«ПСЖ» может продать Маркиньоса из-за слов в поддержку Мбаппе. Клуб не против его ухода в случае выгодного предложения

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Маркиньос Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» рассматривает возможность продажи Маркиньоса.

По информации Sports Zone, руководство «ПСЖ» недовольно словами Маркиньоса в поддержку Килиана Мбаппе, не включенного в заявку на турне по Японии.

Сообщается, что «ПСЖ» не будет выставлять Маркиньоса на трансфер, но не будет препятствовать уходу капитана команды, если по нему поступит приемлемое предложение.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Его подробная статистика – здесь.

В «ПСЖ» плохая атмосфера из-за ситуации с Мбаппе. Руководство недовольно словами Маркиньоса, из-за этого остальные игроки не стали поддерживать Килиана

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27 комментариев

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Петя Петров
ПСЖ пробивает дно по уровню бардака в команде
+35
-3
+32
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SuperCombain
Так он ничего такого прям и не сказал — выразил надежду, что игрок вернётся и поможет ПСЖ, да и все. Порой кажется, что этой команде и внешние факторы не нужны, она сама себя неплохо разрушает.
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Этот Райола хочет денег
Маркиньос пахарь, "сержант" команды, опора. Псж себе в ногу выстрелит
+12
0
+12
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Pb-SE
Ответ СуперНегр228
Баварии бы он не помешал
Он и не мешал ей в феврале
+11
-1
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Cearvm
Это какой-то позор, абсолютно недопустимое поведение клуба. Сначала выживают игрока, который сделал им одолжение и остался на 2 года, хотя сами же упрашивали и пихали деньги, теперь взялись за капитана, который поддержал лучшего игрока клуба. Шейхи из ПСЖ не понимают, что их теперь не воспринимают всерьез?
+6
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corazón blanco
Вератти хочет уйти и не знает как это сделать, а всего лишь нужно поддержать Килиана, а лучше выразить свой респект)
+6
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молодой сутенер
Луис Энрике и Ассенсио: «че происходит?»
+4
0
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Антон
Ответ Петя Петров
ПСЖ пробивает дно по уровню бардака в команде
На какую-то истерику даже похоже
+2
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Fazy10
скоро на тренировках псж запретят улыбаться , смеяться , а потом вообще говорить запретят
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Антонио Мартынов
Для многих топ-клубов очень хорошая новость
+2
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Tydeus
Арсенал, не спи!!!
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Алексей Гусев
Ответ Барсик Юрана
Интеру Майями нужен защитник кстати
и не только Майами и не только Интерам.
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JENNINGS
Ну всё, ЧМ прошёл, реклама удалась, можно потихоньку продавать то, что накупили и откатываться к привычному месту в середине турнирной таблице :)
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BZB
Может катарцы наконец наиграются и свалят из ПСЖ. Создали какой-то самый ненавистный клуб в мире.
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Сергей Перевалов
Напрашивается смена руководства.
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dzwn7zf97k
Да уж,дурдом….
+3
-3
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WhatZ
Ответ Арсений Чернобаев
скорее на расизм
ты видишь здесь расизм, потому что сам "Черно-баев"
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Арсений Чернобаев
Ответ Антон
На какую-то истерику даже похоже
скорее на расизм
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Remedy
К кому-кому, а вот к Маркиньосу у руководства вообще не должно быть никаких вопросов.
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Xxx zzz
Да ну,логике даже не поддается,если настолько не против,че уж в прошлом сезоне контракт настолько продлили
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Арман Мартиросян
Его бы в Ливерпуль, всегда нравился как игрок. Да иногда косячит, но кто из защитников не косячит?
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Барсик Юрана
Интеру Майями нужен защитник кстати
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unicom
Ну да, Маркиньоса продадут, а самого Мбаппе оставят)
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СуперНегр228
Баварии бы он не помешал
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Neclerque
Перес в привычной себе манере раскачивает через прессу давление на клубы, в которых он видит интересующих его игроков.

Да что уж, он через прессу гасил и своих же игроков.

Задача понятна - раскачивать атмосферу в клубе такими дешевыми вбросами, чтобы усилить давление на Мбаппе
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