«ПСЖ» может продать Маркиньоса из-за слов в поддержку Мбаппе. Клуб не против его ухода в случае выгодного предложения

«ПСЖ» рассматривает возможность продажи Маркиньоса.

По информации Sports Zone, руководство «ПСЖ» недовольно словами Маркиньоса в поддержку , не включенного в заявку на турне по Японии.

Сообщается, что «ПСЖ» не будет выставлять Маркиньоса на трансфер, но не будет препятствовать уходу капитана команды, если по нему поступит приемлемое предложение.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Его подробная статистика – здесь.

В «ПСЖ» плохая атмосфера из-за ситуации с Мбаппе. Руководство недовольно словами Маркиньоса, из-за этого остальные игроки не стали поддерживать Килиана