Маркиньос согласился на переговоры с «Аль-Насром». Саудовцы прислали предложения ему и «ПСЖ» (Руди Галетти)

Маркиньос готов уйти из «ПСЖ».

Как утверждает журналист Руди Галетти, защитник согласился на переговоры с « », который несколько дней назад связался с его окружением.

Саудовский клуб направил официальные предложения как игроку, так и парижской команде.

Отмечается, что «Аль-Наср» ведет переговоры и с другим центральным защитником, но его имя не называется.

Ранее сообщалось, что « » может продать капитана из-за его слов в поддержку форварда Килиана Мбаппе.