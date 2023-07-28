Маркиньос согласился на переговоры с «Аль-Насром». Саудовцы прислали предложения ему и «ПСЖ» (Руди Галетти)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Маркиньос Футбол

Маркиньос готов уйти из «ПСЖ».

Как утверждает журналист Руди Галетти, защитник согласился на переговоры с «Аль-Насром», который несколько дней назад связался с его окружением.

Саудовский клуб направил официальные предложения как игроку, так и парижской команде.

Отмечается, что «Аль-Наср» ведет переговоры и с другим центральным защитником, но его имя не называется.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать капитана из-за его слов в поддержку форварда Килиана Мбаппе.

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10 комментариев

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madaev
Маркиньос эпично там всю карьеру слил довольствуясь лигой 1
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Ena Therapy
Если бампе все таки уйдет(веррати и марк) , такими темпами уже через годик другой ,шейхи забьют на "проект" .
И будет ПСЖ слушать арабскую ночь с 7-8 места , как в старые добрые)
+6
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Phantomm
Арабские страсти
+2
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Фифа Алекс
не вышло в Европе сделать суперлигу,сделали ее в Аравии!
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Tydeus
Маркиньос в Саудовской Аравии – теперь мы видели всё. В Европе всего клуба 4, которым он не нужен
+1
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Panurge From hell
Парижскому шапито пришла кара.Выжечь бы всё дотла! Существование ПСЖ-преступление против футбола.
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hupoki
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Panurge From hell
Ответ Ena Therapy
Если бампе все таки уйдет(веррати и марк) , такими темпами уже через годик другой ,шейхи забьют на "проект" . И будет ПСЖ слушать арабскую ночь с 7-8 места , как в старые добрые)
а что,если шейхов в первую очередь волнует заработок на ПСЖ денег?недоклуб вроде бы приносит большую прибыль,даже несмотря на бешеные траты
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Velirpa
Ответ Ena Therapy
Если бампе все таки уйдет(веррати и марк) , такими темпами уже через годик другой ,шейхи забьют на "проект" . И будет ПСЖ слушать арабскую ночь с 7-8 места , как в старые добрые)
Арабская ночь.
Волшебный восток.
Здесь чары и месть,
Отвага и честь.
Дворцы и песок.
О дивный восток!
О сказочный край!
Здесь яд и булат
Погибель сулят,
Смотри не зевай!

Хоть лукав и жесток, но прекрасен восток,
Наточи свой клинок и вперед!
Пусть ковер самолет от забот унесет
На восток, куда сказка зовет!
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