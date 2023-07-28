Маркиньос согласился на переговоры с «Аль-Насром». Саудовцы прислали предложения ему и «ПСЖ» (Руди Галетти)
Маркиньос готов уйти из «ПСЖ».
Как утверждает журналист Руди Галетти, защитник согласился на переговоры с «Аль-Насром», который несколько дней назад связался с его окружением.
Саудовский клуб направил официальные предложения как игроку, так и парижской команде.
Отмечается, что «Аль-Наср» ведет переговоры и с другим центральным защитником, но его имя не называется.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать капитана из-за его слов в поддержку форварда Килиана Мбаппе.
И будет ПСЖ слушать арабскую ночь с 7-8 места , как в старые добрые)
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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Волшебный восток.
Здесь чары и месть,
Отвага и честь.
Дворцы и песок.
О дивный восток!
О сказочный край!
Здесь яд и булат
Погибель сулят,
Смотри не зевай!
Хоть лукав и жесток, но прекрасен восток,
Наточи свой клинок и вперед!
Пусть ковер самолет от забот унесет
На восток, куда сказка зовет!