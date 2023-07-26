В «ПСЖ» испортилась атмосфера из-за ситуации с Килианом Мбаппе.

Напомним, парижский клуб исключил нападающего из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер.

Капитан команды поддержал Мбаппе: «Надеюсь, он вернется и поможет «ПСЖ». Выдающийся игрок».

Как сообщает RMC Sport, катарские владельцы клуба были недовольны этим высказыванием бразильца. Президенту «ПСЖ» оно тоже не понравилось, и он дал об этом знать команде.

По словам источника, близкого к команде, сейчас футболисты разрываются между желанием поддержать своего партнера по команде и позицией руководства клуба. Сложившаяся ситуация не дает игрокам расслабиться.

Интерес к Мбаппе проявляют «Аль-Хилаль» и несколько европейских клубов. Саудовцы сделали «ПСЖ» предложение на сумму 300 миллионов евро.

Статистику Килиана можно найти здесь.

Окружение Мбаппе начало переговоры с «Аль-Хилалем». Зарплата игрока может составить 400-500 млн евро – в зависимости от суммы, которую саудовцы заплатят «ПСЖ» (As)