В «ПСЖ» плохая атмосфера из-за ситуации с Мбаппе. Руководство недовольно словами Маркиньоса, из-за этого остальные игроки не стали поддерживать Килиана

Теги ПСЖ лига 1 Франция Маркиньос Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» испортилась атмосфера из-за ситуации с Килианом Мбаппе.

Напомним, парижский клуб исключил нападающего из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. 

Капитан команды Маркиньос поддержал Мбаппе: «Надеюсь, он вернется и поможет «ПСЖ». Выдающийся игрок».

Как сообщает RMC Sport, катарские владельцы клуба были недовольны этим высказыванием бразильца. Президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи оно тоже не понравилось, и он дал об этом знать команде. 

По словам источника, близкого к команде, сейчас футболисты разрываются между желанием поддержать своего партнера по команде и позицией руководства клуба. Сложившаяся ситуация не дает игрокам расслабиться. 

Интерес к Мбаппе проявляют «Аль-Хилаль» и несколько европейских клубов. Саудовцы сделали «ПСЖ» предложение на сумму 300 миллионов евро.

Статистику Килиана можно найти здесь

Окружение Мбаппе начало переговоры с «Аль-Хилалем». Зарплата игрока может составить 400-500 млн евро – в зависимости от суммы, которую саудовцы заплатят «ПСЖ» (As)

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ alexis2020
А когда в ПСЖ вообще в последний раз была хорошая атмосфера?
При Семаке
+221
-2
+219
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
А когда в ПСЖ вообще в последний раз была хорошая атмосфера?
+87
-2
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BOP B 3AKOHE
Ответ alexis2020
А когда в ПСЖ вообще в последний раз была хорошая атмосфера?
Когда Ибра играл
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Ну это явно претендент на победу в ЛЧ!
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марслан Акматалиев
Хорошо что Лео и Рамос свалили из этого клуба. Такие велечины не должны находиться в такой токсичной атмосфере.
+30
-9
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitamin_B
тоже мне проблему нашли, только вдумайтесь: не могут расслабиться из-за того что хотят и руководителю подлизнуть и товарища поддержать ))))
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Ответ Геннадий Тимченко
они не свалили - с ними не стали продлевать контракт и отпустили на все четыре стороны
Это Месси не стал продлевать контракт.. Они предлагали до последнего... Не мешай всё в кучу..
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
если после этого зенит не будет расформирован, то я даже не знаю
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валя Юлина
Ответ Артем Милевский
Мбапе жалко 😭
В смысле?Он мою зп за 27 секунд зарабатывает.Это ему всех жалко.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
Ответ Ярик01
При Семаке
Геннадий Сергеевич, моё почтение
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кучер
Из всей этой ситуации выигрывает Неймар. На него уже давно никто не обращает внимание, а контракт протекает по плану)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Best game on Earth
Ответ Vitamin_B
тоже мне проблему нашли, только вдумайтесь: не могут расслабиться из-за того что хотят и руководителю подлизнуть и товарища поддержать ))))
У Вас на работе не бывало такого (не обязательно с Вами лично)? Довольно плохо сказывается на производительности.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A.L.F.
Ответ Геннадий Тимченко
они не свалили - с ними не стали продлевать контракт и отпустили на все четыре стороны
А они хотели и даже просили клуб продлить эти контракты?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ Vitamin_B
тоже мне проблему нашли, только вдумайтесь: не могут расслабиться из-за того что хотят и руководителю подлизнуть и товарища поддержать ))))
всем бы такие проблемы в жизни😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ BOP B 3AKOHE
Когда Ибра играл
Когда Ибра играл, он решал, какая атмосфера будет в команде😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
Ответ Андрюха с района
Парижский мешок - один из самых токсичных клубов) Следом идет ттх)
😡
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
monterik
Ответ Ярик01
При Семаке
При Яновском ещё атмосфера была что надо, осетинские пироги, тосты, застолья...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ KataDiaz
да не было никаких фанатов у псж до катарцев))
За кого в Париже болели до катарцев? За Ред Стар?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
СМИ как всегда раздули ситуацию. Всё нормально. Клуб проводит предсезонную подготовку в Осаке (Япония).
Что касается Мбаппе, то он скорее всего покинет ПСЖ этим летом.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Кому они вообще нужны?
Ага кому нужны футболисты ,которые столько титулов на двоих выиграли сколько у этого бестрофейного мешка нету за всю его жалкую историю ))) все что нужно Псж это позориться и подтирать сопли и попку Мбаппе )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Когда в команде есть избалованные звезды, всегда будет не здоровая атмосфера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Ебздрогыч
Ну это явно претендент на победу в ЛЧ!
Экитике и Руис покажут, как брать требл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xxx zzz
Ответ A A
У всех футбольных людей уже кровь из ушей когда слышат серию из саги МБАППЕ 😤
Заплачь тогда,потому что эта новость и трансфер не имеют ничего общего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Марслан Акматалиев
Хорошо что Лео и Рамос свалили из этого клуба. Такие велечины не должны находиться в такой токсичной атмосфере.
Рамос по-твоему за годы в реале не насмотрелся?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ pit4er
В ПСЖ плохая атмосфера перманентно
не удивительно, если набирать в команду принцесс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий