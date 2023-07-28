Инфантино уехал с женского ЧМ меньше чем через неделю после начала. Президент ФИФА настаивал на таком же уважении к турниру, как и к мужскому

Теги женский футбол ФИФА Джанни Инфантино чемпионат мира среди девушек дискриминация Футбол

Джанни Инфантино уехал с женского ЧМ по футболу менее чем через неделю.

Турнир проходит в Австралии и Новой Зеландии, он стартовал 20 июля.

Президент ФИФА покинул соревнование по его ходу, пропустив четыре игровых дня к данному моменту. На мужском ЧМ-2022 в Катаре функционер присутствовал на многих матчах из 64.

При этом Джанни Инфантино настаивал на том, чтобы к женскому чемпионату мира относились с таким же уважением, как и к мужскому турниру, когда критиковал телевещателей, что они не предлагали достаточно денег за права на показ турнира.

Как пишет Sky News, президент ФИФА вылетел с Таити 17 июля, затем находился в Новой Зеландии около восьми дней и вернулся на Таити три дня назад, 25 июля.

ФИФА не сообщила, когда Инфантино вернется на турнир.

Также функционер не был ни на одном матче в Австралии и даже не посещал страну с тех пор, как в 2020 году она получила право на проведение матчей чемпионата мира вместе с Новой Зеландией.

30 комментариев

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Богдан Хабриев
Меня бы хватило на час, так что респект
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Mystic Stylezzz
Только благодаря этой новости узнал что проходит женский ЧМ
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Константин Михайлович
ну и тухляк,сказал Инфантино и сел в самолёт
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Владик Кошкин
гыыыы
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-1
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Красный чай
Он просто дома забыл утюг выключить, как сделает так сразу вернётся.
+7
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SaH4r.
8 дней терпел, красава
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Zangezi Isenar
Так, а детский футбол, инвалидный? Инфантино, ау?
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алексей любовь
Ну на*ер ©
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Football_legend
Надеюсь накажут этого сексиста по всей строгости, да зарплаты поднимут на уровень мужских премьер-лиг
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Тимур Гарипов
Нормуль...
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Антон Киселёв
На Таити с попугями потусил и хватит
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$-AGROHIM-$
Ответ Mystic Stylezzz
Только благодаря этой новости узнал что проходит женский ЧМ
аналогично
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Ничего Смешного
Если смотреть женский футбол, то состояние должно быть, как Марадоны в России.
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Maskulin
Вы главное деньги несите, он и не такое ради них скажет
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PolarBear
Посмотрел он, денег никто не несёт, взятки не предлагают. Что я здесь делаю? И уехал
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Профессор из Кобхэма
На этом ЧМ можно только за сеструхой Риса Джеймса понаблюдать, она в порядке и физикой похожа на мужиков.
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Сергей Орлов
Лицемеры)
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.ru
а ещё каких то лет тридцать назад он бы точно оттуда никуда не уехал...
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Melnikov1968
Значит женский футбол неинтересен.
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cmorblr
Выпускайте Рапино
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Вячеслав Пустохин
правильно, здесь же катарцы не несут ему чемоданы с баблом.
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Король Предголевых
Просто хотел показать, что каждый человек может ошибаться в своём мнении)))
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Виктор Ш.
Понимаю его - эти мучения того не стоят)
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Водяра
Глянул на пару матчей. Стараются бабы но, нихера не получается.
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Trash Talking
Это когда жена потащила тебя на мероприятие, которое тебе не нужно, и ты пытаешься и жене помочь и себя не ущемить, выкрутившись из сложившейся ситуации :)
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