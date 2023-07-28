Инфантино уехал с женского ЧМ меньше чем через неделю после начала. Президент ФИФА настаивал на таком же уважении к турниру, как и к мужскому

Джанни Инфантино уехал с женского ЧМ по футболу менее чем через неделю.

Турнир проходит в Австралии и Новой Зеландии, он стартовал 20 июля.

Президент ФИФА покинул соревнование по его ходу, пропустив четыре игровых дня к данному моменту. На мужском ЧМ-2022 в Катаре функционер присутствовал на многих матчах из 64.

При этом настаивал на том, чтобы к женскому чемпионату мира относились с таким же уважением, как и к мужскому турниру, когда критиковал телевещателей, что они не предлагали достаточно денег за права на показ турнира.

Как пишет Sky News, президент ФИФА вылетел с Таити 17 июля, затем находился в Новой Зеландии около восьми дней и вернулся на Таити три дня назад, 25 июля.

ФИФА не сообщила, когда Инфантино вернется на турнир.

Также функционер не был ни на одном матче в Австралии и даже не посещал страну с тех пор, как в 2020 году она получила право на проведение матчей чемпионата мира вместе с Новой Зеландией.