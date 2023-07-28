Экс-форвард «Локо» Н’Дойе: «Женщины способны быть не менее успешными руководителями в футболе, чем мужчины»

Теги премьер-лига Россия женский футбол Даме Н’Дойе Футбол

Даме Н’Дойе заявил, что женщины могут быть успешны в футболе.

– В России вообще распространено мнение: женщинам нечего делать в футболе. Согласен?

– Считаю, футбол открыт для каждого.

Если у тебя есть хороший план, позитивное мышление и правильные люди рядом – все обязательно получится. Неважно, женщина ты или мужчина.

Женщины способны быть не менее успешными руководителями в футболе, чем мужчины. Им нужно не бояться проявлять себя, предлагать идеи – женщины могут делать это и лучше, чем мужчины.

Мужчины в каком-то смысле сильнее, поэтому им легче пробиться наверх. Но женщинам тоже надо давать возможность реализовывать себя на руководящих должностях, – сказал бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе.

Сенегалец выступал за железнодорожников в 2012-2014 годах, когда президентом «Локомотива» была Ольга Смородская.

6 комментариев

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Назар Игорь
Тëтя Оля может это подтвердить.
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Kosolapyu
ходит легенда, что Грановская эта ученица Оли смородской...
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Олег Сагайдачный
Что за Крупская объявила сь? С лозунгами все к мавзолею!
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Максим Ковалев
нужно срочно узнать мнение Синеяда Ибричича по этому вопросу
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Доктор Верховцев
Где-то улыбнулась одна Смородская.
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Mihail0910
Хорошо лизнул Смородской
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