Абдуллина о разнице зарплат в мужском и женском футболе: «Это объективно сейчас. Пока женский футбол не такой зрелищный, как бы мы хотели»

Теги Челси женский футбол болельщики сборная России жен Матч ТВ деньги Алсу Абдуллина Футбол

Алсу Абдуллина признала объективность разницы зарплат в мужском и женском футболе.

– Самые странные стереотипы о женском футболе?

– Некоторые спрашивали: «А у вас ворота и поле меньше, чем в мужском футболе?». Это как‑то глупо звучало. Сейчас меня это не тревожит. Да, некоторые говорят, что девочкам не место на поле. Могут спросить: «О, женский футбол. Что это такое?». Но у каждого своя позиция. Если обращать внимание на всех, кто и что говорит, то это будет катастрофа.

– Но ты ничего не пытаешься ответить?

– Сейчас странных вопросов стало меньше. Женский футбол развивается - и в России, и за рубежом.

– Чем может привлекать женский футбол по сравнению с мужским?

– Эмоциями. Девушки играют более искренне. Отдаемся этому делу, любим его. Нет такого, что играем без страсти, мол: «Ай, и так сойдет».

– Как относишься к тому, что в мужском футболе зарплаты намного больше?

– Сейчас это объективно. Пока женский футбол не такой зрелищный, как бы мы хотели. Поэтому в мужском больше спонсоров. Но мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, в будущем чуть поравняемся в этом, – сказала футболистка «Челси» и сборной России. 

10 комментариев

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magentrumen
Ответ al
причём здесь зрелищность? когда будете с ними играть хотя бы на равных, деньги будут. ну, если не окажемся в Азии, конечно...
надо победителю мужского лч сыграть с победителем женского лч, чтоб втоптали слабый пол мордой об газон и перестали жаловаться на зп
+3
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EnzoAmatera
Ответ al
причём здесь зрелищность? когда будете с ними играть хотя бы на равных, деньги будут. ну, если не окажемся в Азии, конечно...
Они физически на равных играть никогда не смогут,что за бред?
+3
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Гамаль Хайдаров
мыслит объективно, молодец
+1
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Jack Daniels
выдает базу
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Хан Сахан
– Чем может привлекать женский футбол по сравнению с мужским?

– Эмоциями. Девушки играют более искренне. Отдаемся этому делу, любим его. Нет такого, что играем без страсти, мол: «Ай, и так сойдет».

Она, видимо, только матчи Тоттенхэма в прошлом сезоне смотрела
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Simplicissimus
Женский футбол это вообще отдельный вид спорта. Если в плане физкультуры, чтоб школьницы занимались чем-то более интересным, чем унылый челночный бег, притопы и прихлопы, тогда да. А нафига его пиарят в сегмент большого спорта, это тайна человечества. Ясно как божий день, что он массам не интересен
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DolJun
ох зря она это сказала. выдала базу конечно, но не в то время и не в том месте. сейчас у нее скорее всего один маршрут: аренда - продажа. а может и выдала эту базу потому, что знала об этом маршруте
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Olga_31
Мне нравиться женский футбол и теннис.
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