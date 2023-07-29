Абдуллина о разнице зарплат в мужском и женском футболе: «Это объективно сейчас. Пока женский футбол не такой зрелищный, как бы мы хотели»
Алсу Абдуллина признала объективность разницы зарплат в мужском и женском футболе.
– Самые странные стереотипы о женском футболе?
– Некоторые спрашивали: «А у вас ворота и поле меньше, чем в мужском футболе?». Это как‑то глупо звучало. Сейчас меня это не тревожит. Да, некоторые говорят, что девочкам не место на поле. Могут спросить: «О, женский футбол. Что это такое?». Но у каждого своя позиция. Если обращать внимание на всех, кто и что говорит, то это будет катастрофа.
– Но ты ничего не пытаешься ответить?
– Сейчас странных вопросов стало меньше. Женский футбол развивается - и в России, и за рубежом.
– Чем может привлекать женский футбол по сравнению с мужским?
– Эмоциями. Девушки играют более искренне. Отдаемся этому делу, любим его. Нет такого, что играем без страсти, мол: «Ай, и так сойдет».
– Как относишься к тому, что в мужском футболе зарплаты намного больше?
– Сейчас это объективно. Пока женский футбол не такой зрелищный, как бы мы хотели. Поэтому в мужском больше спонсоров. Но мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, в будущем чуть поравняемся в этом, – сказала футболистка «Челси» и сборной России.
– Эмоциями. Девушки играют более искренне. Отдаемся этому делу, любим его. Нет такого, что играем без страсти, мол: «Ай, и так сойдет».
Она, видимо, только матчи Тоттенхэма в прошлом сезоне смотрела