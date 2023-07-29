Абдуллина о разнице зарплат в мужском и женском футболе: «Это объективно сейчас. Пока женский футбол не такой зрелищный, как бы мы хотели»

Алсу Абдуллина признала объективность разницы зарплат в мужском и женском футболе.

– Самые странные стереотипы о женском футболе?

– Некоторые спрашивали: «А у вас ворота и поле меньше, чем в мужском футболе?». Это как‑то глупо звучало. Сейчас меня это не тревожит. Да, некоторые говорят, что девочкам не место на поле. Могут спросить: «О, женский футбол. Что это такое?». Но у каждого своя позиция. Если обращать внимание на всех, кто и что говорит, то это будет катастрофа.

– Но ты ничего не пытаешься ответить?

– Сейчас странных вопросов стало меньше. Женский футбол развивается - и в России, и за рубежом.

– Чем может привлекать женский футбол по сравнению с мужским?

– Эмоциями. Девушки играют более искренне. Отдаемся этому делу, любим его. Нет такого, что играем без страсти, мол: «Ай, и так сойдет».

– Как относишься к тому, что в мужском футболе зарплаты намного больше?

– Сейчас это объективно. Пока женский футбол не такой зрелищный, как бы мы хотели. Поэтому в мужском больше спонсоров. Но мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, в будущем чуть поравняемся в этом, – сказала футболистка « » и сборной России.