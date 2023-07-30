«Зенит» – фаворит чемпионата, но уже не как раньше. Без Малкома и Вендела – проблемы. Команды почувствуют это». Мостовой о сезоне

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Николай Комличенко Малком Вендел Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой отметил, что «Зенит» уже не явный фаворит в Мир РПЛ.

Бывший полузащитник «Спартака» дал комментарии после игры петербургской команды с «Ростовом» (1:1) в рамках 2-го тура чемпионата.

«В первом тайме все шло к тому, что «Зенит» обыграет «Ростов». Другое дело, что я говорил и повторюсь: первые игры без Малкома и Вендела – везде проблемы. Ни одну команду не обыграли с преимуществом.

Первый тайм более-менее был с преимуществом «Зенита», но второй тайм, а особенно последние 25 минут – «Ростов» просто задавил. Да, они ничего не придумали – просто били вперед на Комличенко, как они делали это и в прошлом году. Зарабатывали пенальти.

Понятно, что «Зенит» является фаворитом чемпионата, но уже не таким, как раньше. Самое главное, что теперь команды будут это чувствовать. И команды могут этим воспользоваться», – сказал Мостовой.

Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти

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6 комментариев

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Lux_Vid Александров
Фууух, значит шансы ещё есть
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OldRedWhite
Эту новость уже публиковали , но от Мостового младшего, зенитовского )))
А потом удалили !
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Джиза
Я не играл 30 лет в футбол, но такой комментарий называется "выдать базу". Могу так же рассказать.
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Groznyi2024
Срочно замену Мелкому и Венделу. Иначе есть шансы трешку в Москве получить от народной
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Дональд Сабвейский
Всё понятно и без слов! Чемпион страны Ростов)
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