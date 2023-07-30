«Зенит» – фаворит чемпионата, но уже не как раньше. Без Малкома и Вендела – проблемы. Команды почувствуют это». Мостовой о сезоне

Александр Мостовой отметил, что «Зенит» уже не явный фаворит в Мир РПЛ.

Бывший полузащитник «Спартака» дал комментарии после игры петербургской команды с « » (1:1) в рамках 2-го тура чемпионата.

«В первом тайме все шло к тому, что « » обыграет «Ростов». Другое дело, что я говорил и повторюсь: первые игры без и – везде проблемы. Ни одну команду не обыграли с преимуществом.

Первый тайм более-менее был с преимуществом « », но второй тайм, а особенно последние 25 минут – «Ростов» просто задавил. Да, они ничего не придумали – просто били вперед на , как они делали это и в прошлом году. Зарабатывали пенальти.

Понятно, что «Зенит» является фаворитом чемпионата, но уже не таким, как раньше. Самое главное, что теперь команды будут это чувствовать. И команды могут этим воспользоваться», – сказал .

Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти