«Зенит» – фаворит чемпионата, но уже не как раньше. Без Малкома и Вендела – проблемы. Команды почувствуют это». Мостовой о сезоне
Александр Мостовой отметил, что «Зенит» уже не явный фаворит в Мир РПЛ.
Бывший полузащитник «Спартака» дал комментарии после игры петербургской команды с «Ростовом» (1:1) в рамках 2-го тура чемпионата.
«В первом тайме все шло к тому, что «Зенит» обыграет «Ростов». Другое дело, что я говорил и повторюсь: первые игры без Малкома и Вендела – везде проблемы. Ни одну команду не обыграли с преимуществом.
Первый тайм более-менее был с преимуществом «Зенита», но второй тайм, а особенно последние 25 минут – «Ростов» просто задавил. Да, они ничего не придумали – просто били вперед на Комличенко, как они делали это и в прошлом году. Зарабатывали пенальти.
Понятно, что «Зенит» является фаворитом чемпионата, но уже не таким, как раньше. Самое главное, что теперь команды будут это чувствовать. И команды могут этим воспользоваться», – сказал Мостовой.
Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти
А потом удалили !