Чилуэлл о Мудрике: «Его потенциал видим мы все. Я говорил с ним в раздевалке, он был в ударе в игре с «Брайтоном»

Бен Чилуэлл отметил большой потенциал Михаила Мудрика.

«Я видел, насколько Миша может быть хорош. И я просто хочу попытаться помочь ему реализовать этот потенциал, потому что знаю, как сильно он этого хочет. Если я могу как-то помочь ему достичь того уровня, на который, как мы все знаем, он способен, то почему бы мне этого не сделать?

Я говорил ему, что он еще не достиг пика по тем или иным причинам. Я буквально сегодня разговаривал с ним после тренировки в раздевалке, потому что он был в ударе последние несколько дней и, очевидно, был в ударе в игре против «Брайтона». Я просто сказал, что надо продолжать в том же духе весь сезон.

Ему нужно решать, когда подавать, когда бить, когда обводить, когда пасовать. Надеюсь, смогу помочь ему на этом пути – чтобы он смог принимать правильные решения.

Мы все видим, какой у него потенциал. Я просто пытаюсь направлять его, и в последние несколько дней он был в ударе на тренировках. Его решения были на высоте», – сказал защитник « ».

В матче с «Брайтоном» (4:3), состоявшемся на прошлой неделе, Мудрик стал автором одного из голов.