Чилуэлл о Мудрике: «Его потенциал видим мы все. Я говорил с ним в раздевалке, он был в ударе в игре с «Брайтоном»

Теги Челси премьер-лига Англия Бен Чилуэлл Михаил Мудрик Футбол

Бен Чилуэлл отметил большой потенциал Михаила Мудрика.

«Я видел, насколько Миша может быть хорош. И я просто хочу попытаться помочь ему реализовать этот потенциал, потому что знаю, как сильно он этого хочет. Если я могу как-то помочь ему достичь того уровня, на который, как мы все знаем, он способен, то почему бы мне этого не сделать?

Я говорил ему, что он еще не достиг пика по тем или иным причинам. Я буквально сегодня разговаривал с ним после тренировки в раздевалке, потому что он был в ударе последние несколько дней и, очевидно, был в ударе в игре против «Брайтона». Я просто сказал, что надо продолжать в том же духе весь сезон.

Ему нужно решать, когда подавать, когда бить, когда обводить, когда пасовать. Надеюсь, смогу помочь ему на этом пути – чтобы он смог принимать правильные решения.

Мы все видим, какой у него потенциал. Я просто пытаюсь направлять его, и в последние несколько дней он был в ударе на тренировках. Его решения были на высоте», – сказал защитник «Челси».

В матче с «Брайтоном» (4:3), состоявшемся на прошлой неделе, Мудрик стал автором одного из голов.

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14 комментариев

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DolJun
как же хочется чтобы чилвел провел сезон без травм, чтобы не было поводов смотреть на кукурелью
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Алексей Ненахов
Видишь потенциал Мудрика?
―Нет.
―И я не вижу. А он есть
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arwen
Бен понял правила игры. Мудрика нужно вылизать.
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Born is the King
Может всё таки Мика или Миха
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Сергей Кайзер
Ответ thesuperdrum
Только и разговоров про потенциал. За такие деньги перешёл, со второго сезона должен уже все показать, на что способен. А то одни ожидания, а на деле…
Вот второй сезон на деле как раз скоро начнётся.
+1
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леннорыч-абрамович
"Давайте все вместе поможем Мише принимать решения"
Бен Чилуэлл
+2
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thesuperdrum
Только и разговоров про потенциал. За такие деньги перешёл, со второго сезона должен уже все показать, на что способен. А то одни ожидания, а на деле…
+3
-3
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Hong Kil
Когда покупаешь реплику по цене оригинального товара, то наверное тоже будешь скрывать, что обманулся.
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ман сити фейк
Это он 20% вкладывался. Посмотрим что происходит когда полностью жакет на газ
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Акира_1
Я понимаю, что это часть дежурных фраз дабы подбодрить партнёра, хоть это делает куча людей и без Чилуэла, но какой именно потенциал они видят? Ну да быстрая скорость действительно есть, но во всем остальном среднее исполнение. Просто стоит перед глазами его промах МЮ.
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Локоть Артеста
23 года парню. Он уже должен был реализовать потенциал. До 30 лет с ним нянчиться будут?
У него нет выбора. Либо он за отведенное игровое время начнет реализовывать свой пресловутый потенциал, либо пресса и болельщики сожрут его без хрена. Его фамилию сделают синонимом впустую потраченных денег.
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chugunok
Ответ Hong Kil
Когда покупаешь реплику по цене оригинального товара, то наверное тоже будешь скрывать, что обманулся.
Чилуэлл тоже в покупку вложился?
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