Почеттино о Мудрике: «Увидел хорошего парня с потрясающим потенциалом, все еще очень молодого»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Ливай Колуилл Футбол

Маурисио Почеттино высоко оценил потенциал вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– Вы сказали, что необходимо будет поговорить с Михаилом Мудриком и Ливаем Колуиллом. Не могли бы вы поделиться тем, как добиться максимума от Мудрика, и подтверждаете ли вы, что, как говорили другие, Колуилл не продается?

– Я много разговаривал со всеми игроками, в том числе и с Мудриком, потому что он был в Барселоне несколько дней, мы обменялись мнениями. Мы разговаривали последние несколько дней.

Я увидел действительно хорошего парня, все еще очень молодого, с потрясающим потенциалом. Самое главное, что нам нужно заслужить от [игроков], – это доверие к нам. На данный момент наши отношения находятся на ранней стадии. Они должны знать нас и то, как мы действуем. Мы много общаемся, и я очень рад этому. 

С Ливаем мы тоже разговаривали, действительно приятно поболтали. Конечно, это всегда конфиденциально. Это важно: игроки должны знать нас, что мы думаем, они должны видеть, что конкуренция будет жесткой, но они могут бороться за место в стартовом составе.

Завтра мы начинаем играть, начинаем борьбу, и игроки должны говорить на поле, – сказал главный тренер «Челси». 

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13 комментариев

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Профессор из Кобхэма
Молодец Поч, возвращает клуб в правильное русло, работают над атмосферой, мотивирует молодежь.
Надеюсь Мудрик и Колвилл принесут много пользы в будущем, у них все для этого есть.
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Kahn01
Ну а что ещё он мог сказать? Правила игры он понял, и не похвалить бесполезное полено за оверпрайс он не может. И, видимо, не ставить в состав великомученика желто-синих земель тоже
+18
-15
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.ru
дожили... тренеру теперь ещё нужно заслужить доверие к себе парней с потрясающим потенциалом
+3
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Mykytka
Ответ .ru
дожили... тренеру теперь ещё нужно заслужить доверие к себе парней с потрясающим потенциалом
Скорее, он имел ввиду про взаимность.
Очень важно, когда в команде баланс. Когда игроки доверяют и верят тренеру, и тренер игрокам.
Отличный пример - Арсенал в прошлом сезоне, атмосфера в команде царила просто семейная, и команда выстрелила неплохо, если сравнивать с прошлым.
Другой пример - ПСЖ. Раздевалка совсем недружелюбная, как итог - чуть не слили чемпионат Франции (!!!), быстро вылетели с ЛЧ.
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NaughtyboY
На всякий случай, для тех кто не в курсе - Левай Колвилл, а не Леви, как мы уже привыкли его называть.
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Борис_Бритва
Увидел хорошего парня (но не футболиста)😄
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*MVP*
Ответ Kahn01
Ну а что ещё он мог сказать? Правила игры он понял, и не похвалить бесполезное полено за оверпрайс он не может. И, видимо, не ставить в состав великомученика желто-синих земель тоже
русскому Ваньке, конечно, с дивана виднее, лол
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