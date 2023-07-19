Почеттино о Мудрике: «Увидел хорошего парня с потрясающим потенциалом, все еще очень молодого»
Маурисио Почеттино высоко оценил потенциал вингера «Челси» Михаила Мудрика.
– Вы сказали, что необходимо будет поговорить с Михаилом Мудриком и Ливаем Колуиллом. Не могли бы вы поделиться тем, как добиться максимума от Мудрика, и подтверждаете ли вы, что, как говорили другие, Колуилл не продается?
– Я много разговаривал со всеми игроками, в том числе и с Мудриком, потому что он был в Барселоне несколько дней, мы обменялись мнениями. Мы разговаривали последние несколько дней.
Я увидел действительно хорошего парня, все еще очень молодого, с потрясающим потенциалом. Самое главное, что нам нужно заслужить от [игроков], – это доверие к нам. На данный момент наши отношения находятся на ранней стадии. Они должны знать нас и то, как мы действуем. Мы много общаемся, и я очень рад этому.
С Ливаем мы тоже разговаривали, действительно приятно поболтали. Конечно, это всегда конфиденциально. Это важно: игроки должны знать нас, что мы думаем, они должны видеть, что конкуренция будет жесткой, но они могут бороться за место в стартовом составе.
Завтра мы начинаем играть, начинаем борьбу, и игроки должны говорить на поле, – сказал главный тренер «Челси».
Надеюсь Мудрик и Колвилл принесут много пользы в будущем, у них все для этого есть.
Очень важно, когда в команде баланс. Когда игроки доверяют и верят тренеру, и тренер игрокам.
Отличный пример - Арсенал в прошлом сезоне, атмосфера в команде царила просто семейная, и команда выстрелила неплохо, если сравнивать с прошлым.
Другой пример - ПСЖ. Раздевалка совсем недружелюбная, как итог - чуть не слили чемпионат Франции (!!!), быстро вылетели с ЛЧ.