Почеттино о Мудрике: «Увидел хорошего парня с потрясающим потенциалом, все еще очень молодого»

Маурисио Почеттино высоко оценил потенциал вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– Вы сказали, что необходимо будет поговорить с и . Не могли бы вы поделиться тем, как добиться максимума от Мудрика, и подтверждаете ли вы, что, как говорили другие, Колуилл не продается?

– Я много разговаривал со всеми игроками, в том числе и с Мудриком, потому что он был в Барселоне несколько дней, мы обменялись мнениями. Мы разговаривали последние несколько дней.

Я увидел действительно хорошего парня, все еще очень молодого, с потрясающим потенциалом. Самое главное, что нам нужно заслужить от [игроков], – это доверие к нам. На данный момент наши отношения находятся на ранней стадии. Они должны знать нас и то, как мы действуем. Мы много общаемся, и я очень рад этому.

С Ливаем мы тоже разговаривали, действительно приятно поболтали. Конечно, это всегда конфиденциально. Это важно: игроки должны знать нас, что мы думаем, они должны видеть, что конкуренция будет жесткой, но они могут бороться за место в стартовом составе.

Завтра мы начинаем играть, начинаем борьбу, и игроки должны говорить на поле, – сказал главный тренер « ».