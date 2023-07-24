Мудрик после гола «Брайтону»: «Это еще не весь мой потенциал – всего лишь 20%»

Теги Челси премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Брайтон Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик заявил, что еще не раскрыл весь свой потенциал.

Украинский вингер перешел в «Челси» из «Шахтера» зимой 2023 года. На днях он забил первый гол в футболке «синих» – в товарищеском матче против «Брайтона» (4:3). 

«Я счастлив за всю работу, которую я вложил ради того, чтобы забить этот гол. 

Это еще не весь мой потенциал. Это всего лишь 20%. Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством Почеттино, нашего тренера, приятно, это доставляет удовольствие», – сказал Мудрик.

Футболист также описал свои первые шесть месяцев в составе «Челси» как «период обучения», в течение которого ключевым уроком было терпение.

Почеттино о Мудрике: «Увидел хорошего парня с потрясающим потенциалом, все еще очень молодого»

26 комментариев

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kk.abb
Забьет за 10 лет в Челси 5 голов? Жестко.
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Мистер Уайт
Целый гол забил. Можно продавать арабам лямов за триста.
+35
-3
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Alexvu10
Т е всего за Челси забьет 5 голов. Думаю вполне сможет)
+28
-4
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David Aprasidze
Спецом выбрали в противники Брайтон, куда перешел Милнер )
+15
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Born is the King
Ответ Alexvu10
Т е всего за Челси забьет 5 голов. Думаю вполне сможет)
За 5 сезонов
+11
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трахтенберг месть коней
Ответ Второй эксперт
Вот такой уровень: выложился всего на 20% - а забил в АПЛ. Суперзвезда галактического масштаба растет.
в каком АПЛ? в товарняке обычном
+8
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Второй эксперт
Вот такой уровень: выложился всего на 20% - а забил в АПЛ. Суперзвезда галактического масштаба растет.
+9
-2
+7
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ZarvuR2020
Милнера обогнал, гол в товарняке забил. Топарь
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TravenS
Итого ещё 4)
+4
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WelcomeBackPURE
Если реализует свой потенциал на 100 %, то забъет больше чем Магуайр за МЮ
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Kristian Schaefer
Тут просто без комментариев
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Vadim Lyfar
Остальные 80 откроются после платной подписки
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Chiquita Banana
Закон Парето
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Плакса Джон ушел налево
Т.е. скоро будет по 5 банок класть за матч ?
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Томаш Спенсер
А вообще ржач канеш, забил в товарнике против соперника с удаленным игроком и уже из распетушил хвост и ходит павлином 😁
Лол
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ман сити фейк
Желаю удачи. Надеюсь станет топ игроком
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Den4in
Ответ Kristian Schaefer
Тут просто без комментариев
Классный комментарий, плюсанул))
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пазетиф
Ответ Второй эксперт
Вот такой уровень: выложился всего на 20% - а забил в АПЛ. Суперзвезда галактического масштаба растет.
Что скажет руководство по поводу того, что игрок позволяет себе не выкладываться на 80%?
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Акира_1
Ответ Профессор из Кобхэма
Хорошо играет в последний месяц, даже очень. И за сборную, и за молодежку, и сейчас за Челси.
Он один гол в товарнике забил за Челси. 😄
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Томаш Спенсер
Ну его предки запустили Луну в космос и сотворили человечество, так что ещё 5 голов за 10 лет забьёт, силач! 😆🤣🤪
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Marcus-light
Не вижу смысла судить по товарищеским матчам. Все мы помним похвалу Шевченко и Торреса, но в сезоне ничего не было. При этом можно вспомнить и Ивановича, который "обучался" 2 года, а потом стал одним из лучших в лиге.
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Merdan J
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Второй год уже 20% 👎
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Waititi
Ответ WelcomeBackPURE
Если реализует свой потенциал на 100 %, то забъет больше чем Магуайр за МЮ
больше Холодоса ещё никто не забивал
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Томаш Спенсер
Ответ Второй эксперт
Вот такой уровень: выложился всего на 20% - а забил в АПЛ. Суперзвезда галактического масштаба растет.
Уже вырос давно, сидит в коридоре 🤣
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