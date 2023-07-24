Мудрик после гола «Брайтону»: «Это еще не весь мой потенциал – всего лишь 20%»

Михаил Мудрик заявил, что еще не раскрыл весь свой потенциал.

Украинский вингер перешел в «Челси» из «Шахтера» зимой 2023 года. На днях он забил первый гол в футболке «синих» – в товарищеском матче против « » (4:3).

«Я счастлив за всю работу, которую я вложил ради того, чтобы забить этот гол.

Это еще не весь мой потенциал. Это всего лишь 20%. Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством Почеттино, нашего тренера, приятно, это доставляет удовольствие», – сказал Мудрик.

Футболист также описал свои первые шесть месяцев в составе « » как «период обучения», в течение которого ключевым уроком было терпение.

Почеттино о Мудрике: «Увидел хорошего парня с потрясающим потенциалом, все еще очень молодого»