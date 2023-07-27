Президент «Ростова» о бане новичков: «Отправили деньги, они в шведском банке. Ждем, будет ли зачисление»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о запрете на регистрацию новичков.

«Ростов» не смог заявить новичков – , , и – на стартовые матчи сезона. ФИФА наложила запрет на их регистрацию из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Без новичков команда Валерия Карпина выиграла оба стартовых матча сезона – против «Факела» (2:1) в Мир РПЛ и «Рубина» (1:0) в Фонбет Кубке России.

– Какова ситуация с регистрацией игроков на момент окончания матча с «Рубином»?

– В процессе, работаем.

– Александр Алаев говорил, что РПЛ помогает вести диалог с ФИФА и УЕФА.

– Александр Александрович конкретно помогает. Ведем переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норчепингом». Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счет в шведский банк. Ждем решения, будет ли зачисление или не будет зачисления.

– Верите, что все успешно завершится уже в ближайшее время?

– Не верю, а уверен в этом, – сказал президент « ».

Карпин о бане новичков: «Было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС обратит внимание. Я так понимаю, всем по барабану»