Президент «Ростова» о бане новичков: «Отправили деньги, они в шведском банке. Ждем, будет ли зачисление»

Теги Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России ФИФА Организация РПЛ Валерий Карпин Роман Акбашев Евгений Чернов Александр Алаев Матч ТВ Арташес Арутюнянц Мохаммад Мохеби Футбол

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о запрете на регистрацию новичков.

«Ростов» не смог заявить новичков – Мохаммада МохебиАлексея ИоноваРомана Акбашева и Евгения Чернова – на стартовые матчи сезона. ФИФА наложила запрет на их регистрацию из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Без новичков команда Валерия Карпина выиграла оба стартовых матча сезона – против «Факела» (2:1) в Мир РПЛ и «Рубина» (1:0) в Фонбет Кубке России.

– Какова ситуация с регистрацией игроков на момент окончания матча с «Рубином»?

– В процессе, работаем.

– Александр Алаев говорил, что РПЛ помогает вести диалог с ФИФА и УЕФА.

– Александр Александрович конкретно помогает. Ведем переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норчепингом». Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счет в шведский банк. Ждем решения, будет ли зачисление или не будет зачисления.

– Верите, что все успешно завершится уже в ближайшее время?

– Не верю, а уверен в этом, – сказал президент «Ростова».

Карпин о бане новичков: «Было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС обратит внимание. Я так понимаю, всем по барабану»

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1 комментарий

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Никита Самарин
До Зенита надо успеть.
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