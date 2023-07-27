Карпин об 1:0 с «Рубином» на фоне бана новичков: «Оцениваю, что проблема не решена. Ребята вышли перепуганные. Как оценивать, если они не тренировались?»
Валерий Карпин поделился мнением о победе над «Рубином».
«Ростов» обыграл «Рубин» (1:0) в игре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Напомним, ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.
– Что говорить про ребят? Они вышли перепуганные. [Был план] играть более агрессивно, но не получилось.
Игру молодых игроков нельзя оценивать, делали все, что могли, но как оценивать, если они не тренировались, вчера провели только одну тренировку? Только позитивно, плохого ничего нельзя сказать.
– РФС готов помогать?
– Не знаю всех нюансов. Я оцениваю, что пока проблема не решена, – сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Рубин - евгейская.
Карпин - эстонская.
Какой из этого сделать вывод - не знаю.