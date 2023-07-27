Карпин об 1:0 с «Рубином» на фоне бана новичков: «Оцениваю, что проблема не решена. Ребята вышли перепуганные. Как оценивать, если они не тренировались?»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин поделился мнением о победе над «Рубином».

«Ростов» обыграл «Рубин» (1:0) в игре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Напомним, ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

– Что говорить про ребят? Они вышли перепуганные. [Был план] играть более агрессивно, но не получилось.

Игру молодых игроков нельзя оценивать, делали все, что могли, но как оценивать, если они не тренировались, вчера провели только одну тренировку? Только позитивно, плохого ничего нельзя сказать.

РФС готов помогать?

– Не знаю всех нюансов. Я оцениваю, что пока проблема не решена, – сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Гол забил классный игрок Ростова.Так технично на ходу под левую подработал, убрав защитника, и в угол. Красота!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дурачок
Ростов - русская фамилия.
Рубин - евгейская.
Карпин - эстонская.
Какой из этого сделать вывод - не знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Шевченко
Как вообще Валера с такой короткой скамейкой умудряется выжимать результат - невообразимо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Андреевич
Ответ Дурачок
Ростов - русская фамилия. Рубин - евгейская. Карпин - эстонская. Какой из этого сделать вывод - не знаю.
ФК Нытик скоро будут называть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Шевченко
Ответ vik444
Почему тренер они у тебя не тренируются ?
Потому что это игроки академии, они тренируются к другого тренера, а в состав попали из-за форс-мажора
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vik444
Ответ Владислав Шевченко
Потому что это игроки академии, они тренируются к другого тренера, а в состав попали из-за форс-мажора
Ну в футбол же умеют играть не из хоккея же они пришли.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий