Глава РПЛ о запрете «Ростову» регистрировать новичков: «Из‑за политического вопроса страдают невиновные футболисты. Ведем переговоры с ФИФА и УЕФА»

Президент Мир РПЛ прокомментировал проблемы «Ростова» с регистрацией новичков.

Клуб не смог заявить на матч 1-го тура Мохаммада Мохеби, Алексея Ионова, Романа Акбашева и Евгения Чернова. ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед « » за трансфер Понтуса Альмквиста.

«Конечно, ситуация с « » – одна из многих, которые сейчас переживают наши клубы. Как правильно сказал президент «Ростова», клуб делает все возможное, чтобы исполнить обязательства. Но он физически не может этого сделать: наложен запрет , и клуб не может выполнять спортивную деятельность.

Мы делаем все возможное, ведем переговоры с ФИФА и . Пытаемся найти вариант, который устроит все стороны, в том числе представителей шведского клуба.

Очень надеюсь, что вместе мы найдем вариант, который поможет найти решение, и новички «Ростова» смогут присоединиться к команде. Из‑за политического вопроса страдают невиновные футболисты», – сказал .