Глава РПЛ о запрете «Ростову» регистрировать новичков: «Из‑за политического вопроса страдают невиновные футболисты. Ведем переговоры с ФИФА и УЕФА»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Швеция УЕФА ФИФА Организация РПЛ Норчепинг Александр Алаев Политика Матч ТВ Футбол

Президент Мир РПЛ прокомментировал проблемы «Ростова» с регистрацией новичков.

Клуб не смог заявить на матч 1-го тура Мохаммада Мохеби, Алексея Ионова, Романа Акбашева и Евгения Чернова. ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

«Конечно, ситуация с «Ростовом» – одна из многих, которые сейчас переживают наши клубы. Как правильно сказал президент «Ростова», клуб делает все возможное, чтобы исполнить обязательства. Но он физически не может этого сделать: наложен запрет ФИФА, и клуб не может выполнять спортивную деятельность.

Мы делаем все возможное, ведем переговоры с ФИФА и УЕФА. Пытаемся найти вариант, который устроит все стороны, в том числе представителей шведского клуба.

Очень надеюсь, что вместе мы найдем вариант, который поможет найти решение, и новички «Ростова» смогут присоединиться к команде. Из‑за политического вопроса страдают невиновные футболисты», – сказал Александр Алаев.

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20 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Георгий Михеев
А прикольно будет если фифа еще и очки снимет и Ростов в пердив поедет. Минус конкурент Спартака
Эту глупость сам придумал или помогал кто?
+8
-1
+7
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Геннадий Тимченко
вы по многим вопросам ведёте переговоры с ФИФА и УЕФА, но хотелось бы результаты🤔
+7
-1
+6
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Назар Игорь
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
https://www.sports.ru/football/1115325794-prezident-rostova-o-dolge-za-almkvista-shvedskij-bank-vozarashhal-nam-.html?sl=1
Спасибо за ссылку. Вообще-то дикость, можно понять отказ от перечисления денег по политическим мотивам, но отказ деньги получить, это за пределами здравого смысла.
+1
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+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Вы там это, поторопитесь, что ли. Срок до вечера пятницы.
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mahurat
Если Ростов заплатит, нас что? вернут на ЧМ, ЧЕ, в еврокубки?!! Воот оно что! Во всем виноват Ростов, что ли? Переговоры они ведут. Позор РПЛ! Снять запрет немедленно!
+1
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Назар Игорь
А в чëм сложность, кто в теме, объясните. Может в невозможности перевода денег?
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Burel
Ответ Геннадий Тимченко
вы по многим вопросам ведёте переговоры с ФИФА и УЕФА, но хотелось бы результаты🤔
дюков вообще хоть что-нибудь делает, кроме продвижения интересов своего газового гегемона
+3
-3
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Viktor Poljakov
Ответ mahurat
Если Ростов заплатит, нас что? вернут на ЧМ, ЧЕ, в еврокубки?!! Воот оно что! Во всем виноват Ростов, что ли? Переговоры они ведут. Позор РПЛ! Снять запрет немедленно!
Да надо наплевать на запрет ФИФА!!! Мы же все равно в еврокубках не выступаем... Почему должны снимать шляпу перед гей-европой....
+1
-1
0
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Назар Игорь
А в чëм сложность, кто в теме, объясните. Может в невозможности перевода денег?
https://www.sports.ru/football/1115325794-prezident-rostova-o-dolge-za-almkvista-shvedskij-bank-vozarashhal-nam-.html?sl=1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Назар Игорь
Спасибо за ссылку. Вообще-то дикость, можно понять отказ от перечисления денег по политическим мотивам, но отказ деньги получить, это за пределами здравого смысла.
Что делать? Такие нынче времена.
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Ярик01
Ответ KVENTIN
Я не совсем понимаю, почему Ростову не начхать на этот запрет? Российские клубы и так отовсюду отстранили. Наплевать на этот запрет! Что ещё они могут сделать? Приехать и лично вручить ноту протеста? )))) Или может допустить к ЛЧ, чтобы получить возможность запретить в ней участвовать? )))
Начихать. А как Ростов оформит заявку без РФС и трансферный сертификат без ФИФА.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Николай Леухин
деньги заплатите крахаборы и все разрешится
Слышал звон, да не знаешь где он? https://www.sports.ru/football/1115325794-prezident-rostova-o-dolge-za-almkvista-shvedskij-bank-vozarashhal-nam-.html?sl=1
Прочесть же сможешь?
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