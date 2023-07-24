Президент «Ростова» о долге за Альмквиста: «Шведский банк возаращал нам деньги с пометкой «политика». «Норчепинг» сообщил ФИФА, мы с ними в контакте»

Президент «Ростова» рассказал о проблемах с выплатой долга за трансфер Понтуса Альмквиста.

Ранее ФИФА запретила « » регистрировать новичков, из-за чего четверо игроков, перешедших в клуб этим летом, не смогли сыграть в 1-м туре Мир против «Факела» (2:1).

Запрет связан с задержкой выплаты за трансфер из « » в 2020 году.

– Мы отправляли деньги в шведский банк – он их нам возвращает. Мы еще раз отправляем, а они нам их возвращают снова с пометкой: «политика».

Сейчас мы ведем консультации с ФИФА и УЕФА с целью решить возникшую проблему.

– Какие‑то ответы от «Норчепинга» у вас есть, контакт со шведами?

– Они вывесили на сайт ФИФА, что «Ростов» хочет осуществить свои обязательства, но банк не пускает деньги. Они сделали это заявление. Мы с ними в контакте.

– Есть какие‑то временные рамки, когда вопрос решится?

– Сейчас это уже полностью вопрос ФИФА и , – сказал Арташес Арутюнянц.

«Планы похерились». «Ростов» сыграл с «Факелом» без новичков из-за бана ФИФА