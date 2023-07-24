Президент «Ростова» о долге за Альмквиста: «Шведский банк возаращал нам деньги с пометкой «политика». «Норчепинг» сообщил ФИФА, мы с ними в контакте»
Президент «Ростова» рассказал о проблемах с выплатой долга за трансфер Понтуса Альмквиста.
Ранее ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков, из-за чего четверо игроков, перешедших в клуб этим летом, не смогли сыграть в 1-м туре Мир РПЛ против «Факела» (2:1).
Запрет связан с задержкой выплаты за трансфер Понтуса Альмквиста из «Норчепинга» в 2020 году.
– Мы отправляли деньги в шведский банк – он их нам возвращает. Мы еще раз отправляем, а они нам их возвращают снова с пометкой: «политика».
Сейчас мы ведем консультации с ФИФА и УЕФА с целью решить возникшую проблему.
– Какие‑то ответы от «Норчепинга» у вас есть, контакт со шведами?
– Они вывесили на сайт ФИФА, что «Ростов» хочет осуществить свои обязательства, но банк не пускает деньги. Они сделали это заявление. Мы с ними в контакте.
– Есть какие‑то временные рамки, когда вопрос решится?
– Сейчас это уже полностью вопрос ФИФА и УЕФА, – сказал Арташес Арутюнянц.
«Планы похерились». «Ростов» сыграл с «Факелом» без новичков из-за бана ФИФА
Или для руководства рфс любой самый простой вопрос становится сложным вопросом?
По словам руководства рфс у них и с уефа и фифа якобы отличные отношения.
Так в чем дело, рфс, если у вас якобы такие отличные отношения с уефа и фифа?
Кстати , сегодня Всемирный день собак !