Президент «Ростова» о долге за Альмквиста: «Шведский банк возаращал нам деньги с пометкой «политика». «Норчепинг» сообщил ФИФА, мы с ними в контакте»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Швеция УЕФА ФИФА Норчепинг Политика Матч ТВ Понтус Альмквист Арташес Арутюнянц деньги Футбол

Президент «Ростова» рассказал о проблемах с выплатой долга за трансфер Понтуса Альмквиста.

Ранее ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков, из-за чего четверо игроков, перешедших в клуб этим летом, не смогли сыграть в 1-м туре Мир РПЛ против «Факела» (2:1).

Запрет связан с задержкой выплаты за трансфер Понтуса Альмквиста из «Норчепинга» в 2020 году.

– Мы отправляли деньги в шведский банк – он их нам возвращает. Мы еще раз отправляем, а они нам их возвращают снова с пометкой: «политика».

Сейчас мы ведем консультации с ФИФА и УЕФА с целью решить возникшую проблему.

– Какие‑то ответы от «Норчепинга» у вас есть, контакт со шведами?

– Они вывесили на сайт ФИФА, что «Ростов» хочет осуществить свои обязательства, но банк не пускает деньги. Они сделали это заявление. Мы с ними в контакте.

– Есть какие‑то временные рамки, когда вопрос решится?

– Сейчас это уже полностью вопрос ФИФА и УЕФА, – сказал Арташес Арутюнянц.

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14 комментариев

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ФК РОСТОВ.
Игрокам можно Бесплатно расторгать контакты, а регистрировать нельзя, потому что деньги брать нельзя! Жёстко!
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Marcus-light
Все вопросы можно решить, если не играть в современную политику
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Simplicissimus
цирк с грустными клованами
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Вот и посмотрим, на сколько адекватны УЕФА и ФИФА. Ростову нужны игроки, Норчепингу деньги.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ <~Inter~>
А в чем проблема воспользоваться какой-нибудь посреднической фирмой?
Услуги этой фирмы ты оплатишь?
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СИ
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А что , делает генсек Митрофанов что бы решить такой мелкий вопрос?
Или для руководства рфс любой самый простой вопрос становится сложным вопросом?
По словам руководства рфс у них и с уефа и фифа якобы отличные отношения.
Так в чем дело, рфс, если у вас якобы такие отличные отношения с уефа и фифа?
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Marcus-light
Ответ counsel
Вот так работают «свободные и демократические» режимы, «основанные на правилах» …
Вы про какой конкретно "свободный и демократический" режим?) Шведский, российский или швейцарский? А то тут Ростов купил игрока в 2020 году, а проблема в 2023-м
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noti22
Комментарий удален пользователем
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riverman1980
А Вест Хэму тоже запретили регистрировать игроков за долг перед Цска или это другое?
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андрэ
Pirozki
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OldRedWhite
Ответ counsel
Вот так работают «свободные и демократические» режимы, «основанные на правилах» …
Как с цепи сорвались …
Кстати , сегодня Всемирный день собак !
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Dizzod
Ответ counsel
Вот так работают «свободные и демократические» режимы, «основанные на правилах» …
шведский банк виноват в том, что есть правило играничивающее операции с российскими юр лицами?
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Фут.Боль
Ответ <~Inter~>
А в чем проблема воспользоваться какой-нибудь посреднической фирмой?
Фирма эта возьмет свой % за подобные услуги.Если вообще такое технически возможно и юридически законно.
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