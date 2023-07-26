Быстров о словах Карпина: «Поныл, а по‑тихому с молодежью побеждает»

Владимир Быстров оценил высказывание Валерия Карпина о запрете на регистрацию новичков.

Напомним, ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

В двух матчах после начала сезона «Ростов» победил «Факел» (2:1) в Мир РПЛ и «Рубин» (1:0) – в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Сегодня перед матчем тренер « » сказал: «Было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, обратит внимание. Я так понимаю, всем по барабану»

«У Карпина как обычно огромные проблемы – не дали заявить новичков. Он сказал, что в РФС не могут разобраться и пойти на встречу клубу.

Он под эту дудочку поныл, сказал, что выпустил бы игроков академии, да регламент не позволяет, а по‑тихому, по‑тихому с этой молодежью побеждает», – сказал бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров.