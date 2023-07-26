Быстров о словах Карпина: «Поныл, а по‑тихому с молодежью побеждает»

Теги Ростов Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров оценил высказывание Валерия Карпина о запрете на регистрацию новичков.

Напомним, ФИФА наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

В двух матчах после начала сезона «Ростов» победил «Факел» (2:1) в Мир РПЛ и «Рубин» (1:0) – в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Сегодня перед матчем тренер «Ростова» сказал: «Было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС обратит внимание. Я так понимаю, всем по барабану»

«У Карпина как обычно огромные проблемы – не дали заявить новичков. Он сказал, что в РФС не могут разобраться и пойти на встречу клубу.

Он под эту дудочку поныл, сказал, что выпустил бы игроков академии, да регламент не позволяет, а по‑тихому, по‑тихому с этой молодежью побеждает», – сказал бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров.

19 комментариев

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Фарид Харисов
Ну пусть Ростов хоть все оставшиеся матчи в сезоне выиграет — это не значит, что можно закрыть глаза на такую проблему как невозможность зарегистрировать новичков из-за фантомного долга (клуб по ту сторону просто не может/хочет найти способ принять поступившие деньги)
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леннорыч-абрамович
"Алло, ФИФА? Это Володька! Карпину ##### на ваши запреты! Слышите? #####! Всё, пока, не звоните мне больше!"
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Mihail0910
Чтобы реагировать на слова Быстрова, нужно адекватно оценить их нынешнее положение в футболе. Валера - тренер футбольного клуба, который может ныть, привлекать общественное внимание к проблеме клуба или молча побеждать. А вот кто такой Быстров, кем он является на матч тв, кому интересно вообще мнен е этого клоуна, и зачем он говорит в прямом эфире - это большой вопрос...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
хоть бы сезон без левых проблем отыграть Карпину. То глобальные распродажи, то самые первые ковид подцепили, то не можем усилиться , молодежкой играем, скамейка короткая,потому прошлый сезон до медалей не дотянули, теперь эта фигня, 8 игроков заявить не можем. А Валера молодец. Даёт результат, растит молодёжь. Я рад, что у нас такой тренер. Горжусь..
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Viktor Poljakov
Ответ Vladvenk
Дык, не благодаря, а вопреки.
Карпин не "ныл", а ИСТИНУ ГЛАГОЛИЛ!!! А вот быстрович ноет... Его мнение никому не интересно!!!!!
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Vladvenk
Дык, не благодаря, а вопреки.
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pav11k
Постелил заранее соломку, а не пригодилась пока
А вообще не позавидуешь Карпину в его ситуации - готовишь одно, а показывать приходится другое
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Recreated
Один про колёса, другой про папиросы!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ pav11k
Постелил заранее соломку, а не пригодилась пока А вообще не позавидуешь Карпину в его ситуации - готовишь одно, а показывать приходится другое
Это факты, а не соломка.
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Гамарджоба Генацвале
Дюкову реально по барабану. Это ж не Зенит. Алаев промычал, что ситуация сложная, мы в контакте с УЕФА,ФИФА и на этом все. #######, как хотите.
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blaugrano
Валера, это Володька. Вы кроме нытья что-нибудь тренируете? Протесты там, апелляции...
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.ru
коллега Черчесов: Не поныл а пустил скупую мужскую слезу...
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Overkiller
Болодя, чтобы тебе всю жизнь на твоё несогласие с чем либо отвечали "x.. ты ноешь!?"
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Forrest Gamp
ноет тут только володька на матч тв
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Artie Bukko
а факты не могут быть соломкой)? соломку можно только из слухов и домыслов стелить)?
Зачем Карпину солома, если мы и так видим, с какими трудностями приходится справлялся Валере каждый год? и перед кем солому стелить? Перед нами , болельщиками Ростова? Кто его может осудить? Только мы. Остальные пофиг, что думают.
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