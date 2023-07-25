Агент Вендела: «Хочу, чтобы «Зенит» получил хорошие деньги. Допускаю, что продажа не состоится»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Тиаго Рибейро агенты Вендел Футбол

Агент Вендела допустил, что бразилец останется в «Зените».

В воскресенье Тиаго Рибейро прилетел в Санкт-Петербург. Вендел вернулся в Россию из Рио-де-Жанейро во вторник утром.

– Я приехал в Россию обсудить с руководством «Зенита» будущее Вендела. Хочу, чтобы «Зенит» был доволен продажей Вендела и получил за него хорошие деньги.

– Допускаете, что продажа не состоится?

– Да, конечно, у Вендела есть контракт с «Зенитом», он готов выполнять его профессионально, – сказал Рибейро.

Ранее сообщалось, что Вендел согласовал условия контракта с «Фламенго». Бразильский клуб предложил за полузащитника «Зенита» 13 миллионов евро.

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?

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9 комментариев

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Дмитрий Калибабчук
"у Вендела есть контракт и он готов его профессионально исполнять"
а прошлые несколько недель контракта, видимо, не было.
как здорово, что Вендел удосужился вспомнить о договоре с клубом 👏 👏 👏
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Злодей Спб
Ладно, Вендел "на своей волне" постоянно, но если именно поэтому он так играет - многое можно простить. Но пусть в следующей раз пишет записки типо "мама-папа не волнуйтесь! ночую у друзей в фавелах. раньше чем через месяц не ждите. не забывайте кормить мою ручную гупию и протирать пыль с золотой плойки".
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xyg2rdwzx4
Ответ Зелёный гопник
Вендел обязан извинится публично за свой непрофессионализм!
Да это ж не Ахмат, зачем извинения эти от которых ни жарко ни холодно да и в искренность их вряд ли кто поверит. Есть контракт, нарушил условия, пусть платит штраф и играет нормально.
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Зелёный гопник
Вендел обязан извинится публично за свой непрофессионализм!
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Tom_York
По воде бы бежал))) Не хочет играть, протестует пусть на лавке сидит. Мозг же есть, что потом, ни кому не нужен будет. Можно в дубль сплавить)
согласен с каждым словом.
не ценит человеческое отношение, пусть посидит, поразмыслит над поведением.
есть договор, безосновательное невыполнение которого должно караться санкциями.
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Tom_York
Ответ Дмитрий Калибабчук
"у Вендела есть контракт и он готов его профессионально исполнять" а прошлые несколько недель контракта, видимо, не было. как здорово, что Вендел удосужился вспомнить о договоре с клубом 👏 👏 👏
Ну бывает))) Забыл, а как деньги на карту не пришли... Так сразу вспомнил
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Tom_York
Ну бывает))) Забыл, а как деньги на карту не пришли... Так сразу вспомнил
ну да, пустяк, с кем не бывает, действительно)
думаю, если бы деньги на карту не пришли, товарищ Атлантику бы вплавь преодолел, чтоб разобраться, что за фигня)
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Tom_York
Ответ Дмитрий Калибабчук
ну да, пустяк, с кем не бывает, действительно) думаю, если бы деньги на карту не пришли, товарищ Атлантику бы вплавь преодолел, чтоб разобраться, что за фигня)
По воде бы бежал))) Не хочет играть, протестует пусть на лавке сидит. Мозг же есть, что потом, ни кому не нужен будет. Можно в дубль сплавить)
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