Агент Вендела: «Хочу, чтобы «Зенит» получил хорошие деньги. Допускаю, что продажа не состоится»

Агент Вендела допустил, что бразилец останется в «Зените».

В воскресенье прилетел в Санкт-Петербург. Вендел вернулся в Россию из Рио-де-Жанейро во вторник утром.

– Я приехал в Россию обсудить с руководством « » будущее . Хочу, чтобы «Зенит» был доволен продажей Вендела и получил за него хорошие деньги.

– Допускаете, что продажа не состоится?

– Да, конечно, у Вендела есть контракт с «Зенитом», он готов выполнять его профессионально, – сказал Рибейро.

Ранее сообщалось, что Вендел согласовал условия контракта с «Фламенго». Бразильский клуб предложил за полузащитника «Зенита» 13 миллионов евро.

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?