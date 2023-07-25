Агент Вендела: «Хочу, чтобы «Зенит» получил хорошие деньги. Допускаю, что продажа не состоится»
Агент Вендела допустил, что бразилец останется в «Зените».
В воскресенье Тиаго Рибейро прилетел в Санкт-Петербург. Вендел вернулся в Россию из Рио-де-Жанейро во вторник утром.
– Я приехал в Россию обсудить с руководством «Зенита» будущее Вендела. Хочу, чтобы «Зенит» был доволен продажей Вендела и получил за него хорошие деньги.
– Допускаете, что продажа не состоится?
– Да, конечно, у Вендела есть контракт с «Зенитом», он готов выполнять его профессионально, – сказал Рибейро.
Ранее сообщалось, что Вендел согласовал условия контракта с «Фламенго». Бразильский клуб предложил за полузащитника «Зенита» 13 миллионов евро.
Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?
а прошлые несколько недель контракта, видимо, не было.
как здорово, что Вендел удосужился вспомнить о договоре с клубом 👏 👏 👏
не ценит человеческое отношение, пусть посидит, поразмыслит над поведением.
есть договор, безосновательное невыполнение которого должно караться санкциями.
думаю, если бы деньги на карту не пришли, товарищ Атлантику бы вплавь преодолел, чтоб разобраться, что за фигня)