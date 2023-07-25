«Фламенго» предложил 13 млн евро за Вендела. Контракт с хавбеком «Зенита» уже согласован

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел деньги Футбол

«Фламенго» направил «Зениту» официальное предложение о трансфере Вендела.

Как утверждает Globo Esporte, бразильский клуб предложил около 13 млн евро за 100% экономических прав на футболиста. «Фламенго» ждет ответа от «Зенита», но настроен оптимистично и считает, что переговоры завершатся успешно.

Изначально «Фламенго» хотел арендовать Вендела, однако «Зенит» дал понять, что согласен только на полноценный трансфер полузащитника.

Сегодня Вендел, который утром прилетел в Санкт-Петербург, проведет переговоры с «Зенитом» об уходе. «Фламенго» рассчитывает, что положительное влияние на исход переговоров окажет сильное желание игрока присоединиться к клубу. Вендел уже договорился с «Фламенго» об условиях личного контракта.

В ходе переговоров с «Палмейрас» «Зенит» просил за Вендела около 20 млн евро. «Фламенго» уже сейчас признает, что, скорее всего, будет вынужден повысить первое предложение.

Стороны пока не обсуждали условия выплаты компенсации за бразильца. Если «Зенит» примет предложение, это станет следующим шагом. Бразильский клуб надеется закрыть сделку по Венделу до конца недели.

Ранее бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита». 23 июля стало известно, что он без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию.

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?

Кто из бразильцев «Зенита» может уйти? Малком уже в Саудовской Аравии, «Фламенго» ждет Вендела и Клаудиньо

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61 комментарий

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IceBear27
2053 год : Фламенго по прежнему пытается забрать Вендела и Клаудиньо за пачку сушеных бананов
+76
-6
+70
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Dizzod
Ответ Луизао фром мексика
Бездари из зенита до сих пор не могут продать игрока уровня фнл, учитесь у гениев из спартака, сейчас мы подпишем санчеса,уокера,возьмём в аренду кьезу и будем ваш админресурс нагибать
это троллинг или сумасшествие ?
+51
-1
+50
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Caerly
Ответ граф Якунин
Разве санкт-Петербург это Европа?
География, 5 класс.
+20
-1
+19
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Дмитрий9779
Ответ Луизао фром мексика
Бездари из зенита до сих пор не могут продать игрока уровня фнл, учитесь у гениев из спартака, сейчас мы подпишем санчеса,уокера,возьмём в аренду кьезу и будем ваш админресурс нагибать
Ахахахаха
+21
-3
+18
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blaugrano
В бразильском футболе сейчас большие деньги крутятся? А иначе зачем возвращаться туда из Европы в расцвете карьеры?
+17
-2
+15
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Caerly
Ответ Алексей Ненахов
Зачем держать немотивированного игрока с конской зарплатой который уже не будет играть как прежде , может лучше продать пока что-то предлагают
Именно так думает Фламенго, затевая шантаж.
В мире больше двух футбольных клубов, вообще-то. В результате продадут арабам за 30, по крайней мере - очень на это надеюсь.
+12
-4
+8
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тралмейстер
Ответ трахтенберг месть коней
так это он за вещами) а то питерские уже развели тут сопли радости от фотки в Пулково
Кроме соплей радости от противников Зенита, других нет
+11
-3
+8
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Алексей Ненахов
Ответ Виталий Попов
мало. перезвоните.
Зачем держать немотивированного игрока с конской зарплатой который уже не будет играть как прежде , может лучше продать пока что-то предлагают
+12
-5
+7
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Рашпель793
За 13 лямов можно им постер с автографом Вендела отправить, ну и майку игровую ладно.
+7
0
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Виталий Попов
мало.
перезвоните.
+13
-8
+5
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Игорь Новиков
Какие 13? Не смешите. За 13 Захаряна торгуют. 20+
+11
-7
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Александр Жердин
Ответ граф Якунин
Разве санкт-Петербург это Европа?
Первый раз вижу безграмотного "графина*.
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Назар Игорь
Ответ граф Якунин
Разве санкт-Петербург это Европа?
Нет, конечно, это глухая чухонская провинция. Вот Москва - другое дело. Это европейский город с интеллектуальным аристократическим населением, сплошь графы Якунины и князья Ковырякины.
+6
-2
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Злодей Спб
Продавать по демпинговым ценам не надо, хотя бы просто для того, чтобы обозначить твёрдость переговорных позиций клуба, при следующих продажах.

Купив одного игрока втридорога, потом клубу всех остальных будут продавать дороже рынка. Продав одного игрока в два раза ниже рыночной, по всем остальным продажам будут пытаться прогнуть.

Нет предложений устраивающих клуб - не беда, не последнее трансферное окно. Объяснить игроку, что уйти он может только за 25 и чтобы уйти из клуба через продажу надо на эти 25 играть. Ну либо добро пожаловать в Медиа-Лигу, у нас тут как раз команда образовалась.

Зенит еще четыре года может ему жизнь портить, если он будет портить жизнь Зениту :)
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Доктор Верховцев
«Я на кошках больше заработаю!»
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Дмитрий9779
Ответ Wizard Harry
Отношение у всех футболеров к СПБ просто как к мешку с деньгами, не больше. Хочу иду, хочу не иду. То вернусь, то нет. Футбольной составляющей - ноль в этом клубе.
У кого "у всех"?Вендел?Так за ним это дело водилось и до Зенита.Кто все те остальные,завистник?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Dizzod
это троллинг или сумасшествие ?
у этого пользователя все комментарии такие, обычный тролль
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Oblazhaet
Ответ IceBear27
2053 год : Фламенго по прежнему пытается забрать Вендела и Клаудиньо за пачку сушеных бананов
Потому что у того же Малкома есть имя в европейском футболе. А Вендел играл только в Португалии да в России. Там нужны игроки не только хорошего уровня, а ещё и с именем, даже в большей степени
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Сергей Молодых
Ответ Владислав88
Продавать пока хоть что-то дают, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну можно ещё до 15 выторговаться попробовать.
Ни в коем случае! Если прогнуться, то потом все так будут делать, отказался возвращаться и ждёшь пока по дешёвке отдадут. Нет уж, по хорошему надо бы вообще его не продавать, а постараться как можно сильнее испортить ему карьеру, чтобы все знали как нельзя поступать. Ведь другие смотрят и на положительный пример Малкома с Халком, и на отрицательный с Венделом.
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Dr. J 24
Ответ граф Якунин
Разве санкт-Петербург это Европа?
Азия
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Spartakus1984
Бразилиы играют на истериках игрока,поэтому цену сильно занижают.зениту стоит подумать,стоит ли из Бразилии впредь брать игроков.
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Bulat89
Реально мало.
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Владислав88
Ответ OldRedWhite
А почему нельзя и его продать арабам ? Хороший ведь игрок !
Потому что он им не нужен. И он сам не хочет туда, судя по всему, а хочет в Бразилии карнавалить.
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Любовь Мелехова
Ответ OldRedWhite
А почему нельзя и его продать арабам ? Хороший ведь игрок !
Арабы отказались его брать, у них и так полузащитников хватает.
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IceBear27
Ответ OldRedWhite
А почему нельзя и его продать арабам ? Хороший ведь игрок !
Не знаю, с этим вопросом думаю лучше обратиться или к Медведеву, или к арабам)
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