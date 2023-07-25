«Фламенго» предложил 13 млн евро за Вендела. Контракт с хавбеком «Зенита» уже согласован

«Фламенго» направил «Зениту» официальное предложение о трансфере Вендела.

Как утверждает Globo Esporte, бразильский клуб предложил около 13 млн евро за 100% экономических прав на футболиста. «Фламенго» ждет ответа от «Зенита», но настроен оптимистично и считает, что переговоры завершатся успешно.

Изначально «Фламенго» хотел арендовать Вендела, однако «Зенит» дал понять, что согласен только на полноценный трансфер полузащитника.

Сегодня Вендел, который утром прилетел в Санкт-Петербург, проведет переговоры с « » об уходе. «Фламенго» рассчитывает, что положительное влияние на исход переговоров окажет сильное желание игрока присоединиться к клубу. Вендел уже договорился с «Фламенго» об условиях личного контракта.

В ходе переговоров с «Палмейрас» «Зенит» просил за Вендела около 20 млн евро. «Фламенго» уже сейчас признает, что, скорее всего, будет вынужден повысить первое предложение.

Стороны пока не обсуждали условия выплаты компенсации за бразильца. Если «Зенит» примет предложение, это станет следующим шагом. Бразильский клуб надеется закрыть сделку по Венделу до конца недели.

Ранее бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита». 23 июля стало известно, что он без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию.

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