«Если уйдут Вендел, Малком и Клаудиньо, «Зенит» не будет главным фаворитом РПЛ. У конкурентов повысятся шансы на чемпионство». Чернышов о легионерах

Андрей Чернышов уверен, что шансы «Зенита» на титул снизятся в случае ухода бразильцев.

«Если уйдут Вендел, Малком и Клаудиньо, то «Зенит» перестанет считаться главным фаворитом . Любая команда, которая теряет своих лидеров, априори становится слабее. Это будет большим плюсом для конкурентов «Зенита».

Конечно, это ведущие футболисты, которых будет сложно заменить. , и – высококлассные футболисты для нашего чемпионата.

Но всегда должны быть внутренние ресурсы. Большой клуб всегда должен быть готов к таким потерям. Это может дать путевку в состав местным ребятам, которые сейчас только на подходе к основе.

Часто бывали случаи, когда уезжали или травмировались ведущие футболисты, то выходил какой-то парень из резерва и проявлял себя, а после становился уже полноценным игроком основного состава.

Если они уйдут, то трагедию из этого делать не стоит. Это футбол, а в нем постоянно игроки меняют клубы.

Но, конечно, это будет ощутимой потерей для « ». У конкурентов повысятся шансы на чемпионство», – сказал бывший главный тренер «Спартака».