«Если уйдут Вендел, Малком и Клаудиньо, «Зенит» не будет главным фаворитом РПЛ. У конкурентов повысятся шансы на чемпионство». Чернышов о легионерах

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Чернышов Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Андрей Чернышов уверен, что шансы «Зенита» на титул снизятся в случае ухода бразильцев.

«Если уйдут Вендел, Малком и Клаудиньо, то «Зенит» перестанет считаться главным фаворитом РПЛ. Любая команда, которая теряет своих лидеров, априори становится слабее. Это будет большим плюсом для конкурентов «Зенита».

Конечно, это ведущие футболисты, которых будет сложно заменить. Малком, Вендел и Клаудиньо – высококлассные футболисты для нашего чемпионата.

Но всегда должны быть внутренние ресурсы. Большой клуб всегда должен быть готов к таким потерям. Это может дать путевку в состав местным ребятам, которые сейчас только на подходе к основе.

Часто бывали случаи, когда уезжали или травмировались ведущие футболисты, то выходил какой-то парень из резерва и проявлял себя, а после становился уже полноценным игроком основного состава.

Если они уйдут, то трагедию из этого делать не стоит. Это футбол, а в нем постоянно игроки меняют клубы.

Но, конечно, это будет ощутимой потерей для «Зенита». У конкурентов повысятся шансы на чемпионство», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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24 комментария

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Гамарджоба Генацвале
А что, в Бразилии футболисты закончились? Уйдут эти, других купят.
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Nogoi89
А, если снова станет чемпионом, кто в этот раз будет виноват?)
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Дурачок
Не проблема. Во Франции, в Гавре, говорят, какой-то неплохой паренёк с российским паспортом бегает. Его купят. Также, с курортов кипрского края можно будет забрать одного туриста.
+4
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Дмитрий9779
Скажу больше,если уйдут Вендел,Малком,Клаудиньо,Сантос,Барриос,Ренан,Родригао,Караваев,Ду Кейрос,Мантуан,Зенит не будет главным претендентом на золото.
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Валерий Охотин
Ответ Nogoi89
А, если снова станет чемпионом, кто в этот раз будет виноват?)
Алип и Ерохин.
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zzzeeerrrooo
Богданыч и с другими сделает как надо
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Юра Зыков
Ответ Тралл из Питера
Ну и что, можно не угадать с трансферами, да и футболист уровня Малкома стоит недешево прям скажем
Как можно не угадать?)
Вот уйдёт Малком за 50 млн,у Зенита будет 50 млн ты думаешь Зенит будет за 50 млн игрока не проверенного качества брать?
Это при условие что у тебя 50 млн плюс ещё можно добавить,на эти деньги явно можно проверенного футболиста взять,а не везти из чемпионата Парагвая)!
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interested
А если все уйдут - точно вылетит.
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Данко Лазович
Ответ Виктор
А этот бывший не в курсе, что Зенит становился чемпионом без Малкома, Вендела и Клаудиньо?
с составом из сборной солянки разных эпох тренеров))
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Юра Зыков
Ответ Дурачок
Не проблема. Во Франции, в Гавре, говорят, какой-то неплохой паренёк с российским паспортом бегает. Его купят. Также, с курортов кипрского края можно будет забрать одного туриста.
Не беда,знаю я одного парня в Монако бегает,вполне себе не плохая замена Венделу
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Тралл из Питера
Ответ Гамарджоба Генацвале
А что, в Бразилии футболисты закончились? Уйдут эти, других купят.
Ну и что, можно не угадать с трансферами, да и футболист уровня Малкома стоит недешево прям скажем
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Свит Колон
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Сергей Молодых
А почему вы мечтаете об уходе основных игроков только из Зенита. Пусть уйдут из Спартака например.
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Доктор Верховцев
А если в Факел придут Мбаппе, Месси и Рональдо...
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Садковский Ян
Круговорот бразильцев в Зените
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OldRedWhite
Ехал бы уже он к себе в Индию или где он там сейчас !
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Тралл из Питера
А если вообще все уйдут, будем бороться за выживание, спасибо, капитан Чернышев
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L.A.S_Vegas_777_
Одни уйдут - другие придут!
Для меня лично, больше проблема - что ушёл Кузяев.
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Виктор
А этот бывший не в курсе, что Зенит становился чемпионом без Малкома, Вендела и Клаудиньо?
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Крыло советов
Если они уйдут это вообще 3-4 место по итогу сезона будет если не ниже. Это костяк забивающий голы
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Karl_Ivanovich
Уйдут эти трое купят других троих - "Да мало ли в Бразилии Педров? ! И не сосчитать!?!" (с)
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Andrew Petrov
Ни "если" а "когда"🤗от потери одного и даже двух ничего не потеряет Зенит,селекция остальных команд просто ужас,исключение Краснодар и возможно Динамо
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