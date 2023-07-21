«Если уйдут Вендел, Малком и Клаудиньо, «Зенит» не будет главным фаворитом РПЛ. У конкурентов повысятся шансы на чемпионство». Чернышов о легионерах
Андрей Чернышов уверен, что шансы «Зенита» на титул снизятся в случае ухода бразильцев.
«Если уйдут Вендел, Малком и Клаудиньо, то «Зенит» перестанет считаться главным фаворитом РПЛ. Любая команда, которая теряет своих лидеров, априори становится слабее. Это будет большим плюсом для конкурентов «Зенита».
Конечно, это ведущие футболисты, которых будет сложно заменить. Малком, Вендел и Клаудиньо – высококлассные футболисты для нашего чемпионата.
Но всегда должны быть внутренние ресурсы. Большой клуб всегда должен быть готов к таким потерям. Это может дать путевку в состав местным ребятам, которые сейчас только на подходе к основе.
Часто бывали случаи, когда уезжали или травмировались ведущие футболисты, то выходил какой-то парень из резерва и проявлял себя, а после становился уже полноценным игроком основного состава.
Если они уйдут, то трагедию из этого делать не стоит. Это футбол, а в нем постоянно игроки меняют клубы.
Но, конечно, это будет ощутимой потерей для «Зенита». У конкурентов повысятся шансы на чемпионство», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Вот уйдёт Малком за 50 млн,у Зенита будет 50 млн ты думаешь Зенит будет за 50 млн игрока не проверенного качества брать?
Это при условие что у тебя 50 млн плюс ещё можно добавить,на эти деньги явно можно проверенного футболиста взять,а не везти из чемпионата Парагвая)!
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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Для меня лично, больше проблема - что ушёл Кузяев.