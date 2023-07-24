«Зенит» предлагал Вендела «Аль-Хилалю» в переговорах по Малкому. Саудовцы отказались («Чемпионат»)
«Зенит» предлагал Вендела клубу из Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что полузащитник петербуржского клуба Малком перейдет в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро.
Во время переговоров «Зенит» предлагал саудовскому клубу приобрести Вендела, сообщает «Чемпионат».
«Аль-Хилаль» отказался от варианта с приглашением этого игрока.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив 8 голов и отдав 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.
От Зенита тогда сообщили, что в его контракте куча пунктов, которые описывают подобные ситуации, и потому Вендел знает, что надо вести себя правильно, иначе проблем будет куча.
Несколько лет он держался и в принципе с ним у Зенита дисциплинарных вопросов не было. Но видимо все - срок истек, держать дисциплину сил у Вендела более не осталось.
Ему сейчас не так просто будет новый клуб найти. Все же на его историю смотрят. Получается, что и с Зенитом (очередным своим клубом) он не миром расстается.
Боюсь ему придется вернуться и играть у нас😀
Не готовы за него платить столько сколько нам надо за разрыв контракта
Из разряда "сам выкину кошелек с деньгами, а то не дай бог потом потеряю".
Правда непонятно, что Зениту делать. Ну как непонятно. Если он не вернется, то тут элементарно: пусть сидит в Бразилии, денег ему конечно никто платить не будет. Но если вернется, то при всех его плюсах как игрока на поле: а нафиг он нужен после таких выкрутасов? И вот тут уже будет непонятно что с ним делать. Все же его не за 5 лямов купили, а за приличные деньги. Но продать этого придурка за те деньги, что он как просто игрок стоит будет невозможно.