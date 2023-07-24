«Зенит» предлагал Вендела «Аль-Хилалю» в переговорах по Малкому. Саудовцы отказались («Чемпионат»)

«Зенит» предлагал Вендела клубу из Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что полузащитник петербуржского клуба перейдет в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро.

Во время переговоров « » предлагал саудовскому клубу приобрести Вендела, сообщает «Чемпионат».

« » отказался от варианта с приглашением этого игрока.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив 8 голов и отдав 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.