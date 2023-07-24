«Зенит» предлагал Вендела «Аль-Хилалю» в переговорах по Малкому. Саудовцы отказались («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Вендел Чемпионат.com Футбол

«Зенит» предлагал Вендела клубу из Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что полузащитник петербуржского клуба Малком перейдет в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. 

Во время переговоров «Зенит» предлагал саудовскому клубу приобрести Вендела, сообщает «Чемпионат».

«Аль-Хилаль» отказался от варианта с приглашением этого игрока. 

В прошлом сезоне Мир РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив 8 голов и отдав 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь

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30 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Новый тренер ФК Спартак
газпром дилер черного золота
Дилер играет за кбклуб,будем объективны
+47
-9
+38
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korablev
Когда Вендела брали в Зенит, то был целый ряд статей о его способности скандалить и вести себя непрофессионально.
От Зенита тогда сообщили, что в его контракте куча пунктов, которые описывают подобные ситуации, и потому Вендел знает, что надо вести себя правильно, иначе проблем будет куча.
Несколько лет он держался и в принципе с ним у Зенита дисциплинарных вопросов не было. Но видимо все - срок истек, держать дисциплину сил у Вендела более не осталось.
Ему сейчас не так просто будет новый клуб найти. Все же на его историю смотрят. Получается, что и с Зенитом (очередным своим клубом) он не миром расстается.
+24
-2
+22
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Мистер Громов
Ответ Назар Игорь
Готов с тобой согласиться. Даже внешне он всегда был мрачноват и неулыбчив, держался несколько отчуждëнно.
Тем не менее, на поле он вопросов по самоотдаче не вызывал.
+9
-2
+7
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Назар Игорь
Ответ korablev
Когда Вендела брали в Зенит, то был целый ряд статей о его способности скандалить и вести себя непрофессионально. От Зенита тогда сообщили, что в его контракте куча пунктов, которые описывают подобные ситуации, и потому Вендел знает, что надо вести себя правильно, иначе проблем будет куча. Несколько лет он держался и в принципе с ним у Зенита дисциплинарных вопросов не было. Но видимо все - срок истек, держать дисциплину сил у Вендела более не осталось. Ему сейчас не так просто будет новый клуб найти. Все же на его историю смотрят. Получается, что и с Зенитом (очередным своим клубом) он не миром расстается.
Готов с тобой согласиться. Даже внешне он всегда был мрачноват и неулыбчив, держался несколько отчуждëнно.
+7
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+6
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IceBear27
Понятное дело арабы отказались, зачем им эта редиска?
+8
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SMART789
Саудовцам нужны имена в первую очередь, а Венделл это именно футбольная история, он играет лучше чем выглядит медийно, но в то же время не так круто чтобы попасть в условный Арсенал

Боюсь ему придется вернуться и играть у нас😀
Не готовы за него платить столько сколько нам надо за разрыв контракта
+3
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+3
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Назар Игорь
Ответ Мистер Громов
Тем не менее, на поле он вопросов по самоотдаче не вызывал.
Безусловно.
+3
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Злодей Спб
Ответ SMART789
Саудовцам нужны имена в первую очередь, а Венделл это именно футбольная история, он играет лучше чем выглядит медийно, но в то же время не так круто чтобы попасть в условный Арсенал Боюсь ему придется вернуться и играть у нас😀 Не готовы за него платить столько сколько нам надо за разрыв контракта
По логике наших московских коллег Зенит должен отпустить Вендела бесплатно, т.к. футболист _возможно_ потерял мотивацию и _возможно_ будет плохо играть.

Из разряда "сам выкину кошелек с деньгами, а то не дай бог потом потеряю".
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tony
У Хиляля полузащита в порядке, у Насраля Роналду тоже, ищет другие клубы
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unreality
Ответ korablev
Когда Вендела брали в Зенит, то был целый ряд статей о его способности скандалить и вести себя непрофессионально. От Зенита тогда сообщили, что в его контракте куча пунктов, которые описывают подобные ситуации, и потому Вендел знает, что надо вести себя правильно, иначе проблем будет куча. Несколько лет он держался и в принципе с ним у Зенита дисциплинарных вопросов не было. Но видимо все - срок истек, держать дисциплину сил у Вендела более не осталось. Ему сейчас не так просто будет новый клуб найти. Все же на его историю смотрят. Получается, что и с Зенитом (очередным своим клубом) он не миром расстается.
Ну он контракт продлил до 2027 года. Т.е. он четыре года может попросту не играть и не получать никаких денег. Он какой-то дурачок, чессло.
Правда непонятно, что Зениту делать. Ну как непонятно. Если он не вернется, то тут элементарно: пусть сидит в Бразилии, денег ему конечно никто платить не будет. Но если вернется, то при всех его плюсах как игрока на поле: а нафиг он нужен после таких выкрутасов? И вот тут уже будет непонятно что с ним делать. Все же его не за 5 лямов купили, а за приличные деньги. Но продать этого придурка за те деньги, что он как просто игрок стоит будет невозможно.
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DoDidDone
Ответ Дмитрий9779
Дилер играет за кбклуб,будем объективны
Тот, что в кб, инвестор.
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Жлобиньо
Ответ Mark Safa
Спартак покупатель черного золота?
Покрыватель и без золота
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Сергей
Как раньше, нагрузка при покупке майонеза или туалетной бумаги. Многие не поймут.
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Ёшимин Бональдо
Саудовцы отказались, а вот Вендел видимо нет)
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Dmitry Aqf
Вендел просто расстроился, что Малкома купили и предложили большие деньги, а его нет. Если раньше разница по зп была не такой большой, то сейчас очень большая. Завидно наверное.
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Мистер Громов
Интересно, по какому ценнику предлагали, что даже саудиты воздержались?)
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Жорег Борщофф
Инфа прямиком от арабов.
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