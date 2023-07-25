Вендел прилетел в Санкт-Петербург: «Доброе утро 😃😃»

Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в Санкт-Петербург.

Сегодня утром футболист выложил в сторис фото из аэропорта Санкт-Петербурга и написал: «Доброе утро 😃😃».

Фото: instagram.com/wendel37

Агент игрока Тьяго Рибейро подтвердил: «Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Все в порядке».

Ранее бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита». 23 июля стало известно, что он без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию. Агент футболиста прибыл в Санкт-Петербург один.

В трансфере полузащитника заинтересован «Фламенго».

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