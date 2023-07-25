Вендел прилетел в Санкт-Петербург: «Доброе утро 😃😃»
Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в Санкт-Петербург.
Сегодня утром футболист выложил в сторис фото из аэропорта Санкт-Петербурга и написал: «Доброе утро 😃😃».
Фото: instagram.com/wendel37
Агент игрока Тьяго Рибейро подтвердил: «Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Все в порядке».
Ранее бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита». 23 июля стало известно, что он без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию. Агент футболиста прибыл в Санкт-Петербург один.
В трансфере полузащитника заинтересован «Фламенго».
Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?
Кто из бразильцев «Зенита» может уйти? Малком уже в Саудовской Аравии, «Фламенго» ждет Вендела и Клаудиньо
Это не первый раз с его стороны, такое и в прошлых клубах было