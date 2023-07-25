Вендел прилетел в Санкт-Петербург: «Доброе утро 😃😃»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты соцсети Вендел Футбол

Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в Санкт-Петербург.

Сегодня утром футболист выложил в сторис фото из аэропорта Санкт-Петербурга и написал: «Доброе утро 😃😃».

Фото: instagram.com/wendel37

Агент игрока Тьяго Рибейро подтвердил: «Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Все в порядке».

Ранее бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита». 23 июля стало известно, что он без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию. Агент футболиста прибыл в Санкт-Петербург один.

В трансфере полузащитника заинтересован «Фламенго». 

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?

Кто из бразильцев «Зенита» может уйти? Малком уже в Саудовской Аравии, «Фламенго» ждет Вендела и Клаудиньо

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18 комментариев

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Caerly
Блудный попугай)
Это не первый раз с его стороны, такое и в прошлых клубах было
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Архитектор Мендисабаль
Понять и простить...
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freeman123
Процитирую классика: «Он остаётся!»
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Trash Talking
Как муж, вернувшийся утром пьяный к жене домой и делающий вид, что ничего не было :)
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VanyaVanya063
Ещё и ржет , стыдно должно быть перед командой
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Антон Фалафель
Таки похоронил деда.
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Кирилл Захаров
Проснулся 😀
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Ярик01
Недолго деда оплакивал
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Prise
Приехал играть в кубке))))
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Dmitry_1986
Интересно, чем все закончится....
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Ален Делон
Он вплавь добирался похоже
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IceBear27
Что, все деньги пробухал, пора и поработать?
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Ветер
Газпромовские злопамятные. Бананами, при игре, отблагодарят обязательно. )))
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Creator178
В мозгах порядок навёл надеюсь.
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