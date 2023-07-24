Вендел интересен двум клубам из Саудовской Аравии. Предложений «Зениту» пока не поступало

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации бразильского журналиста Фабио Алейшо, интересен двум клубам из Саудовской Аравии.

Они консультировались по поводу возможного трансфера, но конкретных предложений «Зениту» по бразильцу не поступало.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал Вендела «Аль-Хилалю» в переговорах по Малкому, но саудовский клуб отказался от предложения.

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