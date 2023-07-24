Вендел интересен двум клубам из Саудовской Аравии. Предложений «Зениту» пока не поступало

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Вендел Футбол

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации бразильского журналиста Фабио Алейшо, Вендел интересен двум клубам из Саудовской Аравии.

Они консультировались по поводу возможного трансфера, но конкретных предложений «Зениту» по бразильцу не поступало.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал Вендела «Аль-Хилалю» в переговорах по Малкому, но саудовский клуб отказался от предложения.

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22 комментария

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Groznyi2024
Зарема в реанимации
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Юрий Басалай
игрок нужный, но если не хочет играть за нас, то пусть идёт с миром. пользы принёс много, но насильно мил не будешь. отправьте его куда-нибудь, дорого
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Андрей Балабаев
Ответ Сергей Лимонников
как всегда в новости про питер без Заремы не обойтись...ох уж эти провинциальные комплексы
Называя кого-то провинцией человек показывает свои комплексы. Выставлять место прописки достижением такое себе занятие
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Spartak Zenit
прекрасная новость
+9
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lovkac
За тридцатку скатертью дорожка, пусть там попробует покарнавалить
+8
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Mi}{AH
Да, вот шанс для Зенита дополнительно подзаработать, я думаю миллионов за 30 отпустят, если это правда и договорятся. Причин удерживать Вендела при наличии реального предложения нет.
+3
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Андрей Балабаев
Если Медведев и это провернëт, то можно рядом с Кировым на постамент ставить
+4
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Тимофей Барсуков
если предложит кто-то 25 будет идеально
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Михаил Иванов
Ответ Сергей Лимонников
как всегда в новости про питер без Заремы не обойтись...ох уж эти провинциальные комплексы
Ну конечно , размечтался , без ковырялки этой вы уже не можете жить.
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Андрей Балабаев
Ответ SMART789
Будет плохо если уйдет, в идеале бы сохранить и дать новой мотивации
Вопрос какой? Опять зп накидывать нелепо, особенно после такого поведения. Да и с какой стати. А очередной российский титул его похоже не заводиь
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Spaten
Вот он чего не прилетал. Он был транзитный пассажир. Его увы никто не ждал)
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Виталик Украинский
Зарема: ушли бразильцы - это плюс;
Зенит с деньгами - это минус...
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За наш футбол!
Привести,отшлепать и вернуть в состав.
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Fomin525
Ответ Тимофей Барсуков
если предложит кто-то 25 будет идеально
вполне за 35 можно арабам продать
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lovkac
Ответ SMART789
Будет плохо если уйдет, в идеале бы сохранить и дать новой мотивации
Золотая плойка есть, золотой бокс нужен?
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Михаил Иванов
Ответ SMART789
Будет плохо если уйдет, в идеале бы сохранить и дать новой мотивации
Как? Нет мотивации.
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lovkac
Ответ Андрей Балабаев
Если Медведев и это провернëт, то можно рядом с Кировым на постамент ставить
При том безымянному шейху
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Легато
Ответ Андрей Балабаев
Если Медведев и это провернëт, то можно рядом с Кировым на постамент ставить
Медведев просто рупор, такими делами занимается трансферный отдел Зенита.
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Андрей Балабаев
Ответ Легато
Медведев просто рупор, такими делами занимается трансферный отдел Зенита.
По слухам он реально крутой переговорщик, а не только забавный дедушка
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Катя_СПб
Ответ Виталик Украинский
Зарема: ушли бразильцы - это плюс; Зенит с деньгами - это минус...
Плюс на минус все равно минус.
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