Мактоминей интересен «Вест Хэму». «МЮ» считает хавбека топ-игроком и рассмотрит только крупные предложения
«Вест Хэм» хочет купить Скотта Мактоминея.
Как сообщает Sky Sports, «молотобойцы» провели первые переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе 26-летнего полузащитника. Клубы расходятся в оценке трансферной стоимости игрока.
Отмечается, что манкунианцы считают шотландца топ-игроком и важным членом состава команды, поэтому рассмотрят предложение только на очень крупную сумму.
«Вест Хэм» также провел переговоры с «Саутгемптоном» о трансфере Джеймса Уорд-Проуза. Стороны близки к договоренности, согласование контракта с хавбеком не станет проблемой для лондонцев.
Ранее стало известно, что «Челси» не продал «Вест Хэму» Конора Галлахера за 37+3 млн фунтов.
всяко лучше Галахера , за 50+.
примерно то же самое, а цена ниже.