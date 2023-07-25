Мактоминей интересен «Вест Хэму». «МЮ» считает хавбека топ-игроком и рассмотрит только крупные предложения

«Вест Хэм» хочет купить Скотта Мактоминея.

Как сообщает Sky Sports, «молотобойцы» провели первые переговоры с « » о переходе 26-летнего полузащитника. Клубы расходятся в оценке трансферной стоимости игрока.

Отмечается, что манкунианцы считают шотландца топ-игроком и важным членом состава команды, поэтому рассмотрят предложение только на очень крупную сумму.

« » также провел переговоры с « » о трансфере . Стороны близки к договоренности, согласование контракта с хавбеком не станет проблемой для лондонцев.

Ранее стало известно, что «Челси» не продал «Вест Хэму» Конора Галлахера за 37+3 млн фунтов.