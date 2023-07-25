Мактоминей интересен «Вест Хэму». «МЮ» считает хавбека топ-игроком и рассмотрит только крупные предложения

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Джеймс Уорд-Проуз Скотт Мактоминей Футбол

«Вест Хэм» хочет купить Скотта Мактоминея.

Как сообщает Sky Sports, «молотобойцы» провели первые переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе 26-летнего полузащитника. Клубы расходятся в оценке трансферной стоимости игрока. 

Отмечается, что манкунианцы считают шотландца топ-игроком и важным членом состава команды, поэтому рассмотрят предложение только на очень крупную сумму. 

«Вест Хэм» также провел переговоры с «Саутгемптоном» о трансфере Джеймса Уорд-Проуза. Стороны близки к договоренности, согласование контракта с хавбеком не станет проблемой для лондонцев. 

Ранее стало известно, что «Челси» не продал «Вест Хэму» Конора Галлахера за 37+3 млн фунтов. 

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20 комментариев

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Борис Энгельгардт
ну 30 он стоит
+15
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Samsung Galaxy
Ответ Peter Sakic
Тяжело живётся клубу считающему Макгвайера и Мактомини топами
Скоти нормальный , добротный игрок . Для ротации самое то .По Магуаеру , согласен
+6
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Владимир Тарасенко
Скотт для ротации хорошо подходит, не вижу особого смысла в продаже.
+6
-1
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Maasd4m
Ну если Райса за 100+ продают на местном рынке, то почему бы и за Мактоминея не просить приличные деньги? Особенности АПЛ + британец, игрок сборной. Вполне логично МЮ действует. Тем более после продажи Деклана деньги у Вест Хэма есть.
+6
-1
+5
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Kahn01
Ответ Владимир Тарасенко
Скотт для ротации хорошо подходит, не вижу особого смысла в продаже.
Так может ему хочется быть основным
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Тео. 19
Вест Хэм скоро скупит весь середняк Маню 🤭 ...
+1
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SopTecret
его бы к топ-тренеру Саламычу в топ-чемпионат саудовской аравии за 50)
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stanvixx
Лучше Фреда продать, с годом по контракту.
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Любезный Коссутий
уверен, за 30-ку можно взять - Мерто не будет упираться.
всяко лучше Галахера , за 50+.
примерно то же самое, а цена ниже.
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Hezredow
Он из 100% 40% как райс поэтому 40 млн стоит
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Чёрный тюльпан
Ответ Борис Энгельгардт
ну 30 он стоит
Ну так Мёрто его примерно за столько и отдаст, а другие клубы потом на будущее ориентироваться будут, что "топ" игрока у МЮ можно взять за такие деньги.
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Ну так Мёрто его примерно за столько и отдаст, а другие клубы потом на будущее ориентироваться будут, что "топ" игрока у МЮ можно взять за такие деньги.
за 30-35 мф можно скинуть.
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Любезный Коссутий
Ответ SopTecret
его бы к топ-тренеру Саламычу в топ-чемпионат саудовской аравии за 50)
рано ему еще заканчивать с футболом.
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