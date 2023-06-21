«МЮ» думает вмешаться в переговоры «Арсенала» и «Вест Хэма» по Райсу, предложив Мактоминея и Магуайра с доплатой

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Харри Магуайр Скотт Мактоминей Деклан Райс Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Арсеналом» за опорника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как пишет The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» думает о том, чтобы вмешаться в переговоры «Арсенала» с «Вест Хэмом», предложив включить в сделку Харри Магуайра и Скотта Мактоминея с доплатой за Райса.

Во вторник «Вест Хэм» отказался продать Деклана в «Арсенал» за 75+15 млн фунтов (эту сумму «канониры» были готовы выплачивать в течение пяти лет).

«Вест Хэму» интересен Мактоминей, а Дэвид Мойес – большой поклонник Магуайра. Помешать переходу Харри могут его высокие требования по зарплате. Отношение Скотта к возможному переходу пока неизвестно.

На данный момент вероятность перехода Райса в «Арсенал» куда выше. Лондонский клуб намерен сделать третье предложение о его трансфере, сам игрок хочет оказаться в команде Микеля Артеты. «Ман Юнайтед» хочет подписать его, если сможет вписать сделку в рамки своего ограниченного бюджета.

«Манчестер Сити» тоже проявляет интерес к Райсу, в последние дни в клубе думали сделать предложение по нему. Отмечается, что у «Ман Сити» есть финансовые возможности, которые позволят перебить предложения конкурентов.

«Юнайтед» пока не вступал в переговоры с «Вест Хэмом». Главная проблема при переговорах с «Арсеналом» заключается в сроке, на который они хотят распределить выплаты.

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Крапивкин
- Сколько стоит Райс?
- 100млн
- А если дадим Мактомини?
- 80млн
- А дадим Магуайра?
- 200млн, к******** психи!
+76
-4
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football Forever
Сити Райс не нужен, только Ковачича подписали.
Обычно, чем ближе переход, тем больше вбросов, чтобы зп больше выбить.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Кто эти новости выдумывает ?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Ответ stounley
Сложно даже подумать, кому в здравом уме понадобится Магуайр. ФНЛ?
Если ему Апл с трудом даётся, привоз на привозе, то о каком Фнл может вообще идти речь?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Пока МЮ там кого-то хочет, остальные покупают.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
В целом Мактоминей и Мага для ВХ хороший вариант
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AR Hongover
Ответ Константин Эсперов
Кто эти новости выдумывает ?
ну вообще, это новость от Джейсона Берта, который является надёжным журналистом
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
После этого Вест Хэм согласился отдать Райса за 50..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1_Mason
Ответ stounley
Сложно даже подумать, кому в здравом уме понадобится Магуайр. ФНЛ?
Арабам, в жару хорошо иметь холодильник на поле
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stounley
Сложно даже подумать, кому в здравом уме понадобится Магуайр. ФНЛ?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Магвар сейчас даже командам из Чемпионшипа не нужен
А чем Мактомини хуже Райса?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абай Ахметкалиев
Ответ Миллиардер Рахим
Так подключение Стоунза в опорку и требуется во многом для разгрузки центр полузащей и насыщения центральной зоны. Ставить условного Райса вместо, как ты сказал, Стоунза, просто рушит всю эту идею.
Ну поглядим поглядим, если они обойдутся одним Ковой - то тогда я не прав, если купят кого-либо ещё, то тогда посмотрим на их расстановку. Как по мне, то Стоунс не просто подключался в центр, он в принципе играл в центре поля в последних матчах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан137
Ответ llolishe
Магвар сейчас даже командам из Чемпионшипа не нужен А чем Мактомини хуже Райса?
Мактомини это безголовое шотландские дерево которое летит вперёд и все соперники в ужасе раступаются перед ним дабы не получить травму от ______ 🤦‍♂️ ....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Абай Ахметкалиев
Кова это замена Гюндогану, который ещё не определился с продолжением карьеры. А Райс будет играть в паре с Родри. Если ты смотрел игру Сити во второй половине сезона, то заметил бы, что Стоунс играл второго опорника, вот вместо него будет играть Райс.
Не будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Менеджмент МЮ таблетки забывает выпить перед такими предложениями))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stounley
Ответ therealgreenman
Если ему Апл с трудом даётся, привоз на привозе, то о каком Фнл может вообще идти речь?
Да, все таки лучшая лига мира.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
всеволод платунов
Ответ therealgreenman
Если ему Апл с трудом даётся, привоз на привозе, то о каком Фнл может вообще идти речь?
в сборной нормально играет . тут скорее дело что он под модель Тен Хааг не подходит. В команде с низкой обороной нормально играть будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Помню пару лет назад в Англии клуб купил грабли и оформил это как трансфер футболиста
Трансфер Магвайра в ВХЮ перебьет этот трансфер по мемности?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
Мю зашел с козырей 😁 предложив легенду Магруйра
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Помню читал, как первые трансферы в Англии проходили. Футболиста меняли на холодильник с мороженным.😁🍧
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ангел
Что Они всё бегают за этим Райсом что мало других игроков лучше бы больше старались подписать Кеина и хорошего защитника денег ведь не так много если бы Катарцы купили МЮ денег было бы достаточно можно было бы позволить Себе многое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fisher40
холодильник Розенлев и путёвку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марк Вайс
Ответ **Iscander**
Пока МЮ там кого-то хочет, остальные покупают.
забавно, про Арсенал тоже самое читаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
Ответ stounley
Сложно даже подумать, кому в здравом уме понадобится Магуайр. ФНЛ?
собственно а в чём проблема с магой? опытный защитник, с паспортом, стабильный игрок сборной, при другой схеме игры довольно таки надёжный дядька. поэтому повторю вопрос: а почему, собственно, возникают такие вопросы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bohdan Kravets
Ответ KazBrit
Если Сити возьмет Райса в обмен с доплатой на Филлипса, то это усиление: Райс может играть вместо Стоунса, т.е. как гибрид опорника-защитника или вместо Родри, как дублер.
Так зачем брать дублера за 100 миллионов евро, если уже на эту роль есть Филлипс, которого год назад вязли за 50?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий