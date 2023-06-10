«Вест Хэм» рассматривает Эдсона Альвареса на замену Райсу. «Аякс» требует 40+5 млн фунтов, хавбек интересен «Баварии» и «Дортмунду»
«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения хавбека «Аякса» Эдсона Альвареса.
Лондонцы видят в 25-летнем игроке сборной Мексики вероятную замену Деклану Райсу, который может перейти в «Арсенал».
Амстердамский клуб требует за Альвареса 40 млн фунтов и еще 5 млн бонусами, но «Вест Хэм» рассчитывает сбить цену.
Сообщалось, что Альварес интересен «Баварии» и дортмундской «Боруссии».
Также в шорт-листе «Вест Хэма» находятся полузащитники Жоау Пальинья («Фулхэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон») и вингер Харви Барнс («Лестер»).
В 31 матче минувшего чемпионата Нидерландов на счету Альвареса 3 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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