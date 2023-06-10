«Вест Хэм» рассматривает Эдсона Альвареса на замену Райсу. «Аякс» требует 40+5 млн фунтов, хавбек интересен «Баварии» и «Дортмунду»

«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения хавбека «Аякса» Эдсона Альвареса.

Лондонцы видят в 25-летнем игроке сборной Мексики вероятную замену , который может перейти в «Арсенал».

Амстердамский клуб требует за Альвареса 40 млн фунтов и еще 5 млн бонусами, но «Вест Хэм» рассчитывает сбить цену.

Сообщалось, что Альварес интересен «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Также в шорт-листе « » находятся полузащитники Жоау Пальинья (« »), («Саутгемптон») и вингер Харви Барнс («Лестер»).

В 31 матче минувшего чемпионата Нидерландов на счету 3 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.