«Ливерпуль» начал переговоры о трансфере Лавиа, «Саутгемптон» хочет более 40 млн фунтов. «Арсенал», «МЮ» и «Челси» тоже интересуются хавбеком

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпуль» может подписать полузащитника Ромео Лавиа.

Мерсисайдцы начали переговоры с «Саутгемптоном» о трансфере 19-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. «Ливерпуль» рассматривает Лавиа как одного из игроков, которые могут усилить линию полузащиты. Другими вариантами являются Кефрен Тюрам из «Ниццы» и Куадио Коне из «Боруссии» Менхенгладбах. 

Интерес к Лавиа также проявляют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но эти клубы пока не ведут активной работы над трансфером. Отмечается, что «Саутгемптон» хочет получить более 40 миллионов фунтов за игрока. 

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Если Ливерпуль никого не купит у Сотона, то вселенная схлонется..
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Ливерпуль залез в свой любимый мешок, Саутгемптон хорошо кормит
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Уорд Прауза лучше бы посмотрели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aktan
Игрок техничный, энергичный, не ограниченный опорник, с огромным потенциалом. В тройке полузащитников раскроется у Клоппа в полном объёме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий