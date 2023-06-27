«Ливерпуль» начал переговоры о трансфере Лавиа, «Саутгемптон» хочет более 40 млн фунтов. «Арсенал», «МЮ» и «Челси» тоже интересуются хавбеком

«Ливерпуль» может подписать полузащитника Ромео Лавиа.

Мерсисайдцы начали переговоры с « » о трансфере 19-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. « » рассматривает Лавиа как одного из игроков, которые могут усилить линию полузащиты. Другими вариантами являются Кефрен Тюрам из «Ниццы» и Куадио Коне из «Боруссии» Менхенгладбах.

Интерес к Лавиа также проявляют « », « » и « », но эти клубы пока не ведут активной работы над трансфером. Отмечается, что «Саутгемптон» хочет получить более 40 миллионов фунтов за игрока.

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.