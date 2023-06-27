«Ливерпуль» начал переговоры о трансфере Лавиа, «Саутгемптон» хочет более 40 млн фунтов. «Арсенал», «МЮ» и «Челси» тоже интересуются хавбеком
«Ливерпуль» может подписать полузащитника Ромео Лавиа.
Мерсисайдцы начали переговоры с «Саутгемптоном» о трансфере 19-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. «Ливерпуль» рассматривает Лавиа как одного из игроков, которые могут усилить линию полузащиты. Другими вариантами являются Кефрен Тюрам из «Ниццы» и Куадио Коне из «Боруссии» Менхенгладбах.
Интерес к Лавиа также проявляют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но эти клубы пока не ведут активной работы над трансфером. Отмечается, что «Саутгемптон» хочет получить более 40 миллионов фунтов за игрока.
В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
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