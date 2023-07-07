Тен Хаг хочет, чтобы Магуайр, Санчо, Фред и Мактоминей ушли из «МЮ» в ближайшие 2 недели

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Магуайр Фред Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг хочет, чтобы из «Манчестер Юнайтед» ушли четыре игрока.

Как сообщает The Independent, тренер хочет, чтобы в ближайшие две недели команду покинули Харри Магуайр, Фред, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо. Тен Хаг принял окончательное решение о том, кого хочет сохранить в команде.

Интерес к Магуайру проявляет «Вест Хэм», однако клуб смущает стоимость сделки. «МЮ» оценивает защитника в 50 млн фунтов, но потенциальные покупатели считают, что его согласятся продать за 35 млн. Главная проблема – высокая зарплата Магуайра. Возможна аренда.

Фред интересен «Фулхэму», Мактоминей – «Вест Хэму» и «Ньюкаслу».

Рассматривался вариант с продажей Санчо в «Тоттенхэм». В идеале «МЮ» хотел бы включить Джейдона в сделку по Харри Кейну. Форвард «Тоттенхэма» хотел бы перейти в «Юнайтед», но пока это выглядит маловероятным, учитывая позицию Дэниэла Леви по этому вопросу.

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Ну втроем вполне реально вытащить тяжелый холодильник...
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Сазоненков
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
магуайр, особенно с такой зп, это явный неликвид, его и за 35 можно скинуть, и то удачная сделка будет.
В Мюнхен бы его, связка с Упамекано будет огненная и Боруссия станет чемпионом, наверно...
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
coca boom
Только не Санчо. Он молод, отыграл всего два сезона. Ему не хватает только обрести уверенность и тогда он покажет на что он способен
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
магуайр, особенно с такой зп, это явный неликвид, его и за 35 можно скинуть, и то удачная сделка будет.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Белов
Ответ coca boom
Только не Санчо. Он молод, отыграл всего два сезона. Ему не хватает только обрести уверенность и тогда он покажет на что он способен
Лучше марсиаля выгнать, у него зп в топ 5 в АПЛ, если не ошибаюсь, игрок уровня фулхема
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timeofinjoy
Ответ rigobersong
7хаг совсем берега попутал, ладно бы еще был тренером с бэкграундом того же Моура, а по сути никто, и звать никак, достижения на уровне Кумана(тренера), а ставит из себя авторитета выше Гвардиолы:))
Почему 7хаг, когда 10хаг?))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
snegoviq
Ответ rigobersong
7хаг совсем берега попутал, ладно бы еще был тренером с бэкграундом того же Моура, а по сути никто, и звать никак, достижения на уровне Кумана(тренера), а ставит из себя авторитета выше Гвардиолы:))
как себя поставишь, так тебя и будут воспринимать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Санчо 🗿🗿🗿
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
victor rascola
Столько мучится чтобы купить Санчо платить за него кучу денег и потом через 2 года на выход? Тогда нахрен его брали? Как по мне не туда они чистку делают! Надо брать выше
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Зато 100 млн. спинер идеально подходит для Физрука..
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
А Санчо то за что, ёпт? Не, ситуацию с ленивым и косячным, пережравшим Магуайром могу понять, Мактоминея и Фреда - плюс-минус, но Санчо то за что под удар?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ fisher40
ну какой уровень остался у Холодильника?
Ну как бы основной игрок сборной Англии.
Он мне напоминает Джонни Эванса. Тоже иногда привозит, но в целом он совсем не так плохо как его малюют
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crociato
Чушь. А играть кто будет? Не говоря уже про лавку. Ушел Забитцер, если уйдут Фред и Мактоминей, то останется один Каземиро. Фернандеш, Маунт и Эриксон - полузащитники другого плана, созидательные.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werley
Ответ crociato
Чушь. А играть кто будет? Не говоря уже про лавку. Ушел Забитцер, если уйдут Фред и Мактоминей, то останется один Каземиро. Фернандеш, Маунт и Эриксон - полузащитники другого плана, созидательные.
Тем более, что Эриксон уже старый и играет со стимулятором, а Маунт недавно мучался с травмами. Убрав Магуайра, остается безальтернативный Лисандро, или нужно будет сдвигать Шоу на непрофильную позицию (тогда на левом фланге будет играть косячник Маласиа).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Довыденко
Ответ Андрей Белов
Лучше марсиаля выгнать, у него зп в топ 5 в АПЛ, если не ошибаюсь, игрок уровня фулхема
тоже верно , туда же с ними можно..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
САнчо из тащер в дортмунде , превратился в неликвида в мю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Kutashov
Ответ Илья Сазоненков
В Мюнхен бы его, связка с Упамекано будет огненная и Боруссия станет чемпионом, наверно...
мюнхенгладбахская ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tayger
Избавляться от Фреда - большая ошибка. В топ матчах он обычно очень полезен, выполняет много черновой работы в отличие от того же Эриксена, который против топ клубов выглядит инородным телом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Вот это я понимаю тренер. А не Сульшер "Привет ребята, Погба присоединиться к нам позже так как он не успел открыть все паки в ФИФЕ".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
Санчо бы я взял в Реал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Магуайар непотопляемый. Вряд ли кто-то сможет оформить его трансфер, Харри явно не захочет идти в клуб рангом ниже, да еще и уменьшать свою зарплату, потому что такую ему ни в одном другом клубе не предложат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Илья Сазоненков
В Мюнхен бы его, связка с Упамекано будет огненная и Боруссия станет чемпионом, наверно...
Боруссия Д даже в этом случае не станет чемпионом, даже если на воротах будет Упамекано..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
МЮ почти подписал Хойланда, какой Кейн?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ Манковский
Вот это я понимаю тренер. А не Сульшер "Привет ребята, Погба присоединиться к нам позже так как он не успел открыть все паки в ФИФЕ".
Сульшер вообще не тренер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
answer89
Я бы оставил мактоминая для ротации, остальных в пешее эротическое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий