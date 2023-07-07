Тен Хаг хочет, чтобы Магуайр, Санчо, Фред и Мактоминей ушли из «МЮ» в ближайшие 2 недели

Эрик тен Хаг хочет, чтобы из «Манчестер Юнайтед» ушли четыре игрока.

Как сообщает The Independent, тренер хочет, чтобы в ближайшие две недели команду покинули , Фред, и . Тен Хаг принял окончательное решение о том, кого хочет сохранить в команде.

Интерес к Магуайру проявляет «Вест Хэм», однако клуб смущает стоимость сделки. «МЮ» оценивает защитника в 50 млн фунтов, но потенциальные покупатели считают, что его согласятся продать за 35 млн. Главная проблема – высокая зарплата Магуайра. Возможна аренда.

интересен «Фулхэму», Мактоминей – « » и «Ньюкаслу».

Рассматривался вариант с продажей Санчо в «Тоттенхэм». В идеале «МЮ» хотел бы включить Джейдона в сделку по Харри Кейну. Форвард «Тоттенхэма» хотел бы перейти в «Юнайтед», но пока это выглядит маловероятным, учитывая позицию Дэниэла Леви по этому вопросу.