В Англии обеспокоены числом игроков, употребляющих снюс. Некоторые обращались к PFA за помощью из-за зависимости

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Лидс Вулверхэмптон Кристал Пэлас Саутгемптон Ноттингем Форест Лестер чемпионшип Д3 Англия Брайтон Борнмут Брентфорд Ассоциация профессиональных футболистов Англии Здоровье Футбол

В Англии растет число игроков, употребляющих снюс.

Как передает BBC, Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) планирует провести исследование влияния продукта, представляющего собой измельченный увлажненный табак, на его потребителей. Она заявила, что на семинарах провела ряд опросов, которые позволили «получить представление о растущей распространенности» вещества.

«После семинаров некоторые наши члены обратились за помощью в связи с зависимостью. Мы опробовали проведение специальных собраний в отдельных клубах, чтобы начать решать эту проблему», – сказал представитель PFA.

Продажа снюса в Великобритании запрещена, однако употребление под запретом не находится. Утверждается, что с этим продуктом были замечены и некоторые игроки высокого уровня.

Спортсмены уважают насвай и снюс. Их продажа в России запрещена с 2015-го

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Чтобы побороть зависимость от этих снилсов надо тупо начать бухать. Клин клином вышибают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Дагестан приехал и в Лондон.
Им то кто эту моду занёс навозом радовать десны.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
buFFon
переходите на насвай👍🏻
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий