В Англии обеспокоены числом игроков, употребляющих снюс. Некоторые обращались к PFA за помощью из-за зависимости

В Англии растет число игроков, употребляющих снюс.

Как передает BBC, профессиональных футболистов (PFA) планирует провести исследование влияния продукта, представляющего собой измельченный увлажненный табак, на его потребителей. Она заявила, что на семинарах провела ряд опросов, которые позволили «получить представление о растущей распространенности» вещества.

«После семинаров некоторые наши члены обратились за помощью в связи с зависимостью. Мы опробовали проведение специальных собраний в отдельных клубах, чтобы начать решать эту проблему», – сказал представитель PFA.

Продажа снюса в Великобритании запрещена, однако употребление под запретом не находится. Утверждается, что с этим продуктом были замечены и некоторые игроки высокого уровня.

Спортсмены уважают насвай и снюс. Их продажа в России запрещена с 2015-го