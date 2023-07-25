«Челси» не продал Галлахера «Вест Хэму» за 37+3 млн фунтов. За хавбека хотят минимум 50 млн
«Челси» отклонил первое предложение «Вест Хэма» о трансфере Конора Галлахера.
По данным Фабрицио Романо, «Вест Хэм» предложил за полузащитника около 40 млн фунтов с учетом бонусов. Руководство «Челси» обдумало это предложение, обсудило его с Маурисио Почеттино и решило отказать.
Журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг уточняет, что «Вест Хэм» предлагал 37+3 млн фунтов.
«Вест Хэм» сохраняет интерес к Галлахеру, за которого «Челси» хочет как минимум 50 млн фунтов.
В прошлом сезоне Конор провел 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 1 результативную передачу и получил 12 желтых карточек.
Полную статистику 23-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.
Шикарный игрок для ротации, настоящий пахарь на поле.
Если продадут - будет реальный провал, ведь никакой логики в его продаже нет.
Не говорю, что нужно обязательно Конора продавать - скорей всего, нет, ибо игроков с опытом игры в Англии (успешным) итак катастрофически мало - но подумать есть над чем. Многое, наверное, будет понятно после матчей предсезонки, потому что в игре с Брайтон Галлахер действительно отлично выглядел. Если продолжит в том же духе и дальше, то останется.