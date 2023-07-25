«Челси» не продал Галлахера «Вест Хэму» за 37+3 млн фунтов. За хавбека хотят минимум 50 млн

«Челси» отклонил первое предложение «Вест Хэма» о трансфере Конора Галлахера.

По данным , «Вест Хэм» предложил за полузащитника около 40 млн фунтов с учетом бонусов. Руководство «Челси» обдумало это предложение, обсудило его с Маурисио Почеттино и решило отказать.

Журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг уточняет, что « » предлагал 37+3 млн фунтов.

«Вест Хэм» сохраняет интерес к , за которого « » хочет как минимум 50 млн фунтов.

В прошлом сезоне Конор провел 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 1 результативную передачу и получил 12 желтых карточек.

Полную статистику 23-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.