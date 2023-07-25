«Челси» не продал Галлахера «Вест Хэму» за 37+3 млн фунтов. За хавбека хотят минимум 50 млн

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Конор Галлахер деньги Фабрицио Романо Футбол

«Челси» отклонил первое предложение «Вест Хэма» о трансфере Конора Галлахера.

По данным Фабрицио Романо, «Вест Хэм» предложил за полузащитника около 40 млн фунтов с учетом бонусов. Руководство «Челси» обдумало это предложение, обсудило его с Маурисио Почеттино и решило отказать.

Журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг уточняет, что «Вест Хэм» предлагал 37+3 млн фунтов.

«Вест Хэм» сохраняет интерес к Галлахеру, за которого «Челси» хочет как минимум 50 млн фунтов.

В прошлом сезоне Конор провел 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 1 результативную передачу и получил 12 желтых карточек.

Полную статистику 23-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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27 комментариев

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Born is the King
Минимум 70 млн фунтов. Вест Хэм только недавно развел Асренал на 120 , могут позволить
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Акира_1
Ответ Fatony
Вообще с ума посходили в этой апл. Кому он нужен, никакущий за такие бабки
Чего? Галахер один из самых перспективных игроков в АПЛ, который уже несколько сезонов в Англии неплохо играет. Вот как раз он должен стоить больше Кайседо с одним сезоном.
+28
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Aktan
Продадут, чтобы остаться с 1 Энцо в основу, гениально
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Профессор из Кобхэма
Не понимаю этих движений руководства в отношении Галлахера, которым к тому же доволен тренер.
Шикарный игрок для ротации, настоящий пахарь на поле.

Если продадут - будет реальный провал, ведь никакой логики в его продаже нет.
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Fatony
Вообще с ума посходили в этой апл. Кому он нужен, никакущий за такие бабки
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Акира_1
Зачем его вообще продавать, когда он только начал нормально играть? Что там курит Боэли и другие в руководстве Челси
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Бухгалтер2021
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вест хем разводить на 80..бабло у них есть
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mars
с такой фамилией только в Манчестер Сити
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|phantom|
Ответ Профессор из Кобхэма
Не понимаю этих движений руководства в отношении Галлахера, которым к тому же доволен тренер. Шикарный игрок для ротации, настоящий пахарь на поле. Если продадут - будет реальный провал, ведь никакой логики в его продаже нет.
Ну, определенная логика все-таки есть - Галлахеру тяжело найти место на поле. Для позиции шестерки ему не хватает качественного розыгрыша и игры под давлением, а в атакующую тройку его трудно вписать с учетом уже имеющихся игроков и возможного трансфера Олисе (а, может, и не только его. кто знает?).

Не говорю, что нужно обязательно Конора продавать - скорей всего, нет, ибо игроков с опытом игры в Англии (успешным) итак катастрофически мало - но подумать есть над чем. Многое, наверное, будет понятно после матчей предсезонки, потому что в игре с Брайтон Галлахер действительно отлично выглядел. Если продолжит в том же духе и дальше, то останется.
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futbol Liverpool
Я бы его на месте челси оставил у себя .
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Eden Hazard
Ответ Гуддин
Платить за Галлахера 70 - полный бред! Цена Вест Хэма вполне адекватна, мотив Челси выбить еще весьма понятен, но даже 45, как по мне, переплата.
Дортмунд, продавая Беллингема, ориентировался на ценник Энцо зимой, , Вест Хэм ориентировался на Беллингема, продавая Райса, Брайтон с Кайседо ориентируются на Райсе. Так с какого Челси, продавая очень хорошего молодого игрока центра с британским паспортом должен ориентироваться на мнение Гулдина со спортса?
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Bohdan Kravets
Ответ Профессор из Кобхэма
Не понимаю этих движений руководства в отношении Галлахера, которым к тому же доволен тренер. Шикарный игрок для ротации, настоящий пахарь на поле. Если продадут - будет реальный провал, ведь никакой логики в его продаже нет.
Так его не продают ведь. Но если, допустим, за него предложат 70 миллионов, то тогда могут и продать.
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Bohdan Kravets
Ответ Акира_1
Зачем его вообще продавать, когда он только начал нормально играть? Что там курит Боэли и другие в руководстве Челси
А кто его продает?
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SoWeTo
Ответ Aktan
Продадут, чтобы остаться с 1 Энцо в основу, гениально
Так не продадут же, вряд ли за Галлахера Челси кто-то 50 заплатит.
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Акира_1
Ответ <~Inter~>
Что же такого крутого игрока Челси отпускает? У него же как у Маунта контракт не истекает в следующем сезоне
Я без понятия. Этот трансфер никто не может объяснять. Единственный вариант, что Боэли просто продаёт все, что связано с прошлым Абрамовича в Челси, хотя Конор не особо то и с ним связан.
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<~Inter~>
а потом сами Челси удивляются, почему Кайседо стоит 100 млн
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Serge Vendino
Это очень мало для АПЛ и англичанина
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DolJun
а играть кем будут? до начала сезона 3 недели - в центре шаром покати
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