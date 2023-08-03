Малком о переходе в «Аль-Хилаль»: «Я не отрицаю, что деньги важны – футболистам нужно правильно распорядиться временем. «Зенит» будет успешен и без меня»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия Sports.ru высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

Малком объяснил мотивы перехода из «Зенита» в саудовский «Аль-Хилаль».

«Многие иностранцы уехали из России в прошлом году. Возможно, потому что понимали, что «Зенит» и дальше будет побеждать – а тут появилась легкая возможность что-то поменять. У меня никогда не возникало мыслей о досрочном уходе из «Зенита»: понимал, что еще не отдал клубу все, что должен, хотел поучаствовать в завоевании второй звезды. 

За год у меня было лишь одно конкретное предложение – от «ПСЖ». Естественно, я волновался – разве может быть по-другому, когда на тебя выходит один из европейских топ-клубов? Совру, если скажу, что не представлял себя в футболке «ПСЖ», но и совершенно не расстроился из-за того, что клубы не договорились. Повторюсь: понимал, что еще не доделал все в Петербурге. 

Вторая чемпионская звезда – уже над эмблемой «Зенита», цель достигнута. Кто-то говорит, что уровень РПЛ сильно упал, но я с этим не согласен. В лиге по-прежнему есть «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА – конкуренция велика. Еще выделю «Ростов» – против них всегда тяжело играть. Поэтому, говоря о прошлом сезоне, скорее бы делал акцент на уровне «Зенита» и лучшей форме в моей карьере. Чемпионат-2021/22 уже получился неплохим, фундаментом для следующего. Но, конечно, я и представить не мог, что забью больше 20 голов.

Я абсолютно уверен, что «Зенит» будет успешен и без меня. Топовый состав, топовый тренер, отличная инфраструктура – что еще нужно? Кто-то говорит о большом количестве бразильцев, но я не вижу никаких проблем. Если по правилам разрешено выпускать восемь иностранцев на поле, почему они не могут быть представителями одной страны? Бразилии, Колумбии, Аргентины ­– какая разница? Главное – результат. У «Зенита» он есть.

Не вижу проблем не только из-за результата – я четыре года находился в раздевалке, и все это время в ней была прекрасная атмосфера. Четыре года назад ее лидером был Бано Иванович, потом – Деян Ловрен. Они все держали под контролем. В последнее время выделяется Вильмар Барриос – он объединяет российских игроков и иностранцев, а также решает вопросы с руководством, если они возникают.

Прошлый сезон – лучший в карьере, поэтому я ожидал, что кого-то заинтересует моя игра. Но разговоры – это не про футбол, здесь важна конкретика. Этим летом она поступила только от «Аль-Хилаля». 

Предложение от «Аль-Хилаля» вызвало такой же интерес, как запрос от «Зенита» четыре года назад: новая страна, совсем другой мир, сильные партнеры.

Естественно, вы скажете про деньги – а я не буду отрицать, что они важны. Футболисты часто находятся вдали от родных, которые не в состоянии себя обеспечить. В моем детстве у семьи не было больших возможностей. Поэтому нужно правильно распорядиться временем, которое тебе отведено. Карьера футболиста – совсем не такая долгая, как может показаться, тем более случаются травмы. Уж я-то теперь знаю.

Мы видим, что в Саудовскую Аравию уезжают сильнейшие игроки, которые выигрывали все. Это тоже интригует: ты становишься частью чего-то нового. 

Поэтому я перехожу в «Аль-Хилаль». Надеюсь, и там буду радовать болельщиков игрой – и сам наслаждаться ею», – рассказал Малком в прощальном письме.

Ранее сообщалось, что Малком будет зарабатывать в «Аль-Хилале» 18 млн евро в год.

Малком прощается с Россией. Письмо читателям Sports.ru

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44 комментария

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Очень честный ответ. Не рассказывает небылицы про клубсдетства. Малкому огромный респект 👍👍👍
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Собственно, всем говорящим про деньги и мечту, предлагаю бросить свою хорошую (а может не очень) работу и поехать куда-нибудь под Новосибирск работать по программе сельский врач или сельский учитель.
Или это другое?
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Как же он здраво мыслит. Уважение Малкому за такую позицию. И о своих решениях открыто и прямо говорит, не скрывая истинных побуждений, и о Зените с РПЛ тепло и дипломатично отзывается. Топовый игрок и хороший человек.
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Удачи Малкому и спасибо за всё, что он сделал для российского футбола
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Отличный футболист и очень порядочный человек!👍
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Бразильцы растут в нищите, футбол для них один из немногих способов вырваться в люди. Глупо осуждать человека за то, что он хочет обеспечить безбедную жизнь себе и своей семье. Спасибо за всё, Малки! Будем скучать
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Ну уж Малки то вопросов нет вообще. Сначала травмы мешали, потом всю команду пёр вперёд, атмосферу создавал, кучу бразил привел да и Зенит прославил в Бразилии. Ни разу ни одного плохого слова о клубе, болелах или городе, всегда на позитиве. И тут все по честному. Респект и удачи
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Ответ Best game on Earth
Вполне искренне. Правда, не знаю, как из СА попасть в сборную Бразилии, но это личный выбор. Успехов!
Будто он из Зенита попадал, съездил один раз на олимпиаду с детьми и один раз на товарняки
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Деньги в наше время важны для каждого, а век футболиста недолог. Поэтому не правы те, кто осуждал его за то, что он выбрал большие деньги.
+3
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Ответ schwein
Собственно, всем говорящим про деньги и мечту, предлагаю бросить свою хорошую (а может не очень) работу и поехать куда-нибудь под Новосибирск работать по программе сельский врач или сельский учитель. Или это другое?
Есть волонтеры, которые едут работать учителем или врачом в Афганистан, некоторые даже бесплатно) каждый человек по своему уникален
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Играет не за свободу, дабы не упекли в тюрягу, как некоторые, но тоже неплохо.
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На самом деле, в саудовском чемпионате сейчас спорта больше, чем в нашем
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Вполне искренне. Правда, не знаю, как из СА попасть в сборную Бразилии, но это личный выбор. Успехов!
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Деньги важны для любого человека. Не только футболиста.
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Ответ Любовь Мелехова
Деньги в наше время важны для каждого, а век футболиста недолог. Поэтому не правы те, кто осуждал его за то, что он выбрал большие деньги.
В наше время - это последние тысячи три лет
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Ответ mqh9pzrxgf
Это ты пока не получаешь так размышляешь) когда ты в Барсе будешь получать 2 из которых 1 уйдет на налоги, а тебе предлагают 5, не в сказках, а в реальности, ты начнешь мыслить иначе
Мне место жительства не меньше значит, чем з/п и я лучше в комфортных для себя условиях буду 2 получать из которых 1 на налог уйдёт, чем 5 там где мне будет не комфортно
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Он первый россиянин в чемпионате СА?
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Ответ Сергей Жарковский
Отличный футболист и очень порядочный человек!👍
Последний сезон вообще стал украшением чемпионата!
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Ответ trav
Очень честный ответ. Не рассказывает небылицы про клубсдетства. Малкому огромный респект 👍👍👍
И ведь он влюбил в себя болельщиков, поначалу все скептически относились к нему, да и он особенно не блистал. Но потом показал класс и мастерство!
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Ответ космонавт на дереве
А что он сделал? Подоил Газпром и ушёл доить шейхов
Отдавал всего себя, несмотря на то, что наша лига сейчас, по сути, "дворовая"
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Россиянин! Да? Товарищи из Зенита и его болельщики! )))
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Очень душевный парень.
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Зато честно! Красавчик!
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Комментарий удален пользователем
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Хоть одному хватило смелости признаться))
А то куда не глянешь - все едут лигу поднимать😂
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