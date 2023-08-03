Малком о переходе в «Аль-Хилаль»: «Я не отрицаю, что деньги важны – футболистам нужно правильно распорядиться временем. «Зенит» будет успешен и без меня»

Малком объяснил мотивы перехода из «Зенита» в саудовский «Аль-Хилаль».

«Многие иностранцы уехали из России в прошлом году. Возможно, потому что понимали, что «Зенит» и дальше будет побеждать – а тут появилась легкая возможность что-то поменять. У меня никогда не возникало мыслей о досрочном уходе из «Зенита»: понимал, что еще не отдал клубу все, что должен, хотел поучаствовать в завоевании второй звезды.

За год у меня было лишь одно конкретное предложение – от «ПСЖ». Естественно, я волновался – разве может быть по-другому, когда на тебя выходит один из европейских топ-клубов? Совру, если скажу, что не представлял себя в футболке «ПСЖ», но и совершенно не расстроился из-за того, что клубы не договорились. Повторюсь: понимал, что еще не доделал все в Петербурге.

Вторая чемпионская звезда – уже над эмблемой «Зенита», цель достигнута. Кто-то говорит, что уровень сильно упал, но я с этим не согласен. В лиге по-прежнему есть «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА – конкуренция велика. Еще выделю «Ростов» – против них всегда тяжело играть. Поэтому, говоря о прошлом сезоне, скорее бы делал акцент на уровне « » и лучшей форме в моей карьере. Чемпионат-2021/22 уже получился неплохим, фундаментом для следующего. Но, конечно, я и представить не мог, что забью больше 20 голов.

Я абсолютно уверен, что «Зенит» будет успешен и без меня. Топовый состав, топовый тренер, отличная инфраструктура – что еще нужно? Кто-то говорит о большом количестве бразильцев, но я не вижу никаких проблем. Если по правилам разрешено выпускать восемь иностранцев на поле, почему они не могут быть представителями одной страны? Бразилии, Колумбии, Аргентины ­– какая разница? Главное – результат. У «Зенита» он есть.

Не вижу проблем не только из-за результата – я четыре года находился в раздевалке, и все это время в ней была прекрасная атмосфера. Четыре года назад ее лидером был Бано Иванович, потом – Деян Ловрен. Они все держали под контролем. В последнее время выделяется Вильмар Барриос – он объединяет российских игроков и иностранцев, а также решает вопросы с руководством, если они возникают.

Прошлый сезон – лучший в карьере, поэтому я ожидал, что кого-то заинтересует моя игра. Но разговоры – это не про футбол, здесь важна конкретика. Этим летом она поступила только от «Аль-Хилаля».

Предложение от « » вызвало такой же интерес, как запрос от «Зенита» четыре года назад: новая страна, совсем другой мир, сильные партнеры.

Естественно, вы скажете про деньги – а я не буду отрицать, что они важны. Футболисты часто находятся вдали от родных, которые не в состоянии себя обеспечить. В моем детстве у семьи не было больших возможностей. Поэтому нужно правильно распорядиться временем, которое тебе отведено. Карьера футболиста – совсем не такая долгая, как может показаться, тем более случаются травмы. Уж я-то теперь знаю.

Мы видим, что в Саудовскую Аравию уезжают сильнейшие игроки, которые выигрывали все. Это тоже интригует: ты становишься частью чего-то нового.

Поэтому я перехожу в «Аль-Хилаль». Надеюсь, и там буду радовать болельщиков игрой – и сам наслаждаться ею», – рассказал Малком в прощальном письме.

Ранее сообщалось, что Малком будет зарабатывать в «Аль-Хилале» 18 млн евро в год.

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