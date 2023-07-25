«Бавария» начала переговоры по Райе. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за вратаря с годом контракта
«Баварии» интересен вратарь «Брентфорда» Давид Райя.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мюнхенский клуб начал переговоры, в ходе которых рассчитывает выяснить условия трансфера голкипера.
«Брентфорд» всегда хотел получить за Райю около 40 млн фунтов. Договориться о трансфере будет непросто, но «Бавария» проявляет интерес к испанцу.
Вратарь «Баварии» Ян Зоммер, а не Дибу Мартинес, об интересе к которому сообщалось ранее, остается приоритетной целью «Интера».
Контракт 27-летнего голкипера с «Брентфордом» рассчитан до лета 2024 года. Его статистику можно изучить здесь.
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