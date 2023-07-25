«Бавария» начала переговоры по Райе. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за вратаря с годом контракта

«Баварии» интересен вратарь «Брентфорда» Давид Райя.

Как сообщает журналист , мюнхенский клуб начал переговоры, в ходе которых рассчитывает выяснить условия трансфера голкипера.

« » всегда хотел получить за Райю около 40 млн фунтов. Договориться о трансфере будет непросто, но « » проявляет интерес к испанцу.

Вратарь «Баварии» , а не Дибу Мартинес, об интересе к которому сообщалось ранее, остается приоритетной целью « ».

Контракт 27-летнего голкипера с «Брентфордом» рассчитан до лета 2024 года. Его статистику можно изучить здесь.