«Бавария» начала переговоры по Райе. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за вратаря с годом контракта

Теги Бавария Интер премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Брентфорд Ян Зоммер Давид Райя Фабрицио Романо Футбол

«Баварии» интересен вратарь «Брентфорда» Давид Райя.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мюнхенский клуб начал переговоры, в ходе которых рассчитывает выяснить условия трансфера голкипера.

«Брентфорд» всегда хотел получить за Райю около 40 млн фунтов. Договориться о трансфере будет непросто, но «Бавария» проявляет интерес к испанцу.

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер, а не Дибу Мартинес, об интересе к которому сообщалось ранее, остается приоритетной целью «Интера».

Контракт 27-летнего голкипера с «Брентфордом» рассчитан до лета 2024 года. Его статистику можно изучить здесь.

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4 комментария

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Panurge From hell
хотелось бы нойера видеть до 40+ лет(
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Илья Чжен
Флешбэки, снова АПЛ, снова возрастной игрок с контрактом 1год, снова дорого, Онану могли купить за такие деньги
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Анастасия Громова
Ответ 6tspey7tb5
Приложение опять легло? Может просто не выдерживает наплыва северных под постом о логическом и очень простом подсчете про продажу)))))) люблю когда даже математику они оспаривают)))
Временные сложности, разбираемся.
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