«Интер» оценивает Зоммера в 3,4 млн фунтов, Трубина – в 10 млн. Клуб начал переговоры с вратарями (The Times)
«Интер» ищет замену Андре Онана.
Как сообщает The Times, «Манчестер Юнайтед» уверен в подписании камерунского голкипера, хотя предложение клуба еще не достигло запрашиваемой «Интером» цены в 52 миллиона фунтов.
Итальянцы хотят подписать двух вратарей после продажи Онана – Яна Зоммера и Анатолия Трубина. «Нерадзурри» рассчитывают осуществить трансфер игрока «Баварии» за 3,4 миллиона фунтов, а вратаря «Шахтера» оценивают в 10 миллионов.
Миланцы начали переговоры с футболистами.
Бред какой-то
Впервые о нем слышу просто…