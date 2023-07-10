«Интер» оценивает Зоммера в 3,4 млн фунтов, Трубина – в 10 млн. Клуб начал переговоры с вратарями (The Times)

Теги Бавария Интер Чемпионат Украины по футболу Шахтер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Ян Зоммер Андре Онана Анатолий Трубин Футбол

«Интер» ищет замену Андре Онана.

Как сообщает The Times, «Манчестер Юнайтед» уверен в подписании камерунского голкипера, хотя предложение клуба еще не достигло запрашиваемой «Интером» цены в 52 миллиона фунтов.

Итальянцы хотят подписать двух вратарей после продажи ОнанаЯна Зоммера и Анатолия Трубина. «Нерадзурри» рассчитывают осуществить трансфер игрока «Баварии» за 3,4 миллиона фунтов, а вратаря «Шахтера» оценивают в 10 миллионов.

Миланцы начали переговоры с футболистами. 

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10 комментариев

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Born is the King
Да всем Насри что картон оценивает. Цену выставляет продающий клуб
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Алексей Гусев
как бы с такими оценками Интер не оказался с Раду в раме?)))
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Crosby84
3,4 млн за Зоммера?!
Бред какой-то
+2
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Aleksandr Danilov
Трубить стоит минимум 30. Топ гоалие
+1
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Los Galácticos
За 10 миллионов это невозможно, они и за 20 его не отдадут. В общем что я и говорил - Интер не будет сорить баблом, а Шахтер за дешего продавать даже с годом контракта.
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Mr@k
Зоммера купили за 8 млн в Баварию, а теперь он в 2 раза подешевел при том что тащил так неслабо? чё вообще за смех цена 3, 4 млн
+2
-2
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Viz Teak
Ответ Los Galácticos
За 10 миллионов это невозможно, они и за 20 его не отдадут. В общем что я и говорил - Интер не будет сорить баблом, а Шахтер за дешего продавать даже с годом контракта.
У них еще и молодой вратарь крутой есть?(
Впервые о нем слышу просто…
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azt3c14
Ответ Mr@k
Зоммера купили за 8 млн в Баварию, а теперь он в 2 раза подешевел при том что тащил так неслабо? чё вообще за смех цена 3, 4 млн
Так еще у него оставался полугодовалый контракт,поэтому и взяли его за 8.А так отдадут также за 8-10
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