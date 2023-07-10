«Интер» оценивает Зоммера в 3,4 млн фунтов, Трубина – в 10 млн. Клуб начал переговоры с вратарями (The Times)

«Интер» ищет замену Андре Онана.

Как сообщает The Times, «Манчестер Юнайтед» уверен в подписании камерунского голкипера, хотя предложение клуба еще не достигло запрашиваемой « » цены в 52 миллиона фунтов.

Итальянцы хотят подписать двух вратарей после продажи – и . «Нерадзурри» рассчитывают осуществить трансфер игрока «Баварии» за 3,4 миллиона фунтов, а вратаря « » оценивают в 10 миллионов.

Миланцы начали переговоры с футболистами.