«Интер» предложит «Баварии» 6 млн евро за Зоммера после продажи Онана
«Интер» начнет переговоры с «Баварией» о переходе Яна Зоммера.
Миланский клуб подготовил первое предложение о трансфере 34-летнего вратаря, сообщает Фабрицио Романо. Ожидается, что «нерадзурри» предложат около 6 миллионов евро, когда будет оформлена сделка по переходу Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».
Также «Интер» сохраняет интерес к Анатолию Трубину из «Шахтера» – итальянцы хотят заменить Самира Хандановича.
В прошедшем сезоне Бундеслиги Зоммер провел 29 матчей и пропустил 39 голов. Статистику швейцарца можно найти здесь.
Баварии вратарь не надо - они уже достаточно полевых игроков подписали !