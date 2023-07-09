«Интер» предложит «Баварии» 6 млн евро за Зоммера после продажи Онана

Теги Бавария Интер Чемпионат Украины по футболу Шахтер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Самир Ханданович Ян Зоммер Андре Онана Анатолий Трубин Футбол

«Интер» начнет переговоры с «Баварией» о переходе Яна Зоммера.

Миланский клуб подготовил первое предложение о трансфере 34-летнего вратаря, сообщает Фабрицио Романо. Ожидается, что «нерадзурри» предложат около 6 миллионов евро, когда будет оформлена сделка по переходу Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». 

Также «Интер» сохраняет интерес к Анатолию Трубину из «Шахтера» – итальянцы хотят заменить Самира Хандановича

В прошедшем сезоне Бундеслиги Зоммер провел 29 матчей и пропустил 39 голов. Статистику швейцарца можно найти здесь

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18 комментариев

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Зверёк
Хороший вариант и для Интера и для Зоммера
+9
0
+9
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Манковский
Ответ angliiskiilion
выбор стоит между Зоммером и Льорисом, хотя можно было и Менди подписать
Менди уже в СА не?
+3
0
+3
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angliiskiilion
выбор стоит между Зоммером и Льорисом, хотя можно было и Менди подписать
+2
-1
+1
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pKaparika
С одной стороны странный трансфер: играл в середняках, в гранде не прижился, 34 года, низкий рост. С другой стороны с учетом ограниченных финансов вратарь хорошего уровня за 6 ляпов на 2-3 года. Может что-то из этого и выйдет
+1
0
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Alex Alex
время невысоких (меньше 190 см) вратарей прошло. На топ уровне (а Интер там и стремиться удержаться после стольких лет безвременья) с такими вратарями далеко не уедешь. Как бы он хорошо не был на ленточке, перед глазами первый гол Сити, где ему буквально роста не хватило, и который условный Куртуа, Эдерсон или Мартинес перевели бы на угловой
+1
0
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Александр Колосов
Ответ impaled
Может он про Бенжамена Менди. Он как раз сейчас свободный агент и несколько обвинений с него сняли. Правда на воротах стоять не умеет
Зато, как выяснилось, умеет атаковать
+1
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Александр Колосов
Ответ Siriusblack
Де Хеа в пр нутре тоже вроде по слухам свободен , Зоммер , Льорис .
На зп Де Хеа у Интера финансов не хватит. В МЮ Давид получал около 20млн. Интер даст максимум 5. Он не пойдёт на такое, очевидно же
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Siriusblack
Де Хеа в пр нутре тоже вроде по слухам свободен , Зоммер , Льорис .
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deGob
6 за зоммера😂
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ta-tosha
А чего не 2 миллиона ?
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OldRedWhite
Ответ Зверёк
Хороший вариант и для Интера и для Зоммера
Правильно !
Баварии вратарь не надо - они уже достаточно полевых игроков подписали !
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Александр Колосов
Ответ Манковский
Менди уже в СА не?
Вы совершенно правы
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angliiskiilion
Ответ Манковский
Менди уже в СА не?
так точно
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impaled
Ответ Манковский
Менди уже в СА не?
Может он про Бенжамена Менди. Он как раз сейчас свободный агент и несколько обвинений с него сняли. Правда на воротах стоять не умеет
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Улыбайся
Ответ pKaparika
С одной стороны странный трансфер: играл в середняках, в гранде не прижился, 34 года, низкий рост. С другой стороны с учетом ограниченных финансов вратарь хорошего уровня за 6 ляпов на 2-3 года. Может что-то из этого и выйдет
Вот кстати из-за роста и были сомнения в Баварии , 183 у Зоммера , для кипера , как-то мало, имхо. И были же моменты уже в Мюнхене, когда с дальних пропускал и казалось вот чуть именно роста и не хватало , что бы вытащить.
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OldRedWhite
Ответ Alex Alex
время невысоких (меньше 190 см) вратарей прошло. На топ уровне (а Интер там и стремиться удержаться после стольких лет безвременья) с такими вратарями далеко не уедешь. Как бы он хорошо не был на ленточке, перед глазами первый гол Сити, где ему буквально роста не хватило, и который условный Куртуа, Эдерсон или Мартинес перевели бы на угловой
Да , физические данные вообще в современном футболе вышли на первый план !
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