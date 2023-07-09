«Интер» предложит «Баварии» 6 млн евро за Зоммера после продажи Онана

«Интер» начнет переговоры с «Баварией» о переходе Яна Зоммера.

Миланский клуб подготовил первое предложение о трансфере 34-летнего вратаря, сообщает Фабрицио Романо. Ожидается, что «нерадзурри» предложат около 6 миллионов евро, когда будет оформлена сделка по переходу в «Манчестер Юнайтед».

Также « » сохраняет интерес к Анатолию Трубину из « » – итальянцы хотят заменить .

В прошедшем сезоне Бундеслиги Зоммер провел 29 матчей и пропустил 39 голов. Статистику швейцарца можно найти здесь.