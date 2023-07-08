«Интер» сообщил «Баварии» об интересе к Зоммеру. Мюнхенцы думают, оставить ли Яна или отпустить его и подписать Мамардашвили
Вратарь «Баварии» Ян Зоммер может перейти в «Интер».
Миланский клуб уже сообщил мюнхенцам об интересе к игроку, пишет Sky Sport. «Нерадзурри» начнут активную работу над трансфером, если Андре Онана перейдет в «Манчестер Юнайтед».
На следующей неделе представители немецкого клуба проведут переговоры с вратарем. Трансферу Зоммера может помешать тот факт, что возвращение Мануэля Нойера после травмы откладывается – он может пропустить предсезонное турне. «Бавария» отправится в Азию 24 июля и вернется 3 августа.
Руководители немецкого клуба обсуждают два варианта: первый заключается в том, чтобы оставить Зоммера в составе и дождаться возвращения Нойера; второй – отпустить Яна в «Интер» и подписать вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили в качестве замены. Решение еще не принято.
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