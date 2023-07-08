«Интер» сообщил «Баварии» об интересе к Зоммеру. Мюнхенцы думают, оставить ли Яна или отпустить его и подписать Мамардашвили

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер может перейти в «Интер».

Миланский клуб уже сообщил мюнхенцам об интересе к игроку, пишет Sky Sport. «Нерадзурри» начнут активную работу над трансфером, если перейдет в «Манчестер Юнайтед».

На следующей неделе представители немецкого клуба проведут переговоры с вратарем. Трансферу Зоммера может помешать тот факт, что возвращение после травмы откладывается – он может пропустить предсезонное турне. « » отправится в Азию 24 июля и вернется 3 августа.

Руководители немецкого клуба обсуждают два варианта: первый заключается в том, чтобы оставить Зоммера в составе и дождаться возвращения Нойера; второй – отпустить Яна в « » и подписать вратаря «Валенсии» в качестве замены. Решение еще не принято.