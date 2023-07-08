«Интер» сообщил «Баварии» об интересе к Зоммеру. Мюнхенцы думают, оставить ли Яна или отпустить его и подписать Мамардашвили

Теги Бавария Мануэль Нойер Интер бундеслига Германия Валенсия серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Ян Зоммер Андре Онана Георгий Мамардашвили Футбол

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер может перейти в «Интер».

Миланский клуб уже сообщил мюнхенцам об интересе к игроку, пишет Sky Sport. «Нерадзурри» начнут активную работу над трансфером, если Андре Онана перейдет в «Манчестер Юнайтед». 

На следующей неделе представители немецкого клуба проведут переговоры с вратарем. Трансферу Зоммера может помешать тот факт, что возвращение Мануэля Нойера после травмы откладывается – он может пропустить предсезонное турне. «Бавария» отправится в Азию 24 июля и вернется 3 августа.

Руководители немецкого клуба обсуждают два варианта: первый заключается в том, чтобы оставить Зоммера в составе и дождаться возвращения Нойера; второй – отпустить Яна в «Интер» и подписать вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили в качестве замены. Решение еще не принято. 

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17 комментариев

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DelPiero1010
Мамарда очень хорош!
+4
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Ezra-Matthew Miller
Ответ sacha2
Мамардашвили, 22 года. Свой, Нюбель, 26 лет. О нём все уже забыли. Бавария продолжает складировать молодые таланты
Бывшие молодые игроки Шальке становятся своими в Баварии только при определенных обстоятельствах
+3
-1
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Инженер Управляющий
Ответ Mikas7
в отличаи от президента клуба , правда я там был ( в Валенсии2022)в феврале против Барселоны , ну достойный конечно , шахтер вообще не люблю но он чуть получше
Прочитал несколько твоих комментариев, нифига не понял - вроде и буквы все знакомые, а смысл не улавливается...
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Справедливости Ради
Тягамотина
+1
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Семён Жуйло
Баварии стрёмно отпускать Зоммера. Никто не знает что такое Нойер после травмы. Ему уже 37, и на 100% он точно не восстановится. Зоммер всё-таки какая-никакая гарантия.
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Михо
Зоммер при здоровом Нойере все равно будет вторым, поэтому лучше его отпустить и взять Мамардашвили, который наверное понимает что Ману всегда номер 1. Хотя подвел клуб ужасно😡
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nerol
60 лямов конечно хорошо, но хотябы кто то под стать должен быть в составе или на примете. В таких условиях лучше бы Онану оставили.
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i love it
Ответ stomatologbeatles
Зачем Зоммер Интеру?????? Ханданович намного лучше
Самир был лучше Яна 2 года назад,а сейчас при всём уважении играет хуже
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