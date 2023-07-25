«Интер» дал 15 млн евро за Эми Мартинеса, но «Астон Вилла» отказала. Предложение могут повысить

Теги Интер Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Эмилиано Мартинес деньги Футбол

«Интер» хочет купить вратаря Эмилиано Мартинеса у «Астон Виллы».

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, итальянский клуб предложил 15 млн евро за голкипера сборной Аргентины, но получил отказ. Теперь «Интер» думает о том, чтобы повысить предложение.

На данный момент договоренности о трансфере Мартинеса нет. Клуб контактирует с окружением игрока. В данный момент Эмилиано проходит предсезонку с «Астон Виллой».

В минувшем сезоне аргентинец провел 37 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах (13 из них – на ноль) и пропустил 39 голов. Статистику 30-летнего голкипера можно найти здесь.

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14 комментариев

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kramd
Не сметь отдавать Эми!Надо выиграть лк, сохранив костяк состава
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Blaumerc
Ответ SCHOKKKK
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ну раз предлагают 15 млн, значит нужен.
если отбросить те дурачества на ЧМ, вратарь добротный.
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Спартакус Москвакус
15 млн и кубок ввиду фаллоса
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Rahym Hommadow
Ответ Blaumerc
Зоммеру почти 35, Мартинесу 30 лет. если считать в перспективе, то Эмилиано предпочтительнее
да эт точно Ля почему они Леваковичем не интересуются
+1
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SCHOKKKK
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Rahym Hommadow
Хорош Еми или Зоммер обе хорошы 20-25 адекватный ценник
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Val Smith
Икарди, Лукака, Мартинез они специально своеобразных игроков покупают?
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Papa Paolo
Вот это крутой вариант для Интера
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MajestySport
Этого клоуна ещё не хватало в серии А
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Blaumerc
Ответ Rahym Hommadow
Хорош Еми или Зоммер обе хорошы 20-25 адекватный ценник
Зоммеру почти 35, Мартинесу 30 лет.
если считать в перспективе, то Эмилиано предпочтительнее
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rarrih
Ответ Rahym Hommadow
да эт точно Ля почему они Леваковичем не интересуются
Левакович в это ТО в турцию переехал
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