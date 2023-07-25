«Зенит» хочет 25 млн евро за Клаудиньо. Предложение «Фламенго» на 15 млн отклонили
«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» о трансфере Клаудиньо.
Как сообщает журналист Вене Касагранде, бразильский клуб предложил за полузащитника 15 миллионов евро, но получил отказ. «Зенит» потребовал 25 млн евро.
«Фламенго» не хочет столько платить, но продолжает переговоры и собирается увеличить изначальное предложение.
Ранее сообщалось, что Клаудиньо договорился с «Фламенго» о контракте сроком до 2027 года.
Статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.
Кто из бразильцев «Зенита» может уйти? Малком уже в Саудовской Аравии, «Фламенго» ждет Вендела и Клаудиньо
Вообще Фламенго не привык платить деньги за игроков, поэтому такие предложения изначально бесперспективны.
Зато у них есть ЦН Педро на обмен - Вендел ИЛИ Клаудиньо, и вперёд.
У Зенита в полузащите дыра и на фланге правом)
Или в принципе пока не уходить, учитывая, что как Вендел вроде не рвётся никуда и деньгами не обделяют.
Коваленко, Васильев, Ду, Фернандес - где дыра?