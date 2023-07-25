«Зенит» хочет 25 млн евро за Клаудиньо. Предложение «Фламенго» на 15 млн отклонили

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» о трансфере Клаудиньо.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, бразильский клуб предложил за полузащитника 15 миллионов евро, но получил отказ. «Зенит» потребовал 25 млн евро.

«Фламенго» не хочет столько платить, но продолжает переговоры и собирается увеличить изначальное предложение.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо договорился с «Фламенго» о контракте сроком до 2027 года.

Статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.

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