«Зенит» хочет 25 млн евро за Клаудиньо. Предложение «Фламенго» на 15 млн отклонили

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо деньги Футбол

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» о трансфере Клаудиньо.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, бразильский клуб предложил за полузащитника 15 миллионов евро, но получил отказ. «Зенит» потребовал 25 млн евро.

«Фламенго» не хочет столько платить, но продолжает переговоры и собирается увеличить изначальное предложение.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо договорился с «Фламенго» о контракте сроком до 2027 года.

Статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.

Кто из бразильцев «Зенита» может уйти? Малком уже в Саудовской Аравии, «Фламенго» ждет Вендела и Клаудиньо

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ kk.abb
25 - перебор за Клауда. 18-20 максимум он стоит, не больше.
Он стоит ровно столько, сколько за него заплатят.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ kk.abb
25 - перебор за Клауда. 18-20 максимум он стоит, не больше.
20 по трансфермаркет стоит, ещё 4 года контракта, и игрок не ведёт себя как Вендед желая уйти
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Фламенго пусть живёт по заветам Димки Медведева.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
В обратную сторону халява не работает!
Вообще Фламенго не привык платить деньги за игроков, поэтому такие предложения изначально бесперспективны.
Зато у них есть ЦН Педро на обмен - Вендел ИЛИ Клаудиньо, и вперёд.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женька Овомоела
Ответ Юра Зыков
Зачем Зениту Педро?) У Зенита в полузащите дыра и на фланге правом)
Никакой дыры в центре поля у Зенита нет. Набор игроков центра поля: Барриос, Мостовой, Мантуан, Бакаев прости господи. Есть универсалы Ерохин и Сутормин. Подписан Ду Кейрос и молодой Коваленко (надеюсь это не очередные краневиттер и Соловьев). Для нашего чемпионата - это более чем. А вот на острие - шляпа: никакущий Касьера (этот дубль ничего не меняет глобально), и Сергеев который эффективен исключительно как джокер. Поэтому нападающий нужен кровь из носу. Вытянуть Педро у Фламенго - было бы космос, но я и на Габигола даже согласен был бы посмотреть)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pirelli
Да вы заколебали, распродали всех лидеров. Спартачам теперь придётся новую отмазку придумывать, почему их снова хлопнули )
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юра Зыков
Ответ Caerly
В обратную сторону халява не работает! Вообще Фламенго не привык платить деньги за игроков, поэтому такие предложения изначально бесперспективны. Зато у них есть ЦН Педро на обмен - Вендел ИЛИ Клаудиньо, и вперёд.
Зачем Зениту Педро?)
У Зенита в полузащите дыра и на фланге правом)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Господа из Бразилии, здесь торг не уместен! 25 и всё!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Да зачем Клауду в Бразилию то обратно? Может же и в Европу уехать, если еврокубки нужны, можно в Аравии деньги рубить.
Или в принципе пока не уходить, учитывая, что как Вендел вроде не рвётся никуда и деньгами не обделяют.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
Ответ Юра Зыков
Зачем Зениту Педро?) У Зенита в полузащите дыра и на фланге правом)
У Зенита Касьерра и Сергеев.
Коваленко, Васильев, Ду, Фернандес - где дыра?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Weird
Как обычно, 18 и бразилец в придачу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MAXIMum1
Пусть Фламенго не борзеет. 25 млн, это минимальная цена за такого игрока. Зенит тут продешевил. Хотя, может идут на встречу игроку, учитывая его желание.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Один раз прокатило с Витиньо, почему бы сейчас нет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Caerly
В обратную сторону халява не работает! Вообще Фламенго не привык платить деньги за игроков, поэтому такие предложения изначально бесперспективны. Зато у них есть ЦН Педро на обмен - Вендел ИЛИ Клаудиньо, и вперёд.
В Бразилии попросту нету денег у клубов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Ответ Женька Овомоела
Никакой дыры в центре поля у Зенита нет. Набор игроков центра поля: Барриос, Мостовой, Мантуан, Бакаев прости господи. Есть универсалы Ерохин и Сутормин. Подписан Ду Кейрос и молодой Коваленко (надеюсь это не очередные краневиттер и Соловьев). Для нашего чемпионата - это более чем. А вот на острие - шляпа: никакущий Касьера (этот дубль ничего не меняет глобально), и Сергеев который эффективен исключительно как джокер. Поэтому нападающий нужен кровь из носу. Вытянуть Педро у Фламенго - было бы космос, но я и на Габигола даже согласен был бы посмотреть)
Габигол запросит овердохера, а по факту нигде кроме Бразилии не играет нормально на постоянке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий