Агент Вендела вылетит в Петербург для встречи с руководством «Зенита»
Представитель хавбека «Зенита» Вендела в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», представитель бразильца встретится с руководством «Зенита».
Сообщается, что стороны хотят обсудить будущее игрока, а также найти правильное решение в сложившейся с ситуации.
Ранее сообщалось, что Вендел хочет перейти во «Фламенго».
Футболист выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.
В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.
бред какой-то, зачем подписал тогда контракт до 2027 года?