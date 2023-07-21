Агент Вендела вылетит в Петербург для встречи с руководством «Зенита»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Представитель хавбека «Зенита» Вендела в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», представитель бразильца встретится с руководством «Зенита».

Сообщается, что стороны хотят обсудить будущее игрока, а также найти правильное решение в сложившейся с ситуации.

Ранее сообщалось, что Вендел хочет перейти во «Фламенго».

Футболист выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

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45 комментариев

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IceBear27
Ответ Burel
Наверно, проблема в том, что если миллер заставит его остаться, то это будет немотивированный мешок с огромной зарплатой
Как понять «заставит остаться»? Он профессиональный футболист, подписал контракт прошлым летом до 2027 года. Каким местом он тогда его подписывал?
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+25
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misha___97
Стоит прихватить с собой Вендела. Есть контракт, ты его подписывал, иди и отрабатывай пока не найдется новый клуб, который удовлетворит и твои требования, и требования клуба
+20
-1
+19
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Саня Беляков
Возьмут его в заложники , будет в Лахте сидеть пока Вендел не приедет))
+15
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IceBear27
Пусть Фламенго платит деньги и забирает Вендела. В чём проблема?)
+12
-1
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box2box2
Ответ Владислав88
Комментарий удален пользователем
Как игрок то он Топ, и стоит этих денег, скорее всего надоел наш слабый чемпионат, еще и без ЛЧ
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+7
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2vdhrvmmzf
Так там сам Вендел со слов Медведева уже две недели как в Питер летит, куда делся то
+7
-1
+6
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Александр Жердин
Интересно, у игрока - действующий контракт.Не приостановленный, не разорванный, а игрок его не выполняет.
+7
-2
+5
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Pigmalion
Ответ Владислав88
Комментарий удален пользователем
Для РПЛ - абсолютно топовый игрок, а предугадать, что дед начнет войну было невозможно.
+6
-2
+4
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Мосгорсуд
У Вендела умер внучатый племянник троюродной бабушки))) сам к сожалению не смог))
+5
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Igor Pivovarov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Даже деньги не держат бразильцев в РПЛ
Вендел засуетился после 24 июня.
+3
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Роман
Ответ 2vdhrvmmzf
Так там сам Вендел со слов Медведева уже две недели как в Питер летит, куда делся то
Пока не долетел, он с пересадками.
+3
-1
+2
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yrok77
Ответ box2box2
Как игрок то он Топ, и стоит этих денег, скорее всего надоел наш слабый чемпионат, еще и без ЛЧ
бразильский не особо сильнее
+1
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Александр Штин
Хоть и мясной, и наверно было бы неплохо для нас, если он покинет зеню. Но этот Бонифаций же недавно переподписал контракт, уже в разгар СВО, откуда сейчас этот выпендрёж? Надо было думать раньше, а по факту за те бабки, что он когда был куплен - он никому не нужен, а отдавать за меньшие - зачем, чтобы потакать его перемене настроения?
+1
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Самозанятый
Ответ Pigmalion
Для РПЛ - абсолютно топовый игрок, а предугадать, что дед начнет войну было невозможно.
Он контракт продлил уже после начала СВО вроде бы. А игрок - топ, спору нет. По мне так лучший игрок чемпионата.
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alexey102rus
Как обычно прогнутся под бразила и отпустят за мешок бананов, а потом будут всем доказывать, что продали его с выгодой.
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IgroMan18
Ответ yrok77
бразильский не особо сильнее
Год назад сво уже шло, кто просил продлять контракт?
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box2box2
Ответ Подкат Пенальтьевич
А чего сам Венделл то зассал прилететь лично? Представителя этого сразу же в наручники и в сизо, пока бразилец не отработает контракт.
Так мягко? Может уж лучше сразу на Украину к Пригожину в 1-ю линию рядовым-штурмовиком
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Varenicks
Как бы уже сегодня новый сезон начинается, а Вендел все никак не вылетит... Интересно, если он все-таки останется, простят ли ему такие выходки и будет ли наложен какой-нибудь штраф за пропущенную предсезонку и матчи суперкубка и чемпионата?
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Джононбек Тоиров
мир вашему дому!
бред какой-то, зачем подписал тогда контракт до 2027 года?
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Александр Жердин
Кто знает, а какие санкции предусмотрены УЕФА и ФИФА к игроку отказавшемуся выполнять им же подписанный контракт?
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Яков Фридман
Ответ Александр Жердин
Кто знает, а какие санкции предусмотрены УЕФА и ФИФА к игроку отказавшемуся выполнять им же подписанный контракт?
От УЕФА им всяческие преференции за это.
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Зелёный гопник
Вендел ведет себя как баба !
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box2box2
Значит есть какие-то варианты, это хорошо, все-таки нет смысла держать игрока, который не хочет играть в Зените, пусть бы он был и полезным, к тому же срывать дисциплину и отлынивать от тренировок бразилы ой как умеют, если что им вдруг не нравится...
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Владислав88
Комментарий удален пользователем
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Виктор
Ответ alexey102rus
Как обычно прогнутся под бразила и отпустят за мешок бананов, а потом будут всем доказывать, что продали его с выгодой.
Русский язык не родной?
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