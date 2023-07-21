Агент Вендела вылетит в Петербург для встречи с руководством «Зенита»

Представитель хавбека «Зенита» Вендела в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», представитель бразильца встретится с руководством « ».

Сообщается, что стороны хотят обсудить будущее игрока, а также найти правильное решение в сложившейся с ситуации.

Ранее сообщалось, что хочет перейти во «Фламенго».

Футболист выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.