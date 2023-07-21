«Фламенго» может купить Вендела и Клаудиньо за 40 млн евро, если продаст Франсу «Челси» или «Кристал Пэлас»

Теги Зенит Челси Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Клаудиньо Вендел деньги Матеус Франса Футбол

Вендел и Клаудиньо могут вместе отправиться во «Фламенго».

Как сообщает ESPN, в клубе считают, что за каждого из полузащитников придется заплатить около 20 млн евро.

Такая возможность у бразильской команды появится в том случае, если форвард Матеус Франса будет продан в АПЛ. У «Фламенго» уже есть предложение от «Кристал Пэлас», также 19-летним игроком интересуется «Челси».

Франсу готовы продать минимум за 25 млн евро – в таком случае денег хватит и на Клаудиньо (приоритетную цель), и на Вендела.

Также рассматривается возможность аренды последнего с обязательным или без обязательного выкупа.

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26 комментариев

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Tiestorzn17
А может и не купить 🤷‍♂️ все как всегда
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Dr.aydar
Купить и сразу перепродать подороже?
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Заремыч
Какая то фантастическая распродажа.
+8
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Алексей Ненахов
Ответ Dr.aydar
Купить и сразу перепродать подороже?
Через годик по 50 срубят
+4
-2
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Игорь Новиков
Если хотят уйти - нормальные деньги.

Увы, в других условиях обоих можно было бы продать дороже.
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Максим Заворин
По 40 за каждого и договорились)
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Заремыч
Ответ Любезный Коссутий
40 миллионов? с бразильского клуба?)) конечно, верим.
Только если у них не нарисовался очень богатый клиент на них. Ведь не просто Вендел мозги компоссирует и цену на себя сбивает.
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The Best
Челси вроде как в ближайшее время закроет сделку по форварду Веа из Монпелье,так что в таком случае не думаю что будут ещё этого типа брать.
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Caniball
Ответ Dr.aydar
Купить и сразу перепродать подороже?
Через годик 👍
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Юра Зыков
Ответ Заремыч
Только если у них не нарисовался очень богатый клиент на них. Ведь не просто Вендел мозги компоссирует и цену на себя сбивает.
Какой клиент?)
Если был бы клиент то обратились бы сразу на прямую,какой смысл гнать транзитом через фламенго и ждать год?
Вендел хочет рыбку сьесть и кое куда сесть.
Таких бабок что получает от Зенита,в Бразилии никто не получает.
Да и с трудом верится что купят двоих,скорее всего Вендела заберут, дадут за него 10 лямов и права на пару Бразилов.
У Зенита в руководстве не глупые люди сидят и понимают что потеря сразу 3 ключевых игрока ничего хорошего не сулит.
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Ola BP
Ответ Заремыч
Какая то фантастическая распродажа.
Они столько и стоят. Просто на общем фоне РПЛ смотрятся как мегазвезды.
Да, 5-10млн с каждого Зенит потеряет, ибо в обычных условиях можно было и за 25-30 толкнуть.
Но вряд ли их кто-то купил бы за 50.
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Михаил Дутка
Ответ Dr.aydar
Купить и сразу перепродать подороже?
в ЦСКА
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Ромарио
Читаю комментарии про богатый Зенит и нищий Фламенго. Но вот итоги финансового 2022 года. Доходы питерцев 155 миллионов баксов,Фла-200. Убыток Зенита за год 7 миллионов не рублей. А у бразильцев прибыль в 26 миллионов американских денег.
Интересно....И на это на фоне бездонных вложений "национального достояния".
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Spuki _Plai
Если правда, то нужно продавать !! Не мотивированные игроки ничем клубу не помогут, а будут думать только об уходе и в каждом стыке ноги подгибать будут, чтобы травму ненароком не получить !!
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mihail.gvozdev2020
По количеству новостей ЗЕНИТ уже всех бразильцев продал.
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Caniball
Это повод чтобы Венделу снова не сесть в самолет?! 🤔
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Picachu
Челси или Кристалл
или
Кристалл .
английская лига конечно бесконечно далеко от всех .
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Onion
Сколько? 40лимонов. Согласен! За каждого!)
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Born is the King
Челси уже отказался от Франки
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Prise
Утиные истории)
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Руслан Узденов
тут должно быть не "и", а "или", за такую то сумму.
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Луизао фром мексика
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Konstantin PaZITIFFF
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