Вендел и Клаудиньо могут вместе отправиться во «Фламенго».

Как сообщает ESPN, в клубе считают, что за каждого из полузащитников придется заплатить около 20 млн евро.

Такая возможность у бразильской команды появится в том случае, если форвард будет продан в . У « » уже есть предложение от « », также 19-летним игроком интересуется « ».

Франсу готовы продать минимум за 25 млн евро – в таком случае денег хватит и на (приоритетную цель), и на .

Также рассматривается возможность аренды последнего с обязательным или без обязательного выкупа.