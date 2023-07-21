«Фламенго» может купить Вендела и Клаудиньо за 40 млн евро, если продаст Франсу «Челси» или «Кристал Пэлас»
Вендел и Клаудиньо могут вместе отправиться во «Фламенго».
Как сообщает ESPN, в клубе считают, что за каждого из полузащитников придется заплатить около 20 млн евро.
Такая возможность у бразильской команды появится в том случае, если форвард Матеус Франса будет продан в АПЛ. У «Фламенго» уже есть предложение от «Кристал Пэлас», также 19-летним игроком интересуется «Челси».
Франсу готовы продать минимум за 25 млн евро – в таком случае денег хватит и на Клаудиньо (приоритетную цель), и на Вендела.
Также рассматривается возможность аренды последнего с обязательным или без обязательного выкупа.
Увы, в других условиях обоих можно было бы продать дороже.
Если был бы клиент то обратились бы сразу на прямую,какой смысл гнать транзитом через фламенго и ждать год?
Вендел хочет рыбку сьесть и кое куда сесть.
Таких бабок что получает от Зенита,в Бразилии никто не получает.
Да и с трудом верится что купят двоих,скорее всего Вендела заберут, дадут за него 10 лямов и права на пару Бразилов.
У Зенита в руководстве не глупые люди сидят и понимают что потеря сразу 3 ключевых игрока ничего хорошего не сулит.
Да, 5-10млн с каждого Зенит потеряет, ибо в обычных условиях можно было и за 25-30 толкнуть.
Но вряд ли их кто-то купил бы за 50.
Интересно....И на это на фоне бездонных вложений "национального достояния".
или
Кристалл .
английская лига конечно бесконечно далеко от всех .