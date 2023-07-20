«Зенит» может обменять Вендела на нападающего «Фламенго» Педро. Бразильцы предлагают Габигола, но он не устраивает Семака (Metaratings)
«Зенит» может обменять Вендела на нападающего «Фламенго».
Бразильский клуб заинтересован в подписании полузащитника сине-бело-голубых. По информации Metaratings.ru, одним из вариантов осуществления трансфера может стать обмен на нападающего Педро Абреу.
Петербуржцы хотят видеть форварда, но при этом сомневается в необходимости подписания Педро, который выступал за пределами Бразилии лишь в Италии, что может усложнить адаптацию игрока в Европе.
«Фламенго» не очень хочет включать Педро в сделку по Венделу, а предлагает нападающего Габриэла Барбозу. Однако Габигол не устраивает главного тренера российской команды Сергея Семака, стороны продолжают контакты.
В сезоне чемпионата Бразилии-2023 Педро провел 12 матчей за «Фламенго» и забил 4 гола. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Фред играл и забивал еще на ЧМ-06.
У Бразилии тогда не было нападающих лучше. Их и сейчас то нет. Все больше вратари да защитники. )
В день матча "Зенита" можно добавлять флаг Бразилии.