«Зенит» может обменять Вендела на нападающего «Фламенго» Педро. Бразильцы предлагают Габигола, но он не устраивает Семака (Metaratings)

Теги Зенит Фламенго премьер-лига Россия возможные трансферы Габриэл Барбоза Педро Абреу Вендел Футбол

«Зенит» может обменять Вендела на нападающего «Фламенго».

Бразильский клуб заинтересован в подписании полузащитника сине-бело-голубых. По информации Metaratings.ru, одним из вариантов осуществления трансфера может стать обмен на нападающего Педро Абреу

Петербуржцы хотят видеть форварда, но при этом сомневается в необходимости подписания Педро, который выступал за пределами Бразилии лишь в Италии, что может усложнить адаптацию игрока в Европе.

«Фламенго» не очень хочет включать Педро в сделку по Венделу, а предлагает нападающего Габриэла Барбозу. Однако Габигол не устраивает главного тренера российской команды Сергея Семака, стороны продолжают контакты. 

В сезоне чемпионата Бразилии-2023 Педро провел 12 матчей за «Фламенго» и забил 4 гола. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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23 комментария

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Tun
Зенит за бразилами уже как на рынок ходит за персиками: этот не устраивает, этот твёрдый, этот маленький, вот этот дай, вот этот спелый-готовый
+32
-2
+30
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Газонокосильщик Хави
Габигол конечно знатный футболер от второго неймара до не устраивает семака. Хотя игрок нормальный, но как помню играет нормально он только в бразилии. В Интере так вообще зачахлым был
+21
-1
+20
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ретроградный меркурий
Закон сохранения бразильцев в Зените аналогичен закону сохранения энергии: если у Зенита в одном месте стало на бразильца меньше, то в другом месте станет на бразильца больше. Не Педро, так Габиголом больше
+17
-2
+15
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Фёдор Кузнецов
Ответ unreality
Ну у этого Барбозы стата-то гораздо лучше, чем у Педро
Габигол:26 матчей 10+2 Педро: 25 матчей 14+2
+8
-1
+7
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Фёдор Кузнецов
Педро был бы хорошим вариантом, просто так на ЧМ в сборную Бразилии игроков не вызывают
+4
0
+4
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Игорь Петров
Всё правильно, в ситуации, когда сложно привозить легионеров, надо стараться равноценно их обменивать с минимальной потерей качества. Тут деньги не столь нужны, сколь качественные игроки
+3
0
+3
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unreality
Ответ Газонокосильщик Хави
Габигол конечно знатный футболер от второго неймара до не устраивает семака. Хотя игрок нормальный, но как помню играет нормально он только в бразилии. В Интере так вообще зачахлым был
Так ему там 19-20 лет было, да и судя по 9 матчам в стате, особо шансов ему не дали. У Неймара первый сезон в Барсе тоже не фонтан был (по сравнению со следующими).
+4
-1
+3
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Jeksan
Такой размен стал бы пушкой!
+3
-1
+2
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ten Hag
Семак отказался от легенды ГабиГола, потому что это уже будет читерство натуральное :)
+1
0
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Зелёный гопник
Скоро будет заголовок: «Зенит перехватил Габигола у Спартака » 😅
+3
-2
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noti22
Ответ Фёдор Кузнецов
Педро был бы хорошим вариантом, просто так на ЧМ в сборную Бразилии игроков не вызывают
Ага, вспоминаются Жо и Фред на ЧМ-14
+1
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Газонокосильщик Хави
Ответ unreality
Так ему там 19-20 лет было, да и судя по 9 матчам в стате, особо шансов ему не дали. У Неймара первый сезон в Барсе тоже не фонтан был (по сравнению со следующими).
Ему же не просто так не давали шансов
+1
0
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itemme
Ответ Александр Штин
Когда пошли слухи о Малкольме и Аль Ахли, сразу подумалось, что его могут заменить Габиголом, который не против переезда в Россию на огромную зп.
Разные позиции
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vzi
Ответ noti22
Ага, вспоминаются Жо и Фред на ЧМ-14
Жо- лучший бомбардир кубка Либертадорес 2013.
Фред играл и забивал еще на ЧМ-06.

У Бразилии тогда не было нападающих лучше. Их и сейчас то нет. Все больше вратари да защитники. )
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futbol Liverpool
А что Габигол что сдулся? , а года 2 3 назад был топом.
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Злобный Конь
Недавно у стадиона "Зенита" подняли три флага :РИ, СССР, России.
В день матча "Зенита" можно добавлять флаг Бразилии.
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Александр Штин
Когда пошли слухи о Малкольме и Аль Ахли, сразу подумалось, что его могут заменить Габиголом, который не против переезда в Россию на огромную зп.
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Дмитрий9779
Нападающий нужен-факт.Педро хорош.
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