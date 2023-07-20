«Зенит» может обменять Вендела на нападающего «Фламенго» Педро. Бразильцы предлагают Габигола, но он не устраивает Семака (Metaratings)

«Зенит» может обменять Вендела на нападающего «Фламенго».

Бразильский клуб заинтересован в подписании полузащитника сине-бело-голубых. По информации Metaratings.ru, одним из вариантов осуществления трансфера может стать обмен на нападающего .

Петербуржцы хотят видеть форварда, но при этом сомневается в необходимости подписания Педро, который выступал за пределами Бразилии лишь в Италии, что может усложнить адаптацию игрока в Европе.

« » не очень хочет включать Педро в сделку по , а предлагает нападающего . Однако Габигол не устраивает главного тренера российской команды Сергея Семака, стороны продолжают контакты.

В сезоне чемпионата Бразилии-2023 Педро провел 12 матчей за «Фламенго» и забил 4 гола. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.