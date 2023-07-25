«Спартак» и «Тоттенхэм» договорились о 15 млн евро за Санчеса. Игрок думает (The Times)
«Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Давинсона Санчеса, игрок пока думает.
Как утверждает The Times, российский клуб согласился выплатить запрошенные лондонцами 15 млн евро.
Санчес обдумывает переход в «Спартак». Интерес к центральному защитнику также проявляют «Бетис», «Севилья» и «Галатасарай», но на данный момент красно-белые сделали самое крупное предложение.
Давинсон перешел в «Тоттенхэм» летом 2017 года за 42 млн фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ колумбиец провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
За 15 млн можно купить молодую супер-талантливую 10-ку в Южной Америке, если поискать. (а то и двух)
А покупать футболистов в топ-лигах из топ-клубов - это вообще глупость. Настоящий спортсмен оттуда к нам никогда не поедет. А поедут тупо за деньгами. )
Давай Дава к нам, чего думать!!