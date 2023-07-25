«Спартак» и «Тоттенхэм» договорились о 15 млн евро за Санчеса. Игрок думает (The Times)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Севилья Бетис Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес деньги Футбол

«Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Давинсона Санчеса, игрок пока думает.

Как утверждает The Times, российский клуб согласился выплатить запрошенные лондонцами 15 млн евро.

Санчес обдумывает переход в «Спартак». Интерес к центральному защитнику также проявляют «Бетис», «Севилья» и «Галатасарай», но на данный момент красно-белые сделали самое крупное предложение.

Давинсон перешел в «Тоттенхэм» летом 2017 года за 42 млн фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ колумбиец провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovkac
Ждет предложения от Зенита, не иначе
+103
-9
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Дмитрий Мужанов
Для РПЛ защитник вполне достойный, уж точно лучше Эраковича и вполне возможно не хуже Жиго будет. Жиго просто в АПЛ не играл, поэтому сложно понимать его настоящий уровень.
Уровень-то высокий, но это пока не значит, что он играть будет лучше Эраковича и не хуже Жиго. Есть ещё вопросы здоровья и мотивации. Условные Тил или Пашалич - тоже хорошие футболисты высокого уровня, но в Спартаке не заиграли, Бальде Кейта пока тоже
+49
-2
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Siriusblack
Очень сильный игрок . Явно усилит Спартак
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Мужанов
Для РПЛ защитник вполне достойный, уж точно лучше Эраковича и вполне возможно не хуже Жиго будет. Жиго просто в АПЛ не играл, поэтому сложно понимать его настоящий уровень.
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
если физически развит для АПЛ то в РПЛ и подавно выше всех на голову будет
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shast
Ответ Andrew Weird
Спартак надеется на новую белую полосу, символом которой должен стать футболист из Колумбии...
Ты просто гений юмора
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
15 лямов , когда нет еврокубков, стадионы полупустые , тратить такие деньги.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Паша
Ответ Serge Vendino
Уровень-то высокий, но это пока не значит, что он играть будет лучше Эраковича и не хуже Жиго. Есть ещё вопросы здоровья и мотивации. Условные Тил или Пашалич - тоже хорошие футболисты высокого уровня, но в Спартаке не заиграли, Бальде Кейта пока тоже
Тил оказался локальной звездой. Не потянул ни РФПЛ ни Бундеслигу
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Гашников
Ответ Дмитрий Мужанов
Для РПЛ защитник вполне достойный, уж точно лучше Эраковича и вполне возможно не хуже Жиго будет. Жиго просто в АПЛ не играл, поэтому сложно понимать его настоящий уровень.
после Видича не было нормального ЦЗ в Спартаке, с Жиго проходной двор был как и без него
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fona
Ответ ss_podonok
согл. я фан ттх и спартака))
Очень интересно почему меня вообще дизлайкают фанаты Спартака, не хотят верить человеку, который 5 лет уже кринжует с привозов Санчеза?)) Можно еще Дайера вам продать, если желаете..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СПАРТАК
Ответ Сергей Морозов
Сам поди в Севилью хотел, судя по своему латинскому происхождению
у севильи долгов куча, они всех игроков на трансфер выставили, они за него заплатят в лучшем случае через год
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Weird
Ответ Shast
Ты просто гений юмора
А я и не шутил
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezhik38
Зачем Спартак за него зацепился? ))
За 15 млн можно купить молодую супер-талантливую 10-ку в Южной Америке, если поискать. (а то и двух)
А покупать футболистов в топ-лигах из топ-клубов - это вообще глупость. Настоящий спортсмен оттуда к нам никогда не поедет. А поедут тупо за деньгами. )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelD
Санчесу цвета Спартака очень подойдут, как когда то в Аяксе. Номер 5 или 6 ему выделят возможно ! ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slava=Spartak
Все скрестим пальцы...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ lovkac
Ждет предложения от Зенита, не иначе
Я думаю Бетис и Севилья поинтересней вариант
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кондитер
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Я думаю Бетис и Севилья поинтересней вариант
они его личку потянут ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ lovkac
Ждет предложения от Зенита, не иначе
темноват для Зенита
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Пупкин
Ответ Siriusblack
Очень сильный игрок . Явно усилит Спартак
А чего же этот "сильный игрок" Тоттенхем не смог усилить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
То что думает это хорошо. Такой защитник нам нужен ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
velosipedin
Ответ Serge Vendino
Уровень-то высокий, но это пока не значит, что он играть будет лучше Эраковича и не хуже Жиго. Есть ещё вопросы здоровья и мотивации. Условные Тил или Пашалич - тоже хорошие футболисты высокого уровня, но в Спартаке не заиграли, Бальде Кейта пока тоже
пашалич нормально играл, не стали продлять аренду или выкупать т.к. за ним аталанта пришла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ответ Serge Vendino
Уровень-то высокий, но это пока не значит, что он играть будет лучше Эраковича и не хуже Жиго. Есть ещё вопросы здоровья и мотивации. Условные Тил или Пашалич - тоже хорошие футболисты высокого уровня, но в Спартаке не заиграли, Бальде Кейта пока тоже
Паланик заиграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Ответ Serge Vendino
Уровень-то высокий, но это пока не значит, что он играть будет лучше Эраковича и не хуже Жиго. Есть ещё вопросы здоровья и мотивации. Условные Тил или Пашалич - тоже хорошие футболисты высокого уровня, но в Спартаке не заиграли, Бальде Кейта пока тоже
Бальде Кейта не высокого уровня! Вообще не понимаю зачем Спартаку нужен был он, с одним сезоном за Лацио, 7 лет назад. Человек с огромным авансом играл везде, но уже 28 лет, а аванс всё неоправдан. Смысл занимать слот легионера игроком такого калибра, да с хорошей личкой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VolchoK
вот это уже на правду похоже)
Давай Дава к нам, чего думать!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Andrew Weird
Спартак надеется на новую белую полосу, символом которой должен стать футболист из Колумбии...
У кого чего болит🤦🏻‍♀️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий