«Спартак» и «Тоттенхэм» договорились о 15 млн евро за Санчеса. Игрок думает (The Times)

«Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Давинсона Санчеса, игрок пока думает.

Как утверждает The Times, российский клуб согласился выплатить запрошенные лондонцами 15 млн евро.

обдумывает переход в « ». Интерес к центральному защитнику также проявляют « », « » и «Галатасарай», но на данный момент красно-белые сделали самое крупное предложение.

Давинсон перешел в «Тоттенхэм» летом 2017 года за 42 млн фунтов.

В минувшем сезоне колумбиец провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.