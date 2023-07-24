«ПСЖ» готов отдать Мбаппе в аренду, чтобы не платить ему зарплату. Минимум 5 клубов связывались с парижанами (Sky Sports)

Несколько клубов заинтересованы в трансфере Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер.

По информации Sky Sports, как минимум пять клубов связались с парижанами по поводу возможного трансфера игрока. Некоторые из них предложили «ПСЖ» своих игроков и доплату.

Клубы, заинтересованные в приобретении Мбаппе, были проинформированы о том, что «ПСЖ» готов отдать нападающего в аренду. Однако сам футболист хочет перейти в «Реал» и готов провести весь следующий сезон на скамейке запасных «ПСЖ».

«Кто сможет позволить себе ? Сообщается, что в «ПСЖ» он зарабатывает около 2 миллионов фунтов в неделю. Его бонусы за лояльность просто невероятны. Были сообщения, что, если он останется в «ПСЖ» еще на один сезон, он сможет заработать более 100 миллионов фунтов.

Интересно: мне сказали, что «ПСЖ» готов отпустить его на правах аренды в следующем сезоне. Так что, если ваш клуб хочет заполучить его, вам не обязательно беспокоиться об оплате трансфера. Вы можете взять его в аренду на один сезон и согласиться выплачивать ему зарплату.

Что касается «ПСЖ», то они просто хотят, чтобы он ушел. Но, конечно, игрок остается в сильном положении, потому что у него есть контракт. Если он захочет, он может пожертвовать следующим сезоном и следующим летом бесплатно перейти в мадридский «Реал».

Мне также сказали, что «ПСЖ» получил смешанный интерес к игроку. Люди, которые связывались с ними, говорили как об аренде, так и о покупке Мбаппе. Они также говорили о сделках, включающих игроков и деньги.

Среди этих клубов есть два или три из Премьер-лиги, а также из Италии, и Саудовской Аравии», – сказал журналист Кавех Солекол.

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