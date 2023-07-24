«ПСЖ» готов отдать Мбаппе в аренду, чтобы не платить ему зарплату. Минимум 5 клубов связывались с парижанами (Sky Sports)

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Килиан Мбаппе Футбол

Несколько клубов заинтересованы в трансфере Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер.

По информации Sky Sports, как минимум пять клубов связались с парижанами по поводу возможного трансфера игрока. Некоторые из них предложили «ПСЖ» своих игроков и доплату. 

Клубы, заинтересованные в приобретении Мбаппе, были проинформированы о том, что «ПСЖ» готов отдать нападающего в аренду. Однако сам футболист хочет перейти в «Реал» и готов провести весь следующий сезон на скамейке запасных «ПСЖ». 

«Кто сможет позволить себе Килиана Мбаппе? Сообщается, что в «ПСЖ» он зарабатывает около 2 миллионов фунтов в неделю. Его бонусы за лояльность просто невероятны. Были сообщения, что, если он останется в «ПСЖ» еще на один сезон, он сможет заработать более 100 миллионов фунтов.

Интересно: мне сказали, что «ПСЖ» готов отпустить его на правах аренды в следующем сезоне. Так что, если ваш клуб хочет заполучить его, вам не обязательно беспокоиться об оплате трансфера. Вы можете взять его в аренду на один сезон и согласиться выплачивать ему зарплату.

Что касается «ПСЖ», то они просто хотят, чтобы он ушел. Но, конечно, игрок остается в сильном положении, потому что у него есть контракт. Если он захочет, он может пожертвовать следующим сезоном и следующим летом бесплатно перейти в мадридский «Реал».

Мне также сказали, что «ПСЖ» получил смешанный интерес к игроку. Люди, которые связывались с ними, говорили как об аренде, так и о покупке Мбаппе. Они также говорили о сделках, включающих игроков и деньги.

Среди этих клубов есть два или три из Премьер-лиги, а также из Италии, Испании и Саудовской Аравии», – сказал журналист Кавех Солекол.

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22 комментария

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DolJun
пхах, в реал в аренду - это будет хохма. правильно говорят что хорошо смеется тот, кто смеется последним: год назад шейхи шпыняли переса как хотели, над бедным флорентино футбольная общественность потешалась, но сейчас пришел его черед.
+15
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+8
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ts2scn4jgy
Ответ 44ndfwwgbr
Надеюсь, шейхи не дадут слабину и этот токсичный персонаж проведет новый сезон, бегая кроссы вокруг стадиона.
Один из лучших футболистов мира , пропустит сезон ! В чем обусловлена твоя радость ?
+13
-6
+7
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44ndfwwgbr
Надеюсь, шейхи не дадут слабину и этот токсичный персонаж проведет новый сезон, бегая кроссы вокруг стадиона.
+12
-6
+6
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Милан 757
Как можно отказаться от 100 млн зарплаты в год и ещё 100 млн за лояльность 🤦‍♂️ ...
+6
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+5
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kunaguero
Ответ JENNINGS
«Реал» берёт его в аренду, через год подписывает бесплатно как свободного агента - profit )))
Ага бесплатно, про бонус signing fee слышал?
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Andrew Weird
Так вот для чего Зенит всех распродает
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JENNINGS
«Реал» берёт его в аренду, через год подписывает бесплатно как свободного агента - profit )))
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belikovda.90
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Надо давить черепашку до конца. Стереть в порошок его карьеру и Реалу дать неликвид по типу Азара
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rigobersong
100 миллионов на скамейке ПСЖ, и 150 подписной бонус от Реала, с зарплатой минимум в 50:)) Что тут думать-то, оставаться:)
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НРИ
2млн фунтов в неделю норм так заработок
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Игорь Новиков
Ответ Ебздрогыч
Например в Реал
Было бы гениально взять его в аренду на год, а потом забрать бесплатно 😅
+5
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Foma T
Ответ Вадим Сидоров
Лучший вариант - джентельменское соглашение с Реалом. Продать этим летом млн за 80-90. И на его зарплате хорошо сэкономят и денюжку хорошую получат, что не мало важно в условиях ффп
боссы ПСЖ не пойдет на это, ибо это значит показать свою слабость
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counsel
Ответ Милан 757
Как можно отказаться от 100 млн зарплаты в год и ещё 100 млн за лояльность 🤦‍♂️ ...
Видимо, если тебе предложили больше. А бонус га лояльность останется до конца контракта
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fussballer
Шанс для Зенита.
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Вадим Сидоров
Лучший вариант - джентельменское соглашение с Реалом. Продать этим летом млн за 80-90. И на его зарплате хорошо сэкономят и денюжку хорошую получат, что не мало важно в условиях ффп
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Tun
Зенит как раз может с денег арабов на год взять погонять
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dr. cage
Флорентино Перес: "Так даже лучше, спасибо"
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