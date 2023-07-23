Перес на вопрос о Мбаппе в «Реале»: «Я всегда спокоен»

Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

Президента «Реала» спросили о форварде «ПСЖ» на одном из избирательных участков в , где в воскресенье проходили выборы в конгресс депутатов и в сенат.

– Я всегда спокоен.

– Вы знаете, перейдет ли Мбаппе этим летом?

– Сейчас время голосовать, – сказал президент мадридского «Реала» журналистке La Sexta.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!