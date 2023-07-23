Перес на вопрос о Мбаппе в «Реале»: «Я всегда спокоен»
Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».
Президента «Реала» спросили о форварде «ПСЖ» на одном из избирательных участков в Мадриде, где в воскресенье проходили выборы в конгресс депутатов и в сенат.
– Я всегда спокоен.
– Вы знаете, перейдет ли Мбаппе этим летом?
– Сейчас время голосовать, – сказал президент мадридского «Реала» журналистке La Sexta.
«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!
Искренне надеюсь, что в будущем в честь Переса обязательно назовут одну из арен «Реала»! По достижениям уже рядом с Бернабеу!
Пока Перес у «Реала» - мы, болельщики клуба, за будущее клуба спокойны!
- (злодейский смех)
Отличная будет новость для болельщиков ПСЖ. Порадуемся хорошей сделке и тому, что сбылась мечта Килиана Мбаппе - стать игроком Реала. Почему отличная новость для болельщиков ПСЖ? Потому, что этот трансфер позволит ПСЖ вписаться в ФФП, разгрузить зарплатные ведомость. Следовательно, после этого можно будет подумать об усилении состава. Луис Энрике может построить новый ПСЖ.