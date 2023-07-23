Перес на вопрос о Мбаппе в «Реале»: «Я всегда спокоен»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

Президента «Реала» спросили о форварде «ПСЖ» на одном из избирательных участков в Мадриде, где в воскресенье проходили выборы в конгресс депутатов и в сенат.

– Я всегда спокоен.

– Вы знаете, перейдет ли Мбаппе этим летом?

– Сейчас время голосовать, – сказал президент мадридского «Реала» журналистке La Sexta.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!

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29 комментариев

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JENNINGS
Лучший президент лучшего клуба мира!
Искренне надеюсь, что в будущем в честь Переса обязательно назовут одну из арен «Реала»! По достижениям уже рядом с Бернабеу!
Пока Перес у «Реала» - мы, болельщики клуба, за будущее клуба спокойны!
+29
-10
+19
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ML26
Ответ belikovda.90
За 14 лет - 4 Ла Лиги Ни стиля, ничего
За время его правления было выиграно 6 ЛЧ (больше, чем у барсы за всю историю)
+11
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+11
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Антон
– Вы знаете, перейдет ли Мбаппе этим летом?
- (злодейский смех)
+7
0
+7
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Ismail Seraliew
Ответ belikovda.90
За 14 лет - 4 Ла Лиги Ни стиля, ничего
он лучший из всех президентов клубы
+8
-2
+6
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ML26
Ответ belikovda.90
Иньеста взял 9 Ла Лиг и 4 ЛЧ Вот что такое доминирование Так что не смеши
Причем здесь Иньеста, если речь идет о президенте клуба. Ты сначала ещё указал на стиль игры команды (хотя какое отношение президент имеет к этому не ясно), я решил пропустить этот момент. Но когда в сравнение пришел Иньеста - я умываю руки
+5
0
+5
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goodok
- Извините, пирожки, - сказал президент мадридского «Реала» журналистке La Sexta.
+5
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+5
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Granero-24
Перес если этим летом осуществит трансфер Мбаппе - это еще раз докажет, что он N 1 президент футбольных клубов!!!
+9
-5
+4
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БЕКБЕРГАН
Ответ Ismail Seraliew
он лучший из всех президентов клубы
Зато за 14 лет 5 ЛЧ. А какой-то клуб за 5 ЛЧ потратил 120 лет и сколько президентов.
+3
0
+3
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Fan de PSG depuis 2002
Если он спокоен, то значит все по плану. Значит в августе Килиан уйдет в Реал (вернее сказать, будет продан).

Отличная будет новость для болельщиков ПСЖ. Порадуемся хорошей сделке и тому, что сбылась мечта Килиана Мбаппе - стать игроком Реала. Почему отличная новость для болельщиков ПСЖ? Потому, что этот трансфер позволит ПСЖ вписаться в ФФП, разгрузить зарплатные ведомость. Следовательно, после этого можно будет подумать об усилении состава. Луис Энрике может построить новый ПСЖ.
+3
0
+3
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Yury Fedoseev
Ответ JENNINGS
Лучший президент лучшего клуба мира! Искренне надеюсь, что в будущем в честь Переса обязательно назовут одну из арен «Реала»! По достижениям уже рядом с Бернабеу! Пока Перес у «Реала» - мы, болельщики клуба, за будущее клуба спокойны!
А ведь правда , по результатам , по стабильности этих результатов , не проваливаются сильно. Реал - сила с которой нужно считаться , помню ведь видел и слабый Реал , помню также не слабый , но не стабильный Реал. А этот и побеждает , и всегда навязывает борьбу , в этом году Сити был сильнее , стоит это признать , уверенно победил , но это полуфинал , на секундочку. А до этого? Вошли и закрепились в истории в продолжительности серии побед в ЛЧ! Интересно будет глянуть на смену поколения в атаке. Будет ли Мбаппе, смогут ли остальные взламывать оборону из матча в матч, стабильно
+2
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+2
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Пожалуйста хоть бы это закончилось бы как плохой сон, лето прошло бы и Мбапе не было бы в команде, настолько эгоистычниый человек он разрушит атмосферу клуба, введёт потолок зарплат, с его переходом огромные риски превратится в шапито типа Барселоны вечно используя рычаги, Мбапе должен перейти либо свободным агентом либо оставаться в ПСЖ
Мбаппе суперфорвард, который будет мощным усилением в атаку. Не несите ерунды. Такого универсального нападающего, который может в центре атаки сыграть, а также на флангах, который может ИГРАТЬ НА КОМАНДУ, ЗАРЯЖАТЬ ЕЁ, и обладающего огромным голевым чутьём, нужно ещё поискать.
+1
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futbol Liverpool
Какой голосовать ? О чем речь?
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Yury Fedoseev
Ответ JENNINGS
Лучший президент лучшего клуба мира! Искренне надеюсь, что в будущем в честь Переса обязательно назовут одну из арен «Реала»! По достижениям уже рядом с Бернабеу! Пока Перес у «Реала» - мы, болельщики клуба, за будущее клуба спокойны!
А ведь правда , по результатам , по стабильности этих результатов , не проваливаются сильно. Реал - сила с которой нужно считаться , помню ведь видел и слабый Реал , помню также не слабый , но не стабильный Реал. А этот и побеждает , и всегда навязывает борьбу , в этом году Сити был сильнее , стоит это признать , уверенно победил , но это полуфинал , на секундочку. А до этого? Вошли и закрепились в истории в продолжительности серии побед в ЛЧ! Интересно будет глянуть на смену поколения в атаке. Будет ли Мбаппе, смогут ли остальные взламывать оборону из матча в матч, стабильно
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vladimir.kostrichko
Думаю когда Мбаппе перейдет - он забудет это слово....
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Hala Madrid
🎙 Луис Энрике: «Некоторые уходы должны быть оформлены в ближайшие дни:>
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ParvizLNDRreal
Готовит трансфер, к открытию нового Бернабеу.
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ARIGAMI ARIGAMI
Тем временем Фло подумал: Какой ещё Мбаппе. Сейчас каждый чел из-за этих уток спрашивать начнёт
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Нефанатик
Ответ Tyrone Woodley
Рад видеть не текущих от Мбаппе малолеток, а мнение нормального болельщика. Кто-то видит что эта алчная 💩 испортит всю атмосферу в клубе и лидеры начнут требовать повышения потому что они это заслужили в отличие от 💩 которая сходу начнет получает в 3-5 раз больше чем кто либо ещё в клубе.
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Нефанатик
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Пожалуйста хоть бы это закончилось бы как плохой сон, лето прошло бы и Мбапе не было бы в команде, настолько эгоистычниый человек он разрушит атмосферу клуба, введёт потолок зарплат, с его переходом огромные риски превратится в шапито типа Барселоны вечно используя рычаги, Мбапе должен перейти либо свободным агентом либо оставаться в ПСЖ
Эгоистичный? Могу я поинтересоваться, на основе чего этот выводы? Лично с ним знаком?
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Tyrone Woodley
Ответ Нефанатик
Комментарий удален модератором
На личности не переходи лучше, дружок.
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