Одион Игало: «В шоке, что Месси отказал саудовцам. Давали безумные деньги – в 2 раза больше, чем Роналду»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Одион Игало Интер Майами деньги Футбол

Одион Игало рассказал, что «Аль-Хилаль» не продлил с ним контракт из-за Лионеля Месси.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», забивший 19 голов в 27 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии, покинул «Аль-Хилаль» на правах свободного агента этим летом. Сейчас он находится без клуба.

«Я в шоке, что Месси не поехал в Саудовскую Аравию, потому что со мной отчасти из-за этого [его возможного перехода] не продлили контракт. Я думал, что сделка уже закрыта.

В Саудовской Аравии ему предлагали безумные деньги. Он бы получал в два раза больше Роналду. Я был в шоке, что он отказался и выбрал «Майами», – сказал Игало в интервью журналисту Ома Акатугба.

Сообщалось, что Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» около 200 млн евро в год.

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56 комментариев

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cektor
Месси > роналду
+34
-10
+24
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deimon7.7
Ответ rigobersong
Не для всех людей жизнь измеряется деньгами:)
Так написал, как-будто Месси только на батон с майонезом заработал за годы карьеры 🤡🤷
+11
-5
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QWertY
Лучшему давали лучший контракт. Даже в пиаре Кришти хуже Месси, вот печалька(
+15
-10
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Domian
Ответ Оригинальный Ник
Ты это пишешь про человека, который не простил долг большечемклубу, вытащившего того из аргентинской больной нищеты)
Надеюсь ты всем прощаешь долги.
Займи мне и забудь, ок?)))
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rigobersong
Не для всех людей жизнь измеряется деньгами:)
+24
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noti22
Ответ rigobersong
Не для всех людей жизнь измеряется деньгами:)
Герой уехал бесплатно поднимать родной Ньюэлл Олд Бойз, ведь не всё измеряется деньгами!
+11
-9
+2
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несахар
Ответ Любезный Коссутий
новость 2-дневной давности, спортц только проснулся
ну и что? я только сейчас узнал
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VERBLYUD
Ответ SWS
Катарцы запретили туда переходить, одно из условий для купленного для него ЧМ.
Сколько Катарцы заплатили Коло Муани за тот промах?
+5
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Andre'
Месси в Голливуде.. (хотя на другом побережье) .. что он в песках пустыни потерял? Принц Персия много веков назад уже разрулил там всё
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Адепт Суперлиги
Так в Майами он скорее всего заработает ещё больше, учитывая его контракт и процент от просмотров.
+6
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несахар
Ответ noti22
Месси вместо денег выбрал зону комфорта и чуть менее большие деньги. Герой!
месси выбрал "играть на чиле"
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Football Forever
У Месси же там ещё процент от Аррle tv и еще от adidas, думаю там сильно больше выйдет, чем базовый оклад от Майами.
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Денис Ширинов
Согласен, лярд за два года… такого шанса больше не будет
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Оригинальный Ник
Ответ Domian
Надеюсь ты всем прощаешь долги. Займи мне и забудь, ок?)))
Я конечно не прощаю долги (я вообще в долг не даю). Но моя команда пиарщиков не строит из меня святого бессребреника, для которого деньги ничего не значат, чтобы потом фаны говорили, какой я молодец, вот в чём разница
+2
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Cearvm
Естественно, что игрок, который слил карьеру ради денег в Китае и Саудовской Аравии, не может этого понять. А Месси просто выбрал хороший город, ненапряжный, но не донный чемпионат и возможность не говорить бред за деньги.
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SaH4r.
Ответ SWS
Катарцы запретили туда переходить, одно из условий для купленного для него ЧМ.
беспринципные хорваты и капитан Реала Модрич сколько получил не скажешь?
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SaH4r.
Ответ Alex Slobodskikh
Модрич не капитан Реала
Модрич истинный капитан Реала, просто Начо дольше него в команде. Так обстоит и с Барсой настоящий капитан Тер Стеген, но Роберто дольше всех в команде, увы, но прааила есть правила
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SaH4r.
Ответ David Aprasidze
В соккере - да. В футболе нет.
в футболе - да, в гонке на верблюдах нет.
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Джейме Ланнистер
Месси эти деньги от рекламы отобьет в МЛС.
Ещё там % от всех ТВ прав МЛС и так далее ещё есть.
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Domian
Ответ David Aprasidze
В соккере - да. В футболе нет.
В футболе Месси, Пеле, Марадона, без ЧМ к ним в один ряд не встать.
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atomio
Ответ Илья Мурашов
Главный аргумент - семья Месси не хотела в СА и он поступил, как лучше его семье. А семья Роналду терпит.
Семья Роналду? Это ты про Джорджину на контракте которая?
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ddddan 2
Ответ SaH4r.
сказал мамкен комментатор со спорца))
ну а что вместо того чтобы работать на спортсе сидит?
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SaH4r.
Ответ ddddan 2
Комментарий удален пользователем
сказал мамкен комментатор со спорца))
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Пикачу82
Ответ Илья Мурашов
Главный аргумент - семья Месси не хотела в СА и он поступил, как лучше его семье. А семья Роналду терпит.
Потому что он их кормит а они хотят жить как барсики
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David Aprasidze
Ответ Domian
В футболе Месси, Пеле, Марадона, без ЧМ к ним в один ряд не встать.
Мустафи с ЧМ > Мальдини
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