Одион Игало: «В шоке, что Месси отказал саудовцам. Давали безумные деньги – в 2 раза больше, чем Роналду»

Одион Игало рассказал, что «Аль-Хилаль» не продлил с ним контракт из-за Лионеля Месси.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», забивший 19 голов в 27 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии, покинул « » на правах свободного агента этим летом. Сейчас он находится без клуба.

«Я в шоке, что не поехал в Саудовскую Аравию, потому что со мной отчасти из-за этого [его возможного перехода] не продлили контракт. Я думал, что сделка уже закрыта.

В Саудовской Аравии ему предлагали безумные деньги. Он бы получал в два раза больше . Я был в шоке, что он отказался и выбрал « », – сказал в интервью журналисту Ома Акатугба.

Сообщалось, что Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» около 200 млн евро в год.