Криштиану Роналду: «Саудовская лига сильнее МЛС. Через год к нам приедет еще больше топ-игроков»

Криштиану Роналду сравнил силу чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.

– Вы когда-то думали о переходе в клуб из США, как Лионель Месси?

– Саудовская лига лучше . Сейчас все игроки едут сюда. Через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше топ-футболистов.

Я открыл дорогу в саудовскую лигу, теперь все игроки переезжают сюда, – сказал Криштиану в перерыве товарищеского матча между « » и «Сельтой» (0:5), в котором он отыграл первый тайм.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года. перешел в « » этим летом.

Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»