Криштиану Роналду: «Саудовская лига сильнее МЛС. Через год к нам приедет еще больше топ-игроков»
Криштиану Роналду сравнил силу чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.
– Вы когда-то думали о переходе в клуб из США, как Лионель Месси?
– Саудовская лига лучше МЛС. Сейчас все игроки едут сюда. Через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше топ-футболистов.
Я открыл дорогу в саудовскую лигу, теперь все игроки переезжают сюда, – сказал Криштиану в перерыве товарищеского матча между «Аль-Насром» и «Сельтой» (0:5), в котором он отыграл первый тайм.
Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года. Лионель Месси перешел в «Интер Майами» этим летом.
Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»
Вот это чсв у товарища, а я думал нефтяной кран открыл дорогу, или он правда думает что условный Брозович перешёл что бы с ним поиграть?)
Интересно, а про упавший уровень европейского футбола, он тоже заявил в перерыве товарищеского матча между «Аль-Насром» и «Сельтой» (0:5)?
Месси в 35 лет - чемпион мира.
Роналду в 35 лет - вылеты от Лионов и Порто.
Почему у глориков криша, всегда нарушены причинно-следственные связи?
Я даже про твоего сладкого кумира ничего плохого не сказал, просто констатировал факт, но юные фанатки Рона, во всем видят происки мессибоев.
Мог нейтрально ответить, мол, что-то там, что-то тут
А прям сравнивать "МЫ ЛУЧШЕ!1!" , хоть и с подачи журналиста - ну такое
Тем более сам говорил о развитии СА в перспективе, сейчас даже именитые новички еще сезон не отыграли