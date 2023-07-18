Криштиану Роналду: «Саудовская лига сильнее МЛС. Через год к нам приедет еще больше топ-игроков»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду сравнил силу чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.

– Вы когда-то думали о переходе в клуб из США, как Лионель Месси?

– Саудовская лига лучше МЛС. Сейчас все игроки едут сюда. Через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше топ-футболистов.

Я открыл дорогу в саудовскую лигу, теперь все игроки переезжают сюда, – сказал Криштиану в перерыве товарищеского матча между «Аль-Насром» и «Сельтой» (0:5), в котором он отыграл первый тайм.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года. Лионель Месси перешел в «Интер Майами» этим летом.

Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»

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134 комментария

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alexmixer9
Открыл дорогу))
Вот это чсв у товарища, а я думал нефтяной кран открыл дорогу, или он правда думает что условный Брозович перешёл что бы с ним поиграть?)
+173
-10
+163
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psycho
да чего греха таить-то, теперь только две топ-лиги - Саудовская и МЛС 😶
+151
-5
+146
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Too F
Видимо он настолько глуп, что не понимает что это смешно
+109
-11
+98
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Рекорд в наших сердцах
Ответ noti22
В перерыве счёт был 0:0, потом его с Брозовичем заменили и Аль-Наср посыпался
конечно посыпался, ведь без Криша некому оказывать сумасшедший прессинг и активно помогать обороне
+69
-5
+64
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Вечно в бане
«… в перерыве товарищеского матча между «Аль-Насром» и «Сельтой» (0:5), в котором он отыграл первый тайм.»

Интересно, а про упавший уровень европейского футбола, он тоже заявил в перерыве товарищеского матча между «Аль-Насром» и «Сельтой» (0:5)?
+60
-8
+52
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Подкат Пенальтьевич
Значит через год Роналду присядет на лавку. Ведь конкуренцию с топ игроками он не вывезет.
+42
-1
+41
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Phantom3000
Ответ psycho
да чего греха таить-то, теперь только две топ-лиги - Саудовская и МЛС 😶
И пердив
+37
-3
+34
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Эрик Оганезов
тебе просто предложили тонну денег как и другим
+33
-2
+31
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Men77
Ответ А. Мостовой
Что правда то правда. Рон в 36 тащил в Серии А, а не сбежал в МЛС после шести голов за год в шестой лиге.
в 36 лет он притащил клуб доминатор (9 чемпионств подряд) Юве к 4 месту. А у Месси после 6 голов, был еще один год, где он стал чемпионом мира, да и забил/отдал не мало. Но у гелевых это из памяти почему то вычеркивается😁
Месси в 35 лет - чемпион мира.
Роналду в 35 лет - вылеты от Лионов и Порто.
+34
-9
+25
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alexmixer9
Ответ зак
а чего до этого не переходили? кран и тогда был открыт, полыхает от влияние Роналду?
Наверное потому что самим арабам это не нужно было?)
Почему у глориков криша, всегда нарушены причинно-следственные связи?
+26
-3
+23
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Александр Северный
даже казалось бы в обычной ситуации у кринжа снова горит аль насра. я даже не могу представить, что было, если Месси перейдя в СА получил личку 2-3 раза больше него. хотя тут представлять и не надо, так и было б!))
+24
-4
+20
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GuruFutbola
Пусть рейтинг глянет или под хиджабом солнце напекло?)
+18
0
+18
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Непристойное предложение
конечно, СА лучше чем США) ведь в США на него выписан ордер на арест за изнасилоаание
+18
0
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alexmixer9
Ответ psycho
да чего греха таить-то, теперь только две топ-лиги - Саудовская и МЛС 😶
Они ещё фнл не видели просто
+15
-1
+14
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Артем Артемов
"Саудовские клубы сильнее клубов из МЛС, а я красивее Месси"
+13
-1
+12
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AnMe
В комментах школьники рубились, делая акцент на том, что СА гораздо лучше и Криш стал первооткрывателем. А адекватные над ними смеялись. Так вот)) Криштиану недалеко ушел от своих фанатов. Всегда остаюсь за нейтралитет, но в этом случае он реально показывает себя как ухмсхтвенно-отсталого
+12
-1
+11
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NartApsua
Ещё парочку интервью и он договорится до того, что выиграть Чемпионат Саудовской Аравии труднее, чем Чемпионат Мира. У человека очевидные проблемы с головой, вызванные комплексами перед Месси.
+11
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Вечно в бане
Ответ Геннадий Тимченко
типичный мессионэр - комментирует событие о котором имеет весьма смутное представление
А в чем смутность представления? Аль-Насср залил матч Сельте? Залил. Выглядит счёт ироничным на фоне высказывания Роналду о европейском футболе? Выглядит.
Я даже про твоего сладкого кумира ничего плохого не сказал, просто констатировал факт, но юные фанатки Рона, во всем видят происки мессибоев.
+10
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VERBLYUD
Криштику не стыдно нести такой бред? Хотя что еще ждать от футболиста, который говорит, что уровень футбола в Европе упал, и что чемп СА скоро будет в топ-5))) Мне интересно, как здоровый и адекватный человек может болеть за это позорище?
+11
-1
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Марат Бизяев
Ответ Too F
Видимо он настолько глуп, что не понимает что это смешно
За такое бабло можно что угодно сказать
+9
0
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King_X
Ну это звучит уже реально не оч
Мог нейтрально ответить, мол, что-то там, что-то тут
А прям сравнивать "МЫ ЛУЧШЕ!1!" , хоть и с подачи журналиста - ну такое
Тем более сам говорил о развитии СА в перспективе, сейчас даже именитые новички еще сезон не отыграли
+9
0
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Евгений Теличко
Только 4 саудовских мешка, которых подключили к госфонду, выше по трансферной стоимости, чем самый слабый клуб из МЛС)
+10
-1
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noti22
Ответ Вечно в бане
«… в перерыве товарищеского матча между «Аль-Насром» и «Сельтой» (0:5), в котором он отыграл первый тайм.» Интересно, а про упавший уровень европейского футбола, он тоже заявил в перерыве товарищеского матча между «Аль-Насром» и «Сельтой» (0:5)?
В перерыве счёт был 0:0, потом его с Брозовичем заменили и Аль-Наср посыпался
+22
-14
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noqz1488@gmail.com
Откровенный бред. В МЛС нет столько европейских звезд вчерашнего дня но средний уровень американских игроков и латиносов в МЛС на 2 головы выше среднего уровня саудитов, которые до сих пор составляют 99% местной лиги. Самое смешное, что сказал он эту чушь после 0-5 от мощнейшей Сельты)))
+7
0
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Лига Мастеров
когда она привлекет много игроков и уровень повыситься. Роналду сбежит оттуда как из АПЛ
+7
-1
+6
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