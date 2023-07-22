Месси забил 63-й гол со штрафного, у Роналду – 60

Лионель Месси забил 63-й гол со штрафного.

Нападающий « » вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с « » (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного. Это была дебютная игра аргентинца за клуб из США.

Теперь на счету аргентинца 63 гола со штрафных ударов. Он опережает по этому показателю на 3 мяча – форвард « » и сборной Португалии забил 60 голов со штрафных.

Опережают Месси по этому показателю Жуниньо Пернамбукано (77 голов со штрафных), Пеле (70), Виктор Легроталье (66), Роналдиньо (66) и Дэвид Бекхэм (65).

забил ударом со стандартного положения впервые с марта – тогда он поразил ворота сборной Панамы. Подробную статистику Лионеля можно найти здесь.