Месси забил 63-й гол со штрафного, у Роналду – 60

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Крус Асуль Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил 63-й гол со штрафного.

Нападающий «Интер Майами» вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного. Это была дебютная игра аргентинца за клуб из США. 

Теперь на счету аргентинца 63 гола со штрафных ударов. Он опережает Криштиану Роналду по этому показателю на 3 мяча – форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии забил 60 голов со штрафных. 

Опережают Месси по этому показателю Жуниньо Пернамбукано (77 голов со штрафных), Пеле (70), Виктор Легроталье (66), Роналдиньо (66) и Дэвид Бекхэм (65).

Месси забил ударом со стандартного положения впервые с марта – тогда он поразил ворота сборной Панамы. Подробную статистику Лионеля можно найти здесь.

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54 комментария

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Фанат Лионеля Месси
Ответ el ruso guapo
Интересно, по количеству попыток есть у кого нибудь инфа?)
Реализация Месси 9%
У Роналду 6
+49
-3
+46
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JealousOne
Ответ Человек1991
Месси 700 ударов со штрафных 70 голов . Роналду 1000 ударов со штрафных 60 голов.
источник: поверь мне на слово
+42
-2
+40
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el ruso guapo
Интересно, по количеству попыток есть у кого нибудь инфа?)
+25
-5
+20
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Михаил Мочалов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
не забьет ни одного больше
Блин, это насколько нужно быть тугим, чтобы такой комментарий оставить...
+16
-2
+14
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Фанат Лионеля Месси
К концу карьеры за 70 перевалит
+19
-7
+12
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Хозяин топ 5 АПЛ
Ответ Великий Алонсо
Роналду лучший бомбардир в истории футбола. Отдохни, Месси
У Рональды голевых действий на 1168 игр 1074 голевых действия, у месси на 1029 игр 1165 голевых действий, отдохни гелевый)
+15
-4
+11
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Tseren031293
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Сколько голов у лучшего бомбардира в истории футбола в плей-офф на 5 чемпионатах мира ?
+10
-5
+5
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DRCH
Ответ bangura00
Для меня лучший исполнитель штрафных Роналдиньо!
А для меня их двое:Михайлович, Жуниньо Перманбукано
+3
0
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ el ruso guapo
Интересно, по количеству попыток есть у кого нибудь инфа?)
ЛаЛига давала статистику. Но там не общее количество учитывалось, а только штрафные в ЛаЛиге.
У Месси 39 или 40 голов с примерно 400 ударов (по памяти пишу). Реализация около 10%.
Дальше по эффективности идёт Роналдиньо (16 или 17 голов с 200+ ударов). Реализация около 7-8%.
Потом Роналду. По количеству он забил больше Роналдиньо (емнип 25), но реализация около 6%.
Дальше Роберто Карлос с 4%.
Когда-то давно ещё был Куман, но его статистику не знаю.
+3
0
+3
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Artem Piatkov
И всё же Криш крут
60 голов со штрафных - потрясающий результат
+11
-9
+2
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Гамаль Хайдаров
Ответ QWertY
Пхах, не надо воспринимать всерьез стату, которую они набили в днолигах. Давайте еще голы забитые в двухсторонках считать)) По сути оба игрока завершили профессиональную карьеру.
но кто то на мажорной ноте, а кто ужасным интервью Пирсу Моргану)
+8
-6
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FNT
Ответ Balt39
Нужна же не только статистика количества ударов, но и примерная позиция, удалённость и прочее. Сейчас, Месси равных нет, но я не помню забивал ли он с 30+. Рон в своё время Порту шикарную банку закинул, Карлос по дуге на ЧМ какую красоту дал. А на ближних дистанциях с Лео разве что Пернамбукано тягаться может (и то Жуниньо на мой взгляд лучший).
Мне кажется, что Рон забил Порту с игры (если вы про гол за МЮ метров с 35-40), а Карлос французам забил на товарищеском турнире, не на ЧМ (если про гол Бартезу по дикой бананообразной траектории).

Я без попытки докопаться, если что, просто хочу уточнить, про какие именно голы речь.
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*** Ruslan ***
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
не забьет ни одного больше
Трёп, хотел бы я посмотреть на твоё оправдание когда он забьёт следующий, хотя ты того не стоишь
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Роналдо хорош но есть ещё краше - Месси.
Месси это для тонких гурманов футбола

А у нас был свой Месси - Аршавин .
Аршавина в руководство рфс или РПЛ вместо Митрофанова и ли Алаева. Срочно!
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bangura00
Для меня лучший исполнитель штрафных Роналдиньо!
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Павел павел
у Олега Веретенникова больше)
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Фут.Боль
Классный гол!
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xamer 9
Ответ Человек1991
Месси 700 ударов со штрафных 70 голов . Роналду 1000 ударов со штрафных 60 голов.
Интересно, что плюс минус ваш комментарий правдив, но заминусили. А следующий такой же не точный, но с плюсами. Что происходит на этом сайте, мамма мия)
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Федя Букин
Ответ Фанат Лионеля Месси
Реализация Месси 9% У Роналду 6
в фермер-лигах проще забивать
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mr kovalsky
Ответ Михо
По попыткам Криш далеко впереди всех в мире и продолжает наращивать отрыв💪🏻
По попыткам подсасывать месси михо далеко впереди всех фанатов бчк в спортсе и продолжает наращивать отрыв кринжа
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Гамаль Хайдаров
Ответ bangura00
Ты лучше скажи про провал Месси в ПСЖ
Чувак, ну не выиграл он Лч с ними, зато ЧМ у него есть))))
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*** Ruslan ***
Ответ Фанат Лионеля Месси
К концу карьеры за 70 перевалит
Надо попасть в тройку лучших, однозначно!
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Partizanski
Голы в коровьей лиге считаются 5 за 1
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-2
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Tseren031293
Ответ Великий Алонсо
Роналду лучший бомбардир в истории футбола. Отдохни, Месси
Что престижнее 7 ЗМ Месси или 7 титулов ЧМ Хэмилтона?
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