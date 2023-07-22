Месси забил 63-й гол со штрафного, у Роналду – 60
Лионель Месси забил 63-й гол со штрафного.
Нападающий «Интер Майами» вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного. Это была дебютная игра аргентинца за клуб из США.
Теперь на счету аргентинца 63 гола со штрафных ударов. Он опережает Криштиану Роналду по этому показателю на 3 мяча – форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии забил 60 голов со штрафных.
Опережают Месси по этому показателю Жуниньо Пернамбукано (77 голов со штрафных), Пеле (70), Виктор Легроталье (66), Роналдиньо (66) и Дэвид Бекхэм (65).
Месси забил ударом со стандартного положения впервые с марта – тогда он поразил ворота сборной Панамы. Подробную статистику Лионеля можно найти здесь.
У Роналду 6
У Месси 39 или 40 голов с примерно 400 ударов (по памяти пишу). Реализация около 10%.
Дальше по эффективности идёт Роналдиньо (16 или 17 голов с 200+ ударов). Реализация около 7-8%.
Потом Роналду. По количеству он забил больше Роналдиньо (емнип 25), но реализация около 6%.
Дальше Роберто Карлос с 4%.
Когда-то давно ещё был Куман, но его статистику не знаю.
60 голов со штрафных - потрясающий результат
Я без попытки докопаться, если что, просто хочу уточнить, про какие именно голы речь.
Месси это для тонких гурманов футбола
А у нас был свой Месси - Аршавин .
Аршавина в руководство рфс или РПЛ вместо Митрофанова и ли Алаева. Срочно!