«Роналду слишком много курил кальян. Это произошло сразу после презентации Месси, все дело в значимости Лео». Экс-игрок «Майами» Лау о словах Криштиану про саудовскую лигу

Бывший игрок МЛС Майкл Лау высмеял слова Криштиану Роналду о саудовской лиге.

Напомним, нападающий « » заявил: «Саудовская лига сильнее . Через год к нам приедет еще больше топ-игроков». Также он считает, что лига Саудовской Аравии будет сильнее, чем в Турции и Нидерландах.

«Роналду слишком много курил кальян. Заявление о том, что саудовский чемпионат превзойдет эти лиги, смехотворно.

Это произошло сразу после презентации . Как раз в тот момент, когда Месси говорит о том, что в Северной Америке увидят мировой уровень игры на чемпионате мира 2026 года, мы слышим вот такое от Криштиану Роналду. Все дело в Месси и его значимости», – сказал бывший полузащитник «Филадельфия Юнион», «Чивас США» и «Майами» Лау в эфире CBS Sports.

Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»