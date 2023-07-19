«Роналду слишком много курил кальян. Это произошло сразу после презентации Месси, все дело в значимости Лео». Экс-игрок «Майами» Лау о словах Криштиану про саудовскую лигу
Бывший игрок МЛС Майкл Лау высмеял слова Криштиану Роналду о саудовской лиге.
Напомним, нападающий «Аль-Насра» заявил: «Саудовская лига сильнее МЛС. Через год к нам приедет еще больше топ-игроков». Также он считает, что лига Саудовской Аравии будет сильнее, чем в Турции и Нидерландах.
«Роналду слишком много курил кальян. Заявление о том, что саудовский чемпионат превзойдет эти лиги, смехотворно.
Это произошло сразу после презентации Лионеля Месси. Как раз в тот момент, когда Месси говорит о том, что в Северной Америке увидят мировой уровень игры на чемпионате мира 2026 года, мы слышим вот такое от Криштиану Роналду. Все дело в Месси и его значимости», – сказал бывший полузащитник «Филадельфия Юнион», «Чивас США» и «Майами» Лау в эфире CBS Sports.
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