«Роналду слишком много курил кальян. Это произошло сразу после презентации Месси, все дело в значимости Лео». Экс-игрок «Майами» Лау о словах Криштиану про саудовскую лигу

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Майкл Лау Интер Майами Футбол

Бывший игрок МЛС Майкл Лау высмеял слова Криштиану Роналду о саудовской лиге.

Напомним, нападающий «Аль-Насра» заявил: «Саудовская лига сильнее МЛС. Через год к нам приедет еще больше топ-игроков». Также он считает, что лига Саудовской Аравии будет сильнее, чем в Турции и Нидерландах.

«Роналду слишком много курил кальян. Заявление о том, что саудовский чемпионат превзойдет эти лиги, смехотворно. 

Это произошло сразу после презентации Лионеля Месси. Как раз в тот момент, когда Месси говорит о том, что в Северной Америке увидят мировой уровень игры на чемпионате мира 2026 года, мы слышим вот такое от Криштиану Роналду. Все дело в Месси и его значимости», – сказал бывший полузащитник «Филадельфия Юнион», «Чивас США» и «Майами» Лау в эфире CBS Sports.

Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»

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9 комментариев

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pit4er
Он высмеял в эфире американского телеканала стереотип, что в арабских странах все курят кальян до одури? Жаль, конечно, этого добряка. Последний раз в эфир выходил, помянем
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Великий Алонсо
А в чем Роналду собственно не прав? В СА едет больше топ-игроков, это неоспоримый факт, не так что ли?
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svft
чей кальян?!?
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AnMe
В связи с переходом Лео, должны быть интервью и вопрос-ответ с журналистами в ближайшее время. СТО проц спросят про это, посмотрим что ответит. А так уже надоедало это мусолить, у Криша едет крыша это понятно, остальные просто молча кринжуют из уважения к нему и к его наследию. Поэтому лучше просто оставить человека в его собственном мире
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Overkiller
Ответ Великий Алонсо
А в чем Роналду собственно не прав? В СА едет больше топ-игроков, это неоспоримый факт, не так что ли?
Есть уверенность что к ЧМ-2026 в США будет значительное количество топ-игроков и МЛС стремительно наберёт популярность. И это начинается сейчас с Майами.
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