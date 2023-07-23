Эракович о «Зените»: «Сразу согласился, как только появилась возможность перейти. Практически не раздумывал»
Страхиня Эракович дал первое интервью в качестве игрока «Зенита».
– Страхиня, добро пожаловать в «Зенит»! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?
– Спасибо за приветствие, эмоции невероятные! Мне очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.
– Из сильнейшей команды Сербии вы перешли в сильнейшую команду России. Что для вас значит этот шаг в карьере?
– Да, я всю жизнь играл в «Црвене Звезде», это величайший клуб Сербии, а «Зенит» – обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.
– Как вы узнали о конкретном интересе «Зенита», долго ли раздумывали?
– Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился, – сказал новичок сине-бело-голубых.
Напомним, что к покупке Эраковича у «Црвены Звезды» был близок «Спартак». Условия трансфера и личного контракта были согласованы, когда в переговоры вмешался «Зенит». Петербуржцы воспользовались правом приоритетного выкупа, которое получили некоторое время назад, и перехватили игрока.
бгг
P.S. Вот вам и ГЫ :)
Зенита. Удачи ему.
Чисто на бумаге, с приходом Страхини и Фернандеса вопрос с ЦЗ будет решен до восстановления Родригао. А после возвращения Родригао - закрыт окончательно.
Тебе стоит за защиту Зенита переживать! Ведь теперь там будет играть Страхиня! ГЫ ГЫ ГЫ