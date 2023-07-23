Эракович о «Зените»: «Сразу согласился, как только появилась возможность перейти. Практически не раздумывал»

Страхиня Эракович дал первое интервью в качестве игрока «Зенита».

– , добро пожаловать в «Зенит»! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

– Спасибо за приветствие, эмоции невероятные! Мне очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.

– Из сильнейшей команды Сербии вы перешли в сильнейшую команду России. Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Да, я всю жизнь играл в « », это величайший клуб Сербии, а «Зенит» – обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.

– Как вы узнали о конкретном интересе « », долго ли раздумывали?

– Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился, – сказал новичок сине-бело-голубых.

Напомним, что к покупке Эраковича у «Црвены Звезды» был близок « ». Условия трансфера и личного контракта были согласованы, когда в переговоры вмешался «Зенит». Петербуржцы воспользовались правом приоритетного выкупа, которое получили некоторое время назад, и перехватили игрока.