Эракович о «Зените»: «Сразу согласился, как только появилась возможность перейти. Практически не раздумывал»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович дал первое интервью в качестве игрока «Зенита».

Страхиня, добро пожаловать в «Зенит»! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

– Спасибо за приветствие, эмоции невероятные! Мне очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.

– Из сильнейшей команды Сербии вы перешли в сильнейшую команду России. Что для вас значит этот шаг в карьере? 

– Да, я всю жизнь играл в «Црвене Звезде», это величайший клуб Сербии, а «Зенит» – обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу. 

– Как вы узнали о конкретном интересе «Зенита», долго ли раздумывали? 

– Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился, – сказал новичок сине-бело-голубых.

Напомним, что к покупке Эраковича у «Црвены Звезды» был близок «Спартак». Условия трансфера и личного контракта были согласованы, когда в переговоры вмешался «Зенит». Петербуржцы воспользовались правом приоритетного выкупа, которое получили некоторое время назад, и перехватили игрока.

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79 комментариев

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riverman1980
Перехватить игрока, которого больше года вел Зенит и договорился о праве приоритетного выкупа пытался Спартак. Но у него это не удалось.
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ygcn5c2ty9
Ответ Саня Беляков
Молодец , парень. Перешёл бы в Спартак, сейчас бы пришлось говорить , что с детства смотрел на забегания Бубнова и стеночки Титова с Тихоновым, и что спартак самый популярный клуб мира ))
а так легче, с детства смотрел курс евро))
+47
-16
+31
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Sektor 33
Ответ Roman Araslanov
Именно поэтому ты согласовал контракт со Спартаком, а потом кинул его?
Это он тебе говорил об этом?
+40
-22
+18
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Roman Araslanov
Именно поэтому ты согласовал контракт со Спартаком, а потом кинул его?
+66
-58
+8
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леннорыч-абрамович
Ооо, начались истории про счастье в Зените, а потом с родины прилететь не могут
+31
-23
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Счастье жить
не захотел идти на понижение в Спартак, можно понять парня, чивоуштам

бгг
+25
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ТрактоПоктер
Ответ Sektor 33
Это он тебе говорил об этом?
У него были видения )
+17
-10
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Злодей Спб
Ответ Федот Евграфович
Классный развод провернули «Спартак» и «Црвена Звезда» гы гы гы А Зенит повёлся гы гы гы Заплатить за это палено такие деньжища...
У клубов один и тот же ген.спонсор. Газпром просто переложил деньги из левого кармана в правый, проспонсировав клуб братского сербского народа.

P.S. Вот вам и ГЫ :)
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avseenko
Ответ инок
Так Эракович ничего не обещал Спартаку и никаких бумаг с ним не подписывал. Его вел Зенит, как спонсор Црвены Звезды.
Зенит спонсор Црвены Звезды???
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Поцелуй Оздоева
Бедные спартаковцы, не дает им покоя тот факт, что серб захотел играть за лучший клуб России.
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utsh44psmr
И рыбку съесть и на скамеечку присесть.
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инок
Надеюсь, что Эракович будет выходить в стартовом составе
Зенита. Удачи ему.
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Егор Крид58
Ответ Саня Беляков
Молодец , парень. Перешёл бы в Спартак, сейчас бы пришлось говорить , что с детства смотрел на забегания Бубнова и стеночки Титова с Тихоновым, и что спартак самый популярный клуб мира ))
что мама в детстве его только борщом кормила ( укрепляла Спартаковский дух)
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Sp1Ls
Ответ R Air
Как можно быть счастливым в клубе который не будет играть в еврокубках ещё долгие годы?
А счастье мерится Еврокубками?
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Не придумал...
увидел цифры и согласился
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munhin
Ответ utsh44psmr
И рыбку съесть и на скамеечку присесть.
при Алипе, Честекове и возможно уезжающим Ренаном, вряд ли )
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riverman1980
Ответ ygcn5c2ty9
«Договориться о приоритетном праве» без контрактов, это как договориться о самом контракте, но тут человек выбирает то, что больше в кошельке
Зениту достаточно было повторить предложение Спартака. В этом и суть приоритетного выкупа.
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Mihail0910
Ответ Саня Беляков
Молодец , парень. Перешёл бы в Спартак, сейчас бы пришлось говорить , что с детства смотрел на забегания Бубнова и стеночки Титова с Тихоновым, и что спартак самый популярный клуб мира ))
А так скажет, что с детства нравились бездомные
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Кирилл.С-Пб
Ответ Злодей Спб
Ну, профильный ЦЗ всё же лучше, чем Барриос или Сантос играющие ЦЗ. При всём уважении к этим игрокам, они слабы в игре на втором этаже при стандартах и навесах. А это качество требуется для любого ЦЗ, особенно если команда, в целом, низкорослая.
Корявый он какой-то... Посмотрел нарезки и глаза выпали. Хожу по комнате собираю...
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munhin
Ответ леннорыч-абрамович
Ооо, начались истории про счастье в Зените, а потом с родины прилететь не могут
Ну устал человек от чемпионств и холодной зимы, у нас в прошлый раз Кузяев все лето искал новый европейский клуб и ничего, вернулся и играл хорошо )
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группа Последний День Недели
С детства за зенит
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avseenko
Добро пожаловать на лавку. Заводи дружбу с Бакаевым. А мог бы играть в самом популярном клубе России.
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Кирилл.С-Пб
Была оборона, а теперь Страхиня. Будем посмотреть...
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Злодей Спб
Судя по профилю может играть по все линии защиты - в центре и на флангах.

Чисто на бумаге, с приходом Страхини и Фернандеса вопрос с ЦЗ будет решен до восстановления Родригао. А после возвращения Родригао - закрыт окончательно.
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Федот Евграфович
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Ответ fil_spb
"Но развели этого спонсора красиво!" А, вот как. Т.е. Спартак так и хотел. Развел Зенит на игрока, которого Зенит и так собирался покупать. Ловко. И главное что усиления защиты кб не нужно, будут весь сезон наслаждаться игрой Маслова в центре защиты. Ура! Очередной успех красно-белого клуба.
Не переживай ты за Спартак! Всё у них с защитой в порядке!
Тебе стоит за защиту Зенита переживать! Ведь теперь там будет играть Страхиня! ГЫ ГЫ ГЫ
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