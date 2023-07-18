Канчельскис о том, что «Зенит» перехватил Эраковича: «Что здесь такого? Естественно, они не хотят, чтобы «Спартак» усилился. Все методы хороши, чтобы выиграть чемпионат»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Андрей Канчельскис Страхиня Эракович Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Зенита» перехватить Страхиню Эраковича у «Спартака».

Напомним, московский клуб хотел приобрести защитника «Црвены Звезды», но позже стало известно, что «Зенит» перехватит игрока. 

«Что здесь такого? Естественно, они не хотят, чтобы «Спартак» усилился, все очень просто. Они понимают, что «Спартак» и ЦСКА – это те команды, которые будут навязывать борьбу за чемпионство. Поэтому, если «Спартак» усилится, у них будет больше шансов. Это делается, чтобы не дать усилить «Спартак».

В свое время у нас так делали многие клубы. Например, «Пахтакор» ослаблял конкурентов. Забирали всех молодых футболистов, потом они уходили в аренду или еще куда-то. А команды оставались без усиления. И в Европе команды так действуют, в меньшей мере, но тем не менее. Все методы хороши, чтобы выиграть чемпионат», – сказал экс-игрок сборной России.

«Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича: «Нам нужны сильные футболисты, которые не меняют мнение каждый день»

«Црвена Звезда» продает Эраковича в «Зенит» из-за согласия на аренду. Их со «Спартаком» предложения одинаковые – 7 млн евро и 10% от перепродажи, 1,5 млн в год игроку

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15 комментариев

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Owen_the_Simple
Вообще-то это Спартак пытался перехватить Эраковича, которого Зенит несколько лет ведёт. Но неудачно
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Andrew Kolevatykh
Ответ Такие дела
А спортивный принцип?
Я не за теории заговоров и против гегемоний, и тем более не фанат Зенита, но причем тут вообще спортивный принцип? Обычная конкуренция. Зенит интересовался игроком. Клуб заинтересован ослабить соперника и таким образом. Спартаку, возможно, стоило узнать, есть ли в кого-то право приоритетного выкупа, либо провести сделку быстрее.
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Bazilic
Ответ Holy Diver
Ага, два года был не нужен, а как только заинтересовался им Спартак, так сразу же вышли на связь. Ещё и право выкупа какое-то придумали, типа всё честно, чтоб не бухтели.
Как он мог быть не нужен если у Зенита уже давно есть приоритетное право выкупа?
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Фут.Боль
Без Эраковича прямо никак не выиграли бы.
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Роман Комаров
кто у него берёт инфу? он же чертополох
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hulk&boloto
Андрюша, троллинг не твоё, надо было на спортсе сидеть года с 2012, как мы, может научился бы)
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