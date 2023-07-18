Канчельскис о том, что «Зенит» перехватил Эраковича: «Что здесь такого? Естественно, они не хотят, чтобы «Спартак» усилился. Все методы хороши, чтобы выиграть чемпионат»

Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Зенита» перехватить Страхиню Эраковича у «Спартака».

Напомним, московский клуб хотел приобрести защитника « », но позже стало известно, что «Зенит» перехватит игрока.

«Что здесь такого? Естественно, они не хотят, чтобы «Спартак» усилился, все очень просто. Они понимают, что «Спартак» и – это те команды, которые будут навязывать борьбу за чемпионство. Поэтому, если «Спартак» усилится, у них будет больше шансов. Это делается, чтобы не дать усилить «Спартак».

В свое время у нас так делали многие клубы. Например, «Пахтакор» ослаблял конкурентов. Забирали всех молодых футболистов, потом они уходили в аренду или еще куда-то. А команды оставались без усиления. И в Европе команды так действуют, в меньшей мере, но тем не менее. Все методы хороши, чтобы выиграть чемпионат», – сказал экс-игрок сборной России.

«Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича: «Нам нужны сильные футболисты, которые не меняют мнение каждый день»

«Црвена Звезда» продает Эраковича в «Зенит» из-за согласия на аренду. Их со «Спартаком» предложения одинаковые – 7 млн евро и 10% от перепродажи, 1,5 млн в год игроку