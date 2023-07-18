Канчельскис о том, что «Зенит» перехватил Эраковича: «Что здесь такого? Естественно, они не хотят, чтобы «Спартак» усилился. Все методы хороши, чтобы выиграть чемпионат»
Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Зенита» перехватить Страхиню Эраковича у «Спартака».
Напомним, московский клуб хотел приобрести защитника «Црвены Звезды», но позже стало известно, что «Зенит» перехватит игрока.
«Что здесь такого? Естественно, они не хотят, чтобы «Спартак» усилился, все очень просто. Они понимают, что «Спартак» и ЦСКА – это те команды, которые будут навязывать борьбу за чемпионство. Поэтому, если «Спартак» усилится, у них будет больше шансов. Это делается, чтобы не дать усилить «Спартак».
В свое время у нас так делали многие клубы. Например, «Пахтакор» ослаблял конкурентов. Забирали всех молодых футболистов, потом они уходили в аренду или еще куда-то. А команды оставались без усиления. И в Европе команды так действуют, в меньшей мере, но тем не менее. Все методы хороши, чтобы выиграть чемпионат», – сказал экс-игрок сборной России.
«Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича: «Нам нужны сильные футболисты, которые не меняют мнение каждый день»
«Црвена Звезда» продает Эраковича в «Зенит» из-за согласия на аренду. Их со «Спартаком» предложения одинаковые – 7 млн евро и 10% от перепродажи, 1,5 млн в год игроку
15 комментариев