Эракович прибудет в Петербург на следующей неделе и пройдет медосмотр в «Зените» («СЭ»)
Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович еще не приехал в Санкт-Петербург.
22-летний игрок сборной Сербии должен прибыть в Северную столицу на следующей неделе, утверждает «Спорт-Экспресс».
После прибытия в расположение сине-бело-голубых Эракович пройдет медосмотр и подпишет многолетний контракт.
Сообщалось, что соглашение с защитником будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста – 1,1 млн евро за сезон.
При этом первую половину следующего сезона Эракович проведет в «Црвене Звезде» на правах аренды. Ранее защитника хотел подписать «Спартак».
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