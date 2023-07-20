Эракович прибудет в Петербург на следующей неделе и пройдет медосмотр в «Зените» («СЭ»)

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович еще не приехал в Санкт-Петербург.

22-летний игрок сборной Сербии должен прибыть в Северную столицу на следующей неделе, утверждает « ».

После прибытия в расположение сине-бело-голубых Эракович пройдет медосмотр и подпишет многолетний контракт.

Сообщалось, что соглашение с защитником будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста – 1,1 млн евро за сезон.

При этом первую половину следующего сезона проведет в « » на правах аренды. Ранее защитника хотел подписать «Спартак».