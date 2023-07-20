Эракович прибудет в Петербург на следующей неделе и пройдет медосмотр в «Зените» («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Спорт-Экспресс Страхиня Эракович Футбол

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович еще не приехал в Санкт-Петербург.

22-летний игрок сборной Сербии должен прибыть в Северную столицу на следующей неделе, утверждает «Спорт-Экспресс».

После прибытия в расположение сине-бело-голубых Эракович пройдет медосмотр и подпишет многолетний контракт.

Сообщалось, что соглашение с защитником будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста – 1,1 млн евро за сезон.

При этом первую половину следующего сезона Эракович проведет в «Црвене Звезде» на правах аренды. Ранее защитника хотел подписать «Спартак».

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25 комментариев

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Зелёный гопник
Он уже стал иудой в Спартаке ?😅
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Дмитрий9779
А вчера писали,что он уже в Санкт-Петербурге.
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Дмитрий9779
Ответ Mark Safa
А завтра напишут что он в Сербии 👻
Источник знакомый с ситуацией.😁
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Спартак Гордость России
зенит В ПЕРДИВ!!!
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Mark Safa
Ответ Дмитрий9779
А вчера писали,что он уже в Санкт-Петербурге.
А завтра напишут что он в Сербии 👻
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Dr.Gebbelsss
Комментарий удален пользователем
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Северный болельщик
Новая эра!
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Денис Мощенков
а сколько уже легов в зените?(я не Хейтер, просто вопрос)
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Owen_the_Simple
Красно-белые сопли превращают самый скучный трансфер в праздник.
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Дмитрий9779
Ответ Юра Зыков
Зениту бы в полузащитника,а то и два искать! А они защитника берут,есть кому играть)
Он пока в аренде в ЦЗ останется.
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Owen_the_Simple
Ответ Spartakus1984
зачем нам Серб?) (с) Что бы Спартаку не достался талант
Зачем вообще существует инструмент "приоритетного права выкупа"? Ведь можно просто сразу выкупить игрока. Хммм... Вполне очевидно, что дело в заговоре против Спартака
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Mark Safa
Ответ Дмитрий9779
Источник знакомый с ситуацией.😁
Поверь, я не чем не хуже источник чем спортс
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Причёска Бэйла
Ответ justbored
богатый папик скупит всех )) нет, ну это реально комедия уже.
Даже тебя)
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