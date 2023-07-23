Эракович прилетел в Санкт-Петербург. Защитник «Црвены Звезды» переходит в «Зенит» («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Спорт-Экспресс Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович прибыл в Россию для подписания контракта с «Зенитом».

Как информирует «Спорт-Экспресс», защитник «Црвены Звезды» уже находится в Санкт-Петербурге. В ближайшее время его ожидает медобследование, после чего 22-летний серб заключит договор с чемпионами России.

Сообщалось, что контракт с 22-летним игроком будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста – 1,1 млн евро.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?

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18 комментариев

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Фан КриРо7
Забыли спартачи как Жиго у Краснодара оттяпали когда уже контракт был готов?
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psixyec
Прилетел Эракович, а горят пятые точки в Москве.
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eao79rus
"Свежие" "новости". Эракович в Петербурге уже третьи сутки. Изучал местные рестораны ещё позавчера вечером. Впрочем, стоить сделать скидку, у московских такой пожар уже который день, что они только сейчас смогли обратить внимание на приезд Эраковича в Петербург
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Дмитрий9779
Знатно подкузьмили кбшек,но те сами виноваты,Зенит вел игрока 1,5 года,они влезли,а потом обиделись😁
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Данко Лазович
Ответ </c/>
на днях было видео минут на 30 с Жиго и он рассказал про этот переход, сказав, что ничего не обещал Краснодару...
утешай себя))
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angry horse
Ответ Спартак сила
иуда питерская
Медина не из Петербурга 😁
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Дмитрий9779
Хороший трансфер.
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seventh_devil
Вот он, эпатажная звезда журналистских хроник.
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Зелёный гопник
Легенда Спартака 😅
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Владислав88
Оставялем себе, Ренан отдаём в Монакоа за 25 млн. И что там ныли, что Зениту берёт ненужных игроков, ничего не зная даже? Лишь бы поныть))
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трахтенберг месть коней
Ответ Фан КриРо7
Забыли спартачи как Жиго у Краснодара оттяпали когда уже контракт был готов?
хорош басни лепить. Жиго ничего не обещал Краснодару и никаких бумаг с ним не подписывал. Один дурак решил подтянуть Жиго к ситуации и остальные типа тебя как стадо , не зная ситуации поют в унисон🤡 послушали бы самого Жиго
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