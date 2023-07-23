Эракович прилетел в Санкт-Петербург. Защитник «Црвены Звезды» переходит в «Зенит» («СЭ»)
Страхиня Эракович прибыл в Россию для подписания контракта с «Зенитом».
Как информирует «Спорт-Экспресс», защитник «Црвены Звезды» уже находится в Санкт-Петербурге. В ближайшее время его ожидает медобследование, после чего 22-летний серб заключит договор с чемпионами России.
Сообщалось, что контракт с 22-летним игроком будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один. Зарплата футболиста – 1,1 млн евро.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?
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