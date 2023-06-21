«Ювентус» выкупил Милика. «Марсель» получит 6,3 млн евро и 1,1 млн в качестве бонуса

«Ювентус» объявил о выкупе Аркадиуша Милика у «Марселя».

Французская команда получит за нападающего 6,3 млн евро, которые будут выплачиваться в течение трех лет. При определенных условиях туринцы могут заплатить еще 1,1 млн в качестве бонуса.

Контракт с заключен сроком до конца июня 2026 года.

За 39 игр в аренде поляк забил за « » 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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